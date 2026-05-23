La protesta convocada para este 22 de mayo por la Central Obrera Boliviana, la coalición sindical que funciona como brazo político del expresidente Evo Morales, intentó llegar al palacio de Gobierno de Palo Quemado, en La Paz.

La represión por parte de la Policía ocasionó escenas de caos, con gases lacrimógenos elevándose en medio de los autos que trataban de circular en los alrededores de la Plaza Murillo (donde también funciona la Asamblea Legislativa Plurinacional) y comerciantes y transeúntes corriendo al igual que los manifestantes para resguardarse en edificios cercanos.

Luego de tres semanas de protestas de distintos sectores contra las políticas del centroderechista Paz, los bloqueos de carreteras iniciados el 6 de mayo y el cerco casi total de la sede de los poderes persisten.

Ahora el Ministerio de Defensa y Fuerzas Armadas ha añadido un nuevo elemento, al revelar en un comunicado su preocupación sobre “grupos irregulares que ostentan armamento bélico de alto calibre”.

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A raíz de ese supuesto hallazgo, el organismo promete actuar “en el marco de la ley” para no permitir “ninguna acción que atente contra la tranquilidad del país, la integridad de los ciudadanos ni la estabilidad institucional”.

El comunicado no agrega de qué armamento se trata ni si hay investigaciones en curso para determinar cómo llegó a manos de los manifestantes.

¿Armamento bélico en las protestas?

Hasta el momento, mineros, campesinos, transportistas, líderes indígenas y maestros se han unido a las protestas con distintas demandas, pero también la COB y otros grupos afines al expresidente Evo Morales que han centrado sus esfuerzos en exigir la renuncia de Paz.

Un grupo de vecinos de El Alto, la segunda ciudad más grande de Bolivia después de Santa Cruz, intentó este viernes cortar el acceso al aeropuerto internacional de La Paz, que funciona en esa ciudad, pero se retiraron a primeras horas de la tarde, con lo que se retomó el funcionamiento de la terminal, que ha sido usada como puente aéreo para distribuir alimentos a la capital.

Por su parte, el Ministerio de Salud reportó el jueves 21 de mayo un cuarto fallecimiento atribuido a falta de atención oportuna debido a los cierres de carreteras.

Se trata de un niño de 12 años que era trasladado en una ambulancia desde la localidad de Llallagua hasta Potosí, en el departamento andino del mismo nombre. Según un comunicado del Ministerio, "el vehículo tuvo que dirigirse hacia Oruro" y "el menor falleció en el trayecto".

El niño tenía un “trauma abdominal grave” del que debía ser operado, para luego ser internado en una unidad de cuidados intensivos.

"Instamos a permitir el paso de ambulancias y clamamos por un corredor humanitario que garantice la atención médica oportuna para todos", exhortó la entidad en el boletín.

Varios centros asistenciales públicos de La Paz han informado que han comenzado a racionar insumos como el oxígeno medicinal y a reprogramar cirugías, por temor a que si persiste el bloqueo de vías se agote la existencia de este tipo de recursos.

Janett Aliaga, directora del Hospital de la Mujer, le dijo al diario ‘El Día’ que el centro asistencial tiene oxígeno para siete días, lo que obliga a poner en práctica un “uso racional”.

Incluso compromisos deportivos, como la Copa Libertadores de fútbol, se han visto afectados por las protestas, y este jueves el club Bolívar anunció que recibirá al Independiente Rivadavia argentino el 27 de mayo en Santa Cruz, y no en su escenario natural de La Paz, "debido a los conflictos sociales y las dificultades logísticas que actualmente atraviesa la ciudad”.

Volver a la normalidad

Paralelamente, las manifestaciones en rechazo a los bloqueos de vías se extendieron a cinco ciudades, incluyendo Santa Cruz, Cochabamba y Sucre.

En la primera de ellas, el encuentro supuestamente convocado por miembros de “plataformas sociales” fue encabezado por Juan Pablo Velasco, integrante de la alianza opositora Libre, a la que pertenece el expresidente Jorge ‘Tuto’ Quiroga.

Stello Cochamanidis, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, advirtió que hay desabastecimiento de alimentos y otros insumos básicos como consecuencia de los bloqueos, y criticó al Gobierno de Paz, al que acusó de estar “sentándose y pidiendo diálogo con quienes nos están matando".

Una persona con una máscara participa en una protesta contra los cierres de carreteras en Bolivia. Cochabamba, 21 de mayo de 2026.

Desde el Escudo de las Américas, la coalición de gobiernos de derecha creada por el presidente estadounidense Donald Trump para atender temas de seguridad hemisférica, también hubo pronunciamientos sobre la situación en Bolivia.

El organismo emitió un comunicado mostrando su “profunda preocupación” por las protestas que, según su criterio, buscan “subvertir el orden constitucional y desestabilizar”.

“Nos solidarizamos con el Gobierno de Bolivia y exhortamos a los manifestantes a expresar sus inquietudes de manera pacífica y a respetar las instituciones democráticas”, agrega el documento firmado por representantes de Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

Con EFE y medios locales

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