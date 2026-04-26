LAFC puso fin a una racha negativa luego de vencer con marcador de 0 – 1 a Minnesota United este sábado gracias al tanto del venezolano David Martínez en el primer tiempo. El resultado también puso fin a una cadena de cuatro victorias consecutivas del conjunto de James Rodríguez dentro de la MLS.
Martínez anotó su tercer gol de la temporada para darle a LAFC una ventaja de 1-0 en el minuto 9. Fue el décimo gol para el jugador de 20 años en su carrera de 55 partidos.
Además de Martínez, el francés Hugo Lloris destacó y terminó con cinco atajadas para el club angelino. El portero de 39 años llegó a ocho partidos con su arco en cero en nueve compromisos como titular, siendo la mejor marca de la liga.
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