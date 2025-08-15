La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunirá este viernes 15 de agosto con su homólogo de Guatemala, Bernardo Arévalo, en lo que será su primer encuentro bilateral. El foco estará en la migración, la seguridad fronteriza y el comercio. La jornada también incluye un encuentro trilateral con el primer ministro de Belice, Juan Antonio Briceño.

La seguridad en la frontera, los asuntos migratorios y el comercio serán algunos de los puntos claves que tratarán los presidentes de Guatemala y México, Bernardo Arévalo y Claudia Sheinbaum, en su primera reunión, este viernes 15 de agosto, en territorio guatemalteco y mexicano.

Fuentes oficiales indicaron que la agenda de Sheinbaum el jueves por la noche, cuando viajará a Chetumal (México) para encabezar desde allí una conferencia con los medios el viernes.

Luego viajará a Guatemala para reunirse con Arévalo y retornará a la localidad mexicana de Calakmul para recibir al primer ministro de Belice, Juan Antonio Briceño, con quien sostendrá una reunión trilateral junto a Arévalo.

Sheinbaum ha explicado que en este encuentro se concretarán “muchos acuerdos”, sin dar más detalles.

Aunque es su primera reunión. ya el pasado 8 de agosto, Sheinbaum y Arévalo sostuvieron una conversación telefónica para impulsar el encuentro presencial y poder hablar sobre la seguridad fronteriza, la energía, el medio ambiente y la cooperación regional.

Por su parte, la Presidencia guatemalteca, detalló que se espera que la presidenta de México llegue el viernes en la mañana al Comando Aéreo del Norte, en el municipio de Santa Elena, en el departamento de Petén, unos 500 kilómetros al norte de la capital.

También está programada una rueda de prensa de los mandatarios para dar a conocer los acuerdos alcanzados.

Arévalo ha dicho que México "es un gran aliado" y que esta cita es también "con el objetivo" de "mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de ambos países".

Por su parte, el canciller guatemalteco, Carlos Martínez Alvarado, precisó que la agenda de trabajo con México incluye el tema migratorio, en aspectos como trabajo temporal de guatemaltecos en territorio mexicano.

En mayo de 2024, Arévalo se reunió en Chiapas con el entonces gobernante mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para discutir de planes de desarrollo e infraestructura fronteriza.

Con EFE

