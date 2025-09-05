En medio de su visita a Ecuador este 4 de septiembre, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, se refirió al presidente venezolano Nicolás Maduro como un “narcotraficante” y “terrorista”, fugitivo de la Justicia estadounidense. En paralelo, Amnistía internacional, pidió investigar el reciente ataque de Washington en el Caribe- en medio de su renovada ofensiva contra el crimen organizado- y en el que según Donald Trump murieron "11 terroristas" del Tren de Aragua.

Contundentes declaraciones de Marco Rubio contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. En el marco de su visita a Ecuador, este jueves 4 de septiembre, el secretario de Estado de EE. UU. tildó al líder chavista como un criminal buscado por la Justicia estadounidense.

“Maduro es un narcotraficante, un terrorista (…) No lo digo yo, lo dice un gran jurado en el estado de Nueva York”, remarcó.

El jefe de la diplomacia estadounidense también criticó a organismos internacionales que no respaldan la posición de Washington frente a Nicolás Maduro.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

“Las Naciones Unidas están en desacuerdo, a mí no me importa lo que dicen. Él es un fugitivo de la Justicia norteamericana, no es el líder legítimo de Venezuela. Es un fugitivo encausado que está enfrentado cargos en el distrito sur de Nueva York”, insistió.

“No solo vamos a perseguir a los narcotraficantes con pequeñas lanchas rápidas (…) El presidente ha dicho que quiere declarar la guerra a estos grupos”, agregó el alto funcionario estadounidense.

Sus declaraciones llegan en un momento de alta tensión entre Caracas y Washington, luego de que la primera potencia desplegara buques de guerra, con más de 4.000 soldados a bordo para, según asegura, frenar el paso de drogas hacia el territorio estadounidense.

Al mismo tiempo, la Administración de Trump apunta contra el denominado Cartel de los Soles, que vincula con el Gobierno de Maduro, que en reiteradas ocasiones ha rechazado esos señalamientos.

Leer también"Maduro debería estar preocupado": Hegseth reitera acusaciones y advierte más operaciones contra narcotráfico

Amnistía Internacional pide investigar el ataque estadounidense en el Caribe

En paralelo, Amnistía Internacional (AI), pidió una investigación para aclarar la embestida del pasado 2 de sempriembre en el Caribe, en la que destruyó una embarcación. Según aseguró Donald Trump, procedía de Venezuela, cargaba droga y transportaba a “11 terroristas” del Tren de Aragua.

En su comunicado publicado este jueves, la organización de defensa de los derechos humanos exigió que inicie pronto una pesquisa “exhaustiva, independiente, imparcial y transparente” sobre lo ocurrido.

“Estados Unidos debe demostrar, en cada ataque, que solo se empleó fuerza letal intencional cuando fue estrictamente inevitable para proteger la vida”, señaló la directora de Seguridad con Derechos Humanos de AI en Estados Unidos, Daphne Eviatar.

De no ser así, advirtió, el ataque constituiría una clara violación del derecho a la vida conforme al derecho internacional de los derechos humanos y crearía un “precedente peligroso”, ya que el uso de la fuerza letal en este contexto carecería de justificación.

“Las circunstancias del incidente plantean serias dudas sobre la legalidad, la rendición de cuentas y el respeto del derecho internacional de los derechos humanos”, agregó Daphne Eviatar.

El 2 de septiembre, Donald Trump celebró el operativo declarando en la red social Truth Social que “el ataque se produjo mientras los terroristas se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos".

El líder republicano afirmó que los ocupantes de la embarcación pertenecían al Tren de Aragua, un grupo criminal transnacional, de origen venezolano, declarado organización terrorista por Washington y acusado de llevar droga a Estados Unidos.

Sin embargo, y a pesar del video publicado por Trump en el que se ve el ataque contra la embarcación, la Administración Trump no ha revelado ninguna prueba que permitiría confirmar las declaraciones de la Casa Blanca.

