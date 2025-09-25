El Tesoro estadounidense anunció este miércoles 24 de septiembre que ultima una línea de financiamiento temporal (swap line) con el Banco Central argentino de 20.000 millones de dólares. Y señaló que está dispuesto a comprar deuda del país suramericano, sometido a presiones financieras.

"El Tesoro se encuentra actualmente en negociaciones con funcionarios argentinos para establecer una línea de swap de 20.000 millones de dólares con el Banco Central. Estamos trabajando en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva", indicó en la red social X.

"Además, Estados Unidos está preparado para adquirir deuda pública en el mercado primario o secundario y estamos trabajando con el Gobierno argentino para poner fin a la exención fiscal de los productores de materias primas que convierten divisas", añadió el comunicado.

El presidente Javier Milei agradeció a través de X el salvavidas financiero, que le permitirá teóricamente ganar tiempo y estabilizar el mercado antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

"Valoramos profundamente la amistad con Estados Unidos y su compromiso de fortalecer nuestra asociación", remarcó.

La reacción inicial de los mercados fue positiva y el peso argentino ganó más del 2,5% en los primeros intercambios.

El dólar cotizó en la apertura del mercado de Buenos Aires, a 1.350 pesos por billete estadounidense, 2,60% por debajo de la cotización del martes.

EE. UU., dispuesto a comprar bonos

Una "swap line" es formalmente un intercambio de monedas entre bancos centrales, pero en el caso de Estados Unidos a Argentina, un país sometido a una gran presión en los mercados, es una línea de financiamiento en dólares provisional y de rápido acceso que Estados Unidos le concede, para evitar que el peso sufra demasiados vaivenes.

La deuda primaria es la que emite el Gobierno para recaudar dinero inmediatamente, mediante bonos o letras, mientras que la deuda secundaria es la que ya fue emitida y es intercambiada por inversores, públicos o privados.

"El Tesoro de Estados Unidos está dispuesto a comprar bonos en dólares de Argentina y lo hará según lo requieran las condiciones. También estamos preparados para otorgar un crédito importante (…) a través del Fondo de Estabilización Cambiaria, y hemos mantenido conversaciones activas con el equipo del presidente Milei para hacerlo", añadió el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent.

Argentina vive una delicada situación económica a causa de los reveses electorales y políticos del Gobierno, en el Congreso, que han puesto al ultraliberal Javier Milei contra las cuerdas.

Milei se había reunido el martes 23 de septiembre con el presidente Donald Trump al margen de la Asamblea General de la ONU y el mandatario republicano le dio su respaldo público.

"El Gobierno Trump se mantiene firme en su apoyo a los aliados de Estados Unidos y el presidente Trump ha otorgado al presidente Milei un respaldo poco común a un responsable extranjero, para demostrar su confianza en los planes económicos de su Gobierno" aseguró Bessent.

Argentina ya había anunciado una exención a los impuestos a la exportación de granos y de carne bovina y aviar, para generar una mayor oferta de dólares.

Con esta medida anunciada el lunes, el Gobierno de Milei apuesta a que agricultores y ganaderos se vean estimulados a vender dólares antes de las legislativas nacionales del 26 de octubre.

Para ello, la rebaja impositiva regirá hasta el 31 de octubre, según el decreto publicado esta semana.

Argentina firmó en abril un acuerdo con el FMI por 20.000 millones de dólares. Es el mayor deudor del organismo internacional, que ya le otorgó 56.000 millones de dólares en 2018.

