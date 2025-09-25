Tras el hallazgo de dos cuerpos, la Fiscalía del Estado de México confirmó que correspondían al perfil de Bayron Sánchez y Jorge Luis Herrera Lemos, conocidos popularmente como B- King y Regio Clown, quienes habían sido reportados como desaparecidos. Aunque se adelantan investigaciones, el crimen se le atribuye preliminarmente a una de las organizaciones criminales más peligrosas en la zona: La Familia Michoacana.

En el septiembre mexicano cada esquina tiene los colores patrios y en cada plaza hay fiesta cuando el sentimiento nacional aflora.

Todos quieren hacer del “¡Viva México!” el grito más ensordecedor, organizan los mejores ágapes donde se incluye la música a gusto del anfitrión sea público o privado. Desde banda, corridos y cumbias, hasta electrónica y reggaetón.

’B-King' y 'Regio Clown', dos músicos colombianos, llegaron a territorio mexicano para formar parte de quienes darían ritmo a las fiestas y a su vez, aprovechar el momento para relanzar su carrera artística por Latinoamérica.

Byron Sánchez expresó en su cuenta de Instagram que en México se venían grandes cosas. “La estamos rompiendo en México”, dijo 'BKing' sin saber que allí mismo su vida tenía las horas contadas.

Su compañero de gira, Jorge Luis Herrera, conocido como 'Regio Clown' era reflexivo en sus contenidos. Hablaba de la vida, de los "buenos y malos" que transitan en ella y de su decisión de "quedarse con las vibras que lo alimentan" y no con aquellas que lo traicionan o desgastan.

Su último video en redes sociales parecía una despedida en la que agradecía lo que la vida le daba sin dejar de lado el apunte de peligros que solo él conocía.

“También la vida nos enseña que no todas las personas vienen con buenas intenciones, entonces, siempre hay que estar todos los días atentos a situaciones que nos puedan poner en riesgo”, dijo.

Este video fue publicado el 16 de septiembre, por el cielo mexicano, a eso del mediodía. Horas después, 'Regio Clown' desapareció.

Según la ficha de búsqueda levantada por la Fiscalía mexicana, la última comunicación que tuvo Byron fue para decirle a su hermana que iba a un reconocido gimnasio de la Ciudad de México.

Luego de eso, y de una ubicación del celular de 'BKing', aportada por su manager, Juan Camilo Gallego, muy lejos del centro de entrenamiento, no se supo más nada de los colombianos.

Un crimen firmado

El caso no tenía mayor relevancia en los medios de comunicación mexicanos hasta que el propio presidente de Colombia, Gustavo Petro, acudió a la presidenta Claudia Sheinbaum para solicitarle que se investigara la desaparición de los dos jóvenes nacidos en los departamentos del Valle del Cauca y Santander.

“Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha (…) y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera”, escribió el mandatario en X.

Un escrito que fue publicado el pasado domingo 21 de septiembre y que tuvo respuesta al otro día con la noticia de que los cuerpos de ambos hombres habían sido encontrados en el Estado de México con signos de violencia y cuyos asesinatos habrían sido firmados por la llamada 'Familia Michoacana'.

La familia de la muerte, la droga y la extorsión

La Familia Michoacana está dentro de las organizaciones calificadas como terroristas por el Gobierno de los Estados Unidos y, según los primeros indicios revelados por las autoridades, habría sido la responsable del doble crimen.

Según el periodista mexicano Antonio Nieto, junto a los cuerpos abandonados en costales a orillas de la carretera México-Cuautla, a la altura de Cocotitlán, Estado de México y a casi dos horas del Smartfit de Polanco donde habían estado las víctimas, se encontraba un papel que decía: “Llegó la FM, esto va para todos los chapulines, encargados y vendedores, vamos por todo”.

Los “chapulines” son , en la jerga del crimen organizado, aquellos que saltan de un grupo a otro o que trabajan al margen de ellas con fines de mantener negocios y controles propios.

Según reportes de medios locales, los cadáveres presentaban signos de tortura, un disparo de gracia y, además, estaban descuartizados.

La Familia Michoacana ejerce presencia en buena parte del Estado de México donde se dedica al tráfico y menudeo de drogas, el secuestro y a la extorsión, el mismo estado donde aparecieron 'BKing' y 'Regio Clown'.

Las versiones

De ninguna de las víctimas se conoce algún nexo con grupos ligados al narcotráfico, pero sí de posibles lazos familiares de Bayron Sánchez con Camilo Torres Martínez, Alias 'Fritanga', exlíder del Clan del Golfo en Colombia.

