Bashar al-Assad y su hermano Maher huyeron de Siria y serán juzgados en ausencia, pero uno de sus familiares, el exfuncionario de seguridad Atif Najib, se encontraba esposado, presencialmente, en el banquillo de los acusados este 26 de abril.

"Hoy comenzamos los primeros juicios de la justicia transicional en Siria", declaró el juez Fakhr al-Din al-Aryan al inaugurar la sesión.

"Esto incluye a un acusado que se encuentra detenido, presente en el banquillo, así como a acusados ​​que han huido de la justicia", añadió.

Una fuente judicial, que habló con la agencia de noticias AFP bajo condición de anonimato, afirmó que el proceso marcaba el inicio de los preparativos para los juicios contra Assad, su hermano y otras figuras prominentes, como Najib.

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Najib, arrestado en enero de 2025 tras el colapso del gobierno de Assad, compareció ante el tribunal en Damasco con un uniforme de prisión a rayas.

Anteriormente, dirigió la rama de seguridad política de Siria en la provincia sureña de Daraa, donde estalló el levantamiento sirio de 2011.

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A él se le acusa de haber liderado una amplia campaña de represión y arrestos en la zona.

La guerra civil siria, que duró 13 años, causó la muerte de más de medio millón de personas y el desplazamiento de otras millones más. Decenas de miles de personas desaparecieron, algunas de ellas en el brutal sistema penitenciario del país.

Las nuevas autoridades sirias han prometido reiteradamente impartir justicia y exigir responsabilidades por las atrocidades de la era Assad, mientras que activistas y la comunidad internacional han destacado la importancia de la justicia transicional en el país devastado por la guerra.

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El presidente de facto sirio, Ahmed al-Sharaa, declaró el domingo que la Justicia seguirá siendo "un objetivo primordial que el Estado y sus instituciones se esfuerzan por alcanzar".

El juez no interrogó a Najib durante la sesión, dedicada a "trámites administrativos y legales preparatorios", y anunció que se celebraría una segunda audiencia el 10 de mayo.

Según la fuente judicial, en los juicios presenciales figurarán Wassim al-Assad, otro familiar del expresidente depuesto, el ex gran muftí Ahmed Badreddin Hassoun, así como oficiales militares y de seguridad detenidos por las nuevas autoridades en los últimos meses.

Assad huyó a Moscú con solo un puñado de confidentes cuando las fuerzas islamistas se acercaban a Damasco en diciembre de 2024, abandonando a altos funcionarios y oficiales de seguridad, algunos de los cuales, según se informa, se exiliaron o se refugiaron en la región costera, cuna de la minoría alauita de Assad.

Con AFP

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