Los texanos se impusieron 114-93 este domingo en territorio rival y el martes pueden sellar su clasificación a las semifinales de la Conferencia Oeste de la liga de baloncesto de Norteamérica.

Wemby retornó por lo alto luego de salir abruptamente durante el segundo partido a causa de un violento golpe de su cabeza contra el piso de la cancha, que lo hizo entrar en el protocolo de conmoción.

Se perdió luego el tercer partido del viernes antes de regresar de forma destacada el domingo con 27 puntos, 11 rebotes, 3 asistencias, 4 robos y 7 tapones.

"Fue especial, tenía muchas emociones dentro de mí, ganas, frustración", dijo al canal ESPN.

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"Los Spurs hicieron un gran trabajo, pero no estoy satisfecho con la manera en que el protocolo fue gestionado por otras partes implicadas", agregó. "Estaba sano al día siguiente de la lesión. Fue raro".

El protocolo de la NBA impone 48 horas de descanso antes de una reanudación progresiva de la actividad, pruebas diarias y, posteriormente, una luz verde médica compartida por la franquicia y la liga.

Volver a brillar

Un poco impreciso al comienzo del partido, al igual que su equipo, el francés de 22 años acabó reencontrándose con su dominio habitual en ambos lados de la cancha.

Con un 58-41 en contra al descanso, los Spurs ofrecieron una magnífica segunda parte (73-35) para remontar al final del tercer cuarto y luego despegar.

Wemby anotó en particular tres mates para iniciar el último cuarto, siempre asistido por su socio Stephon Castle (16 puntos, 8 asistencias), elegido novato del año en 2025.

El base De’Aaron Fox, en tanto, por fin entró en los playoffs (28 puntos, 7 asistencias) en beneficio de los Spurs, que ofrecieron secuencias defensivas muy intensas para limitar a Deni Avdija (26 puntos, 7 rebotes).

Avdija fue expulsado por una sexta falta y se le vio muy frustrado al final del partido en el Moda Center de Portland.

Serie igualada

Más temprano, los Toronto Raptors se impusieron en casa a los Cleveland Cavaliers por 93-89 e igualaron a 2-2 la serie, que se disputa al mejor de siete partidos.

Scottie Barnes, de Toronto, avanza con el balón ante la marca de Jaylon Tyson en la victoria de los Raptors sobre los Cleveland Cavaliers en los playoffs de la NBA el 26 de abril de 2026

El reñido encuentro se caracterizó por la gran falta de acierto de ambos equipos, que en ningún momento estuvieron separados por más de nueve puntos.

Los Cavs de James Harden (20 puntos) tenían una ventaja de ocho puntos a mediados del último cuarto, pero fallaron en el final del juego ante Brandon Ingram y Scottie Barnes, autores de 23 puntos cada uno.

"Lo deseábamos con tantas ganas", dijo Barnes, que además sumó nueve rebotes y seis asistencias, a ESPN. "Tenemos hambre. Estamos luchando".

Los Raptors superaron un desastroso rendimiento en los tiros de tres puntos (4 de 30, un 13% de efectividad) para igualar la serie antes del quinto partido, que se disputará el miércoles en Cleveland, Ohio.

El equipo local ha ganado todos los partidos hasta ahora.

Los Celtics aplastan a los Sixers

Los Boston Celtics aplastaron a los 76ers por 128-96 en Filadelfia y sacaron ventaja de 3-1 en su serie de la Conferencia Este, ahora tienen servida la oportunidad de liquidarla en casa este martes.

Payton Pritchard anotó 32 puntos saliendo desde el banquillo, y Jayson Tatum sumó 30 puntos, siete rebotes y 11 asistencias para los Celtics, quienes lideraron por 16 puntos tras el primer cuarto y mantuvieron una ventaja de doble dígito durante el resto del encuentro.

Joel Embiid lideró a los 76ers con 26 puntos y 10 rebotes en su primer partido desde que se sometió a una apendicectomía de urgencia el pasado 9 de abril.

Tyrese Maxey aportó 22 puntos, pero los 76ers no pudieron contrarrestar la lluvia de 24 triples de los Celtics.

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