Nicolás Maduro será juzgado en Estados Unidos. Horas después de los ataques sobre Caracas y otras localidades de Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro, junto a su esposa Cilia Flores, Washington confirmó que el líder chavista fue acusado de varios delitos en el distrito sur de Nueva York, principalmente relacionados con narcotráfico.

"Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido imputados en el distrito sur de Nueva York. Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos", especificó Bondi en un mensaje difundido en su cuenta oficial de la plataforma X.

"Pronto enfrentarán la ira de la Justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses. En nombre de todo el Departamento de Justicia de EE. UU., quiero agradecer al presidente Trump por su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense y un enorme agradecimiento a nuestras valientes Fuerzas Armadas que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales", agregó Bondi.

Esta captura y las acusaciones en Nueva York llegan después de que el 7 de agosto de 2025, el Departamento de Estado aumentó a 50 millones de dólares una recompensa para quienes ofrecieran información que condujera a la captura de Maduro.

La captura de Maduro y su esposa

Nicolás Maduro fue "capturado y evacuado del país en avión". Así confirmó en las primeras horas de este sábado 3 de enero el líder de la Casa Blanca, Donald Trump, en su cuenta de la red Truth Social, que los ataques aéreos sobre Caracas y otras ciudades de Venezuela fueron llevados a cabo por "fuerzas del orden de Estados Unidos".

Trump anunció que ofrecerá detalles sobre la operación en una conferencia de prensa convocada para las 11: 00 a.m. en su residencia de Mar-a-Lago.

En una breve conversación con el diario 'The New York Times', Trump agregó que la captura de Maduro había sido producto de "muy buena planificación y muy muy buenos soldados y buena gente" y la calificó como una "operación brillante".

Por su parte, el subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau aseguró que Maduro "finalmente enfrentará la Justicia por sus crímenes".

Estados Unidos acusa al presidente venezolano de liderar el llamado Cartel de los Soles, un supuesto grupo de oficiales de alto rango dedicado al narcotráfico, al que Washington designó, el pasado 23 de noviembre, como "organización terrorista extranjera" para justificar los ataques contra lanchas en el Caribe y el Pacífico que lleva a cabo desde principios de septiembre.

El senador republicano Mike Lee afirmó que el secretario de Estado Marco Rubio le aseguró que su despacho "no prevé más acciones en Venezuela ahora que Maduro está bajo custodia estadounidense" y que el mandatario enfrentará cargos militantes en Estados Unidos.

Una acusación oficial de fiscales ante una corte de Nueva York acusa a Maduro y a su ministro del Interior, Diosdado Cabello, de conspirar con rebeldes colombianos y miembros del ejército "para inundar Estados Unidos de cocaína" y usar el narcotráfico como "arma" contra este país.

Rodríguez pide "prueba de supervivencia" de Maduro y Flores

Previo a conocerse las declaraciones de Trump y la fiscal Bondi, la vicepresidenta Delcy Rodríguez fue contactada vía telefónica desde el canal oficial 'Venezolana de Televisión' (VTV) y exigió "al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata del presidente Maduro y de la primera dama".

#ENVIVO 🇻🇪 | Delcy Rodríguez: “La cuna del Libertador fue atacada. Ante esta situación, nosotros desconocemos el paradero del presidente Maduro. Exigimos a Donald Trump fe de vida del presidente Maduro. Pueblo a la calle” Conéctate: https://t.co/hZaQLGr1I0 pic.twitter.com/arnZvYoN20 — VPItv (@VPITV) January 3, 2026

De acuerdo con el portal 'The Objective', Rodríguez formuló estas declaraciones desde Moscú, aunque se desconoce cuál es la agenda oficial que la llevó a la capital rusa.

El ministro Cabello salió en un mensaje aparentemente grabado en VTV pidiendo a los venezolanos que "mantengan la calma" y "confíen en el alto mando político", mientras vestía un chaleco antibalas, rodeado de oficiales armados.

De acuerdo con la Constitución, en caso de producirse la ausencia absoluta del presidente en los cuatro primeros años del periodo, el vicepresidente (en este caso Rodríguez) asumirá el mando con el compromiso de convocar a elecciones en los siguiente 30 días.

Si Rodríguez se viera impedida de ejecutar la sucesión, el siguiente en la línea es el presidente de la Asamblea Nacional, que en este caso es su hermano Jorge Rodríguez, quien también fue vicepresidente ejecutivo durante el segundo Gobierno del fallecido Hugo Chávez.

Estados Unidos no había llevado a cabo operaciones de esta naturaleza desde 1989, cuando el líder panameño Manuel Antonio Noriega fue sitiado y extraído de su refugio en la Nunciatura Apostólica por el Gobierno de George H. W. Bush, en lo que se conoció como la operación "Causa Justa".

Bruselas en línea con Marco Rubio

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, informó que se ha comunicado con el secretario de Estado Rubio para monitorear la situación de Venezuela y pidió "contención" ante la misma, pero recordó que el bloque mantiene la posición de no reconocer la legitimidad de Maduro.

"La Unión Europea ha declarado repetidamente que el señor Maduro carece de legitimidad y ha defendido una transición pacífica. En todas las circunstancias, deben respetarse los principios del derecho internacional y la Carta de la ONU", afirmó en una publicación en X.

El Consejo Nacional Electoral declaró ganador a Maduro en unas polémicas elecciones en 2024, en las que la oposición aseguró que su candidato Edmundo González Urrutia había salido vencedor con más de dos tercios de los votos, y en las que el ente comicial nunca mostró las actas de escrutinio para demostrar la supuesta victoria del presidente.

La primera ministra de Trinidad y Tobago Kamla Persad-Bissessar aseguró que su país "no participa en ninguna de estas operaciones militares en curso" y "continúa manteniendo relaciones pacíficas con el pueblo venezolano".

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, cercano aliado de Maduro, mostró la preocupación del Kremlin por las "acciones agresivas" de Estados Unidos que "constituyen una violación inaceptable de la soberanía de un Estado independiente, cuyo respeto es un principio clave del derecho internacional".

Por su parte, el canciller español José Manuel Albares ofreció la mediación de la diplomacia de su país para intentar desescalar las tensiones, e informó que se comunicó para discutir la situación con González Urrutia, quien vive en Madrid como exiliado desde septiembre de 2024.

