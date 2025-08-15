España sigue enfrentándose este jueves 14 de agosto a algunos de los peores incendios forestales en 20 años, con llamas avivadas por los vientos y en medio de un calor récord. La emergencia ha obligado a la evacuación de miles de personas y llevó al país a solicitar ayuda a sus aliados europeos. El fuego deja tres personas muertas. Francia envió dos aviones cisterna para ayudar a combatir el fuego, mientras que la Policía detuvo a un presunto pirómano en la provincia norteña de Zamora.

La situación empeora en España. Una tercera persona falleció este jueves 14 de agosto en un momento en que el país se enfrenta a una de las peores temporadas de incendios forestales en 20 años, según anunciaron las autoridades del país europeo.

La víctima, según ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es “un bombero voluntario”, de 37 años, que murió por la mañana en Castilla y León, en el noroeste del país.

"Nos golpea de nuevo la muerte de un segundo voluntario que pierde la vida den León. Todo nuestro cariño y acompañamiento a su familia y amigos en este momento insoportable", escribió el jefe del Ejecutivo.

“Hoy lamentamos la muerte de otro miembro del equipo que combate los incendios en León”, añadió en la plataforma X Nicanor Sen, representante del Gobierno en Castilla y León.

Los medios locales identificaron al hombre como Jaime Aparicio, de 37 años, que sufrió quemaduras en el 85 % de su cuerpo tras quedar atrapado junto a otro voluntario cerca de la localidad de Nogarejas mientras intentaban crear cortafuegos. Es la séptima víctima mortal relacionada con los incendios forestales este año.

Otro bombero, Abel Ramos, de 35 años, falleció el martes 12 de agosto. Un día antes, el lunes, otro incendio causó la muerte de un hombre a las afueras de Madrid.

Un hombre detenido por provocar un incendio

La policía también informó de la detención de un hombre en la provincia norteña de Zamora por provocar un incendio en un terreno utilizado para verter basura ilegalmente.

El calor hizo que el fuego se propagara rápidamente, quemando 4.000 hectáreas y dejando cinco personas heridas, según informaron.

Otro hombre fue detenido por provocar seis incendios a principios de agosto en la provincia sureña de Málaga, según indicó la policía el jueves.

Diez personas han sido detenidas desde el 1 de junio, según la Policía, que investiga a otras 38 por provocar incendios forestales de forma deliberada. Los pirómanos condenados en España pueden enfrentarse a penas de hasta cinco años de prisión e importantes multas.

Tres bomberos todavía se encuentran en estado crítico por las quemaduras que sufrieron al combatir un incendio cerca de Ourense, Galicia, en el noroccidente de la nación.

Olas de calor más largas

Los incendios forestales en España se ven reforzados por una de las olas de calor más largas desde que se tienen registros. Este año han arrasado unas 148.000 hectáreas en España, la segunda superficie más grande desde 2006.

Esto supone más de una cuarta parte de las 512.000 hectáreas quemadas en la Unión Europea en lo que va de año, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales de la Comisión Europea.

En la región Galicia, unos 170 niños y sus supervisores pasaron el día martes confinados en las instalaciones de su campamento de verano después de que un incendio forestal quemara los cables del sistema eléctrico del campamento, según informó el Gobierno regional en un comunicado. Fueron rescatados y trasladados a un parque acuático el miércoles.

España recibió el jueves dos aviones cisterna Canadair de Francia después de solicitar ayuda a sus socios europeos para combatir los incendios, según declaró el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una entrevista en el canal RTVE.

El jueves, unos veinte incendios seguían ardiendo en el país, alimentados por el viento y el calor extremo. Alrededor de 9.500 personas fueron evacuadas y se ordenó a cientos de ellas que permanecieran en sus casas.

Con Reuters

Este artículo fue adaptado de su versión original en inglés