Durante una entrevista realizada en el programa 'Lo sé Todo', emitido por el Canal Uno de Colombia el pasado mes de febrero, 'BKing' aseguró que Torres era su tío.

“Me ha ayudado en muchas cosas desde que nací, siempre ha estado puesto para mí. Es una persona muy caritativa”, resaltó Byron en ese momento.

Alias 'Fritanga', desde su centro de reclusión en Colombia, negó tener lazos sanguíneos con Sánchez y se desmarcó de cualquier situación que pudiera estar relacionada con el asesinato.

“Él es sobrino de una expareja que tuve hace más de 13 años, una familia con la que no tengo ningún tipo de relación”, recalcó Camilo Torres durante una entrevista para el medio colombiano 'El Tiempo'.

De Regio Clown no se tiene antecedentes en esta materia, lo último que se ha sabido de sus movimientos en México es que ese día, el también empresario, tendría una reunión de negocios.

Esta cita sería con un personaje de nombre "Mario" y otro apodado “El Comandante”, según pantallazos de su chat con su pareja, quien le recomendó no asistir a reuniones en sitios privados, sino en lugares públicos.

“Desde hoy me cuidaré mucho… No confío en nadie”, escribió por WhatsApp a su pareja luego de enviarle la ubicación en tiempo real.

El reportero especializado en noticias criminales, Carlos Jiménez publicó estos chats, imágenes del último vehículo donde fueron vistos y comentarios de presuntas situaciones vividas por ambos músicos antes de desaparecer, versiones de prensa que investigan las autoridades.

El mismo Carlos Jiménez, conocido en México por sus denuncias y noticias basadas en la nota roja del país, aseguró que Sánchez y Herrera habrían protagonizado fuertes discusiones en el interior del hotel.

Después de esa alerta, habrían salido en un vehículo de plataforma hacia un destino dentro de la misma zona de Polanco, para luego tomar un Mercedes Benz plateado –que hoy es buscado por las autoridades– con destino a una de las zonas más densas de la Ciudad de México, la Alcaldía de Iztapalapa.

“Pero hay que hacer negocios”, escribió 'Regi Clown' para luego compartir el contacto del escolta a quien llama “El Comandante”.

"Mucho más que un simple crimen"

Para el Consulado de Colombia en México, este doble asesinato es más que un simple crimen.

En entrevista para la emisora de radio colombiana 'Blu Radio', Alfredo Molano, cónsul general de Colombia en México, dijo que lo ocurrido muestra “una estructura, sin lugar a duda, de alta complejidad (…) es mucho más que un simple crimen”.

El representante diplomático expresó su preocupación frente a la sustracción de dos personas de una zona como Polanco, para luego encontrarlas muertas en el Estado de México.

Molano resaltó que los cuerpos tenían varios días de haber sido encontrados, desde el 17 de septiembre, pero solo se divulgó cuando se pudieron cotejar las fichas de búsqueda con los cadáveres. Una identificación que se hizo de manera presencial con los familiares de Byron, aseguró Molano.

El caso escala a nivel diplomático

Ante la noticia, el presidente de Colombia, Gustavo Petro exclamó en redes sociales que “asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de México. La mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada ‘guerra contra las drogas a la que obligan a la humanidad y a América Latina es responsable del asesinato de Bayron Sánchez y Jorge Luis Herrera”.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que "la carpeta de investigación por desaparición se abrió en Ciudad de México, de inmediato la Fiscalía de la CDMX inició la búsqueda, hizo todas las alertas y tiempo después lamentablemente se encontraron los cuerpos”.

La mandataria Agregó que la investigación está en proceso y en colaboración con las autoridades colombianas.

En el marco de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, canciller mexicano y Yolanda Villavicencio, su par de Colombia se reunieron en Nueva York.

Allí, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México se comprometió a hacer una exhaustiva investigación ante la petición colombiana de que las autoridades mexicanas den prontos resultados.

La música norteña, el regional mexicano o la banda suelen ser blancos de ataque de grupos al margen de la ley.

Los llamados narcocorridos les rinden tributo a ciertos carteles o capos y sus tonadas llegan hasta que un contrario o alguien que piense distinto a lo que interpretan, quiere.

En mayo de este año, cinco integrantes de la agrupación Fugitivo fueron secuestrados y luego sus cuerpos encontrados calcinados, en una fosa común en el estado de Tamaulipas, frontera con Estados Unidos.

Entre enero y agosto de 2025 al menos nueve músicos mexicanos fueron asesinados, esto, sin contar los registrados en años anteriores.