Y en Venezuela, el ministro de Comunicaciones, Freddy Ñáñez, señaló que las imágenes difundidas por el presidente de EE. UU. fueron hechas con inteligencia artificial.

Leer tambiénTrump vs. Maduro: ¿solo una presión sobre Venezuela o una advertencia para toda Latinoamérica?

Perú declara al Cartel de los Soles como organización terrorista

Con 73 votos a favor, el pleno del Congreso peruano aprobó una moción que designa al Cartel de los Soles como organización terrorista, medida con la que se suma a Estados Unidos, Argentina, Ecuador, Paraguay y República Dominicana.

El Congreso peruano señaló que se trata de una “estructura criminal directamente vinculada al régimen de Nicolás Maduro” que “mantiene probados nexos con el narcotráfico y el terrorismo internacional”, y, por ese motivo, constituye “una grave amenaza externa que pone en riesgo la estabilidad democrática y la paz” de Perú.

En ese sentido, citó la información de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, la cual indica que el Cartel de los Soles entrega apoyo material y logístico a organizaciones criminales trasnacionales como el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa y otros grupos de narcotraficantes.

Además, el canciller de Perú, Elmer Schialer, había declarado el pasado martes 2 de septiembre que “el Cartel de los Soles, al financiar actividades que generan el terror, es efectivamente una organización que promueve el terror porque promueve la delincuencia organizada trasnacional”.

Sin embargo, cabe recordar que la propia naturaleza del Cartel de los Soles queda cuestionada por los investigadores internacionales.

El grupo fue denominado así por Estados Unidos, que lo vinculó con el presidente venezolano Nicolás Maduro.

De acuerdo con la plataforma de investigación ’InSight Crime', el Cartel de los Soles es en realidad un conglomerado de “oscuros grupos dentro del Ejército de Venezuela implicados en una amplia gama de actividades criminales, incluyendo el contrabando de gasolina, la minería ilegal y otros esquemas de corrupción, entre los que se destaca el narcotráfico”.

Según la plataforma ’The Conversation', las investigaciones “han demostrado que no se trata de un cartel propiamente dicho. Más bien, el nombre describe una red informal de redes de narcotráfico rivales dentro del Estado venezolano. Ciertas figuras del Gobierno tienen vínculos con el narcotráfico, pero no están organizadas en un cartel".

Leer tambiénMaduro afirma que EE. UU. quiere “gratis” el crudo venezolano, mientras el mundo reacciona a despliegue en el Caribe

Cabello rechaza las declaraciones de Machado a favor de Estados Unidos

Frente a la creciente presión de Estados Unidos, el oficialismo venezolano sigue arremetiendo contra la oposición política.

El ministro de Interior Diosdado Cabello respondió a las declaraciones de la figura de la oposición María Corina Machado, quien respaldó los operativos militares estadounidenses en el Caribe.

“En verdad ella tiene una desubicación porque ella, a estas alturas, debería tener claro que, si a nosotros nos aprietan, nosotros la apretamos. (…) No vayas a creer que aquí nos van a agredir a nosotros y ustedes van a salir sanitos, no, eso no existe”, afirmó el ministro en su programa semanal transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

María Corina Machado afirmó que el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe no es “en contra de Venezuela”, sino, aseguró, “en contra de una estructura del narcotráfico que está haciéndole daño y cobrando cientos de miles de vidas alrededor del mundo”.

El martes 2 de septiembre, la líder de la oposición, también declaró que “por más que intentan amenazarnos, sabemos que los días de esa organización criminal están contados”, refiriéndose a los lideres chavistas en el poder en Venezuela.

Por su parte, Nicolás Maduro sostuvo esta semana que el accionar estadounidense constituye la “más grande amenaza que se haya visto” en el continente y que se ha preparado para declarar su nación “en armas”, si es necesario.

Leer tambiénMaduro pide ayuda a la ONU por despliegue de buques de EE. UU.: ¿hay posibilidad de una “intervención militar”?

Con EFE, Reuters y medios locales

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más