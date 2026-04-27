Se trata de un nuevo ataque contra Donald Trump. El sábado 25 de abril, un hombre armado irrumpió en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) y disparó.

El mandatario estadounidense, quien presenciaba por primera vez como presidente este tipo de eventos junto a su esposa Melania Trump, y otros altos funcionarios de su administración, fueron evacuados de manera urgente por agentes federales.

El sospechoso, identificado como Cole Tomas Allen, ha sido detenido. Todavía se desconocen las motivaciones exactas detrás del ataque, pero el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, indicó que el presunto autor de los disparos probablemente tenía como objetivo funcionarios de la administración.

El FBI está llevando a cabo la investigación. France 24 les explica lo que se sabe sobre el ataque.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la primera dama, Melania Trump, y la corresponsal principal de CBS News en la Casa Blanca, Weijia Jiang, asisten a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, el 25 de abril de 2026.

¿Cómo se desarrolló el ataque?

El sábado 25 de abril por la noche, se organizaba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA). El evento tuvo lugar en el salón de baile situado en el sótano del hotel Hilton de Washington D.C.

Por primera vez, el presidente Donald Trump, presenciaba el evento. Le acompañaba su esposa Melania y otros funcionarios de su administración. En total 2.600 personas participaban en el evento, según indicó la agencia de noticias Reuters.

Según las autoridades, un "tirador solitario" irrumpió en un puesto de seguridad situado en el vestíbulo del hotel, justo a las afueras del salón de baile, donde se encontraban los participantes.

Armado con una escopeta, el hombre disparó contra un agente del servicio de protección presidencial.

Al mismo tiempo, imágenes de cámaras de vigilancia mostraron a Donald Trump y a su esposa sentados en una mesa, cuando disparos generaron agitación en la parte trasera del salón.

Mientras los participantes se escondían debajo de las mesas, agentes del Servicio Secreto irrumpieron en la sala para evacuar a Donald y Melania Trump y a los demás miembros de la administración. Todos escaparon del ataque sin sufrir daños.

¿Qué se sabe del sospechoso detenido?

Una hora después del ataque, Donald Trump escribió en la red Truth Social que “se había detenido a un tirador”.

Luego, medios de comunicación estadounidenses, que citan fuentes policiales, identificaron el presunto autor de los disparos como Cole Tomas Allen.

De 31 años, vive en la localidad de Torrance, en los suburbios de Los Ángeles, en California. Se conocen pocos detalles sobre la vida y los antecedentes de este hombre. Sin embargo, su perfil LinkedIn lo presenta como “ingeniero mecánico e informático de formación, desarrollador independiente de videojuegos, y profesor”.

Según los primeros elementos de la investigación, Cole Tomas Allen tiene el perfil de una persona bastante educada, pero con una opinión política contraria a Donald Trump.

La alcaldesa del Distrito de Columbia, Muriel Bowser, habla en una conferencia de prensa tras un tiroteo ocurrido durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington D.C., Estados Unidos, el 25 de abril de 2026.

Y según indicó el Canal CBS News, que habló con un funcionario cercano a la investigación, los investigadores revisaron mensajes en redes sociales y escritos encontrados en el mismo hotel donde se hospedaba el sospechoso. Estos escritos contienen comentarios contra Trump y los cristianos.

Allen envió algunos de sus escritos a miembros de su familia antes del ataque, y uno de ellos alertó a la policía sobre los escritos. Al parecer, estos escritos no mencionaban específicamente el evento del sábado.

Sin embargo, sus familiares dijeron a los investigadores que Allen acudía regularmente al campo de tiro para entrenarse con sus armas de fuego.

⁠Por otra parte, el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, declaró que el presunto tirador tenía como blanco a funcionarios de la administración Trump.

“Parece claro que tenía la intención de atacar a personas que trabajan en la administración, incluyendo probablemente al presidente”, declaró el domingo Todd Blanche en el programa Meet the Press del canal NBC News.

¿Cómo sigue la investigación?

Las autoridades judiciales estadounidenses indicaron que el sospechoso será procesado el lunes ante un tribunal local.

Hasta el momento, enfrenta dos cargos: uso de un arma de fuego durante un delito violento y agresión a un agente federal con un arma peligrosa.

“Esta persona tenía la intención de causar tanto daño como pudiera”, indicó la fiscal federal Jeanine Pirro durante una rueda de prensa el domingo.

Sin embargo, otros cargos podrían agregarse, a medida que avance la investigación.

En especial, la investigación busca evidenciar cómo el tirador pudo introducir de manera clandestina una escopeta en el hotel.

Agentes de las fuerzas del orden acuden a una dirección relacionada con Cole Tomas Allen, el sospechoso del tiroteo ocurrido en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, el sábado 25 de abril de 2026 en Torrance, Estados Unidos.

El fiscal Todd Blanche también informó de que se emitieron ordenes de registro para adelantar búsquedas en el domicilio del sospechoso en California.

El presunto autor de los disparos actualmente “no coopera activamente” con la investigación, agregó el fiscal general en declaraciones al programa “Face the Nation” del canal CBS News.

Por su parte, Donald Trump dijo que se trataría de un acto cometido por un “lobo solitario”.

¿Cuáles fueron las reacciones tras el ataque?

Después del ataque, Donald Trump saludó el trabajo “formidable” de las fuerzas de seguridad, en un mensaje publicado en la red social Truth Social.

“¡Qué noche en Washington! El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo formidable”, escribió el presidente estadounidense. Agregó que espera que se pueda organizar una nueva cena en un plazo de 30 días.

Numerosos mensajes también vinieron por parte de la comunidad internacional. Por ejemplo, el primer ministro británico Keir Starmer dijo estar “conmocionado” por el tiroteo en Washington, y expresó su “inmenso alivio” al saber que el presidente Donald Trump y los demás participantes se encontraran a salvo.

El presidente francés Emmanuel Macron también denunció un ataque “inaceptable” tras y expresó “todo su apoyo” a Donald Trump.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu también declaró estar “conmocionado” por “el intento de asesinato” que sufrió su fiel aliado estadounidense, mientras que otros dirigentes mundiales, como el primer ministro indio Narendra Modi, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el jefe del Gobierno español Pedro Sánchez también expresaron apoyo al presidente estadounidense.

Con Reuters, AFP y medios locales.

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