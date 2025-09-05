La conversación grabada el miércoles entre el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, se centró en la obsesión del Kremlin por alargar la vida, hasta el punto de convertir la investigación en "tecnologías antienvejecimiento" en una prioridad nacional.

Tal vez no sea sorprendente que dos líderes ancianos –Vladimir Putin, de 73 años, y Xi Jinping, de 72– discutan el peso del tiempo en lo que se supone son conversaciones privadas.

Pero la conversación entre el presidente ruso y su homólogo chino sobre la "inmortalidad" y los "trasplantes de órganos", captada el miércoles 3 de septiembre, ha recibido una atención mediática inesperada debido a que el micrófono de la televisión china permaneció encendido . ¿Y si no se tratara simplemente de caprichos de autócratas deseosos de aferrarse al poder a toda costa?

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Las ideas fijas de Vladimir Putin

Durante esta entrevista, Xi Jinping parece haber sido el primero en adentrarse en el ámbito de la longevidad, al señalar a su homólogo ruso que «en el pasado, la gente rara vez vivía más allá de los 70. ¡Hoy, a esa edad, se te considera un niño!». Vladimir Putin aseguró entonces a su anfitrión que las «biotecnologías de trasplantes de órganos» permitirían «rejuvenecer» e incluso alcanzar la «inmortalidad».

Declaraciones que podrían venir de un magnate de Silicon Valley, el semillero de la tecnología estadounidense y de la obsesión por el envejecimiento y la inmortalidad.

Vladimir Putin comparte sus obsesiones con los magnates de la tecnología. «Se toma su salud muy en serio. Se dice que sus médicos personales lo acompañan en la mayoría de sus citas y viajes, y que hay un hospital en Rusia especialmente equipado para atender al presidente ruso en cualquier momento», explica Stephen Hall, especialista en política rusa de la Universidad de Bath.

En Rusia, la propaganda oficial elogia la salud y longevidad "excepcionales" del Kremlin. "Lo retratan como un adicto al trabajo que casi nunca duerme y se mantiene en forma para poder asistir a reuniones de negocios y trabajar sin descanso para proteger a Rusia", resume Stephen Hall.

Como en la mayoría de los regímenes autoritarios, la supervivencia del país se presenta como íntimamente ligada a la supervivencia del líder. «Rusia es un régimen unipersonal donde todo depende del presidente, por lo que es comprensible que su longevidad sea una cuestión central», continúa Stephen Hall. «Vladimir Putin probablemente se ha convencido de que es una especie de figura mesiánica para el país y, por lo tanto, necesita mantenerse en forma el mayor tiempo posible para seguir guiándolo», añade Jeff Hawn, experto en Rusia de la London School of Economics.

Programa de lucha contra el envejecimiento

Si bien otros autócratas probablemente tengan una concepción similar del ejercicio prolongado del poder, Rusia está llevando esta lógica al extremo. En 2024, Vladimir Putin ha establecido la investigación en "tecnologías antienvejecimiento" como una prioridad científica, según escribió el medio de comunicación independiente ruso Meduza el pasado septiembre como parte de una investigación realizada con Systema, la unidad de investigación en ruso de Radio Free Europe.

Presentado oficialmente como un programa destinado a mejorar la longevidad de todos los rusos, este plan prevé "invertir en particular en tecnologías para prevenir el envejecimiento de las células, en neurociencia y otras innovaciones que promueven la longevidad", enfatizó la viceprimera ministra rusa Tatiana Golikova en febrero de 2024, durante la clausura de una exposición en Moscú dedicada a los logros de Vladimir Putin .

El plan también enfatiza la importancia de desarrollar tecnologías de impresión de órganos en 3D para facilitar los trasplantes, por lo que no sorprende que Vladimir Putin haya mencionado este tema en su conversación con Xi Jinping.

Los expertos y médicos contactados por Meduza y Systema quedaron, en su mayoría, desconcertados por este plan. Creen que centrarse en la investigación para mejorar la calidad y la longevidad de las personas mayores podría no ser una prioridad en tiempos de guerra, señala Meduza. Para uno de los interlocutores de los medios rusos, este es claramente un plan diseñado para el pequeño y envejecido círculo de poder.

Una obsesión muy política

El principal promotor de este programa, Mijaíl Kovalchuk, también es un "amigo cercano" de Vladímir Putin, según el medio independiente ruso Novaya Gazeta . El presidente ruso ha convertido a este físico en uno de los científicos más influyentes del país, a pesar de su obsesión con las teorías de la conspiración. Mijaíl Kovalchuk también promueve la idea de que la tecnología permitirá a la humanidad alcanzar la inmortalidad y, como guinda del pastel, colabora con María Vorontsova, la hija mayor de Vladímir Putin, quien es endocrinóloga.

Este tipo de plan extravagante surge con regularidad. En 2012, por ejemplo, Dmitri Medvédev promovió la investigación para desarrollar la criogenia, en particular para preservar a Vladímir Putin, señala Jeff Hawn.

La obsesión de Putin con cualquier cosa que pueda prolongar su vida también tiene un fuerte componente político. «Está relacionada con su incapacidad para encontrar un posible sucesor», afirma Stephen Hall. Para este experto, «no confía en la generación más joven» y prefiere centrarse en tecnologías que permitan a la vieja guardia mantenerse en el poder el mayor tiempo posible.

Hablar de inmortalidad y de su buena salud le permite afirmar que no hay motivo para plantear el tema de su sucesión. Esto supone un verdadero problema político para Rusia, porque la realidad es que está envejeciendo y, si tiene que dejar el cargo, se producirá un vacío de poder, ya que no hay nada planeado», confirma Jeff Hawn.

Y también hay un coste real para la sociedad rusa. «Estos planes y programas de investigación que no conducen a nada concreto benefician a quienes saben cómo explotar la obsesión de Vladimir Putin», afirma Jeff Hawn. Mijaíl Kovalchuk tiene «estrechos vínculos con el gigante ruso de la energía atómica Rosatom, que supervisa todas las actividades de impresión 3D de órganos en Rusia», señala Meduza. Y Dmitri Medvédev fue, en 2012, cofundador de una de las principales empresas emergentes de criogenia de Rusia. «Es un auténtico desperdicio de recursos», lamenta Jeff Hawn.

¿Un legado del cosmismo ruso?

La fe de Vladimir Putin en la tecnología como cura para el paso del tiempo "está en línea con el credo de la era soviética de que la tecnología puede resolver todos los problemas", dice Jeff Hawn.

Pero sobre todo, es la continuación, con el fin de preservar el poder, de una escuela de pensamiento rusa de finales del siglo XIX : el cosmismo. Esta filosofía, imbuida de elementos esotéricos, cree que mediante el progreso tecnológico, la humanidad podrá conquistar el cosmos y librarse de su propia mortalidad .

El cosmismo fue borrado de las corrientes de pensamiento aceptables durante el período soviético, pero siguió siendo muy influyente entre los padres del programa espacial de la URSS, subraya el diario español 'El País'.

En 2007, Vladímir Putin rindió homenaje a Konstantín Tsiolkovsky, pionero de la exploración espacial rusa y figura clave del cosmismo de principios del siglo XX . Al otro lado del Atlántico, la idea de que los humanos superen con éxito su fecha de caducidad natural cuenta con fervientes defensores. Empezando por Elon Musk, quien ha citado a Konstantín Tsiolkovsky como una gran influencia.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más