En un momento de máxima tensión entre Estados Unidos y Venezuela, Nicolás Maduro asegura que la puerta para negociar con Washington está abierta.

El mandatario chavista indicó en una entrevista por Año Nuevo realizada en un automóvil en movimiento con el periodista español Ignacio Ramonet que su gobierno ya había manifestado su voluntad de diálogo a Washington y la reiteró.

"El gobierno de Estados Unidos lo sabe, porque se lo hemos dicho a muchos de sus voceros: si quieren discutir seriamente un acuerdo para combatir el narcotráfico, estamos listos; si quieren petróleo de Venezuela, Venezuela está lista para inversiones estadounidenses, como con (la petrolera) Chevron, cuando quieran, donde quieran y como quieran", dijo.

Maduro también aseguró que “Venezuela tiene un modelo perfecto de combate al narcotráfico” y dijo que el mismo jueves habían neutralizado “la avioneta extranjera número 40” relacionada con tráfico de drogas.

Sin mención al presunto ataque de EE. UU.

Cuando el periodista le preguntó sobre las afirmaciones de Donald Trump de esta semana indicando que el Ejército de EE. UU. había destruido una zona de atraque en Venezuela, Maduro esquivó la pregunta sin mencionar si efectivamente se produjo tal ataque.

"Este podría ser un tema que discutiremos en unos días", dijo Maduro, y agregó: "lo que puedo decirles es que el sistema de defensa nacional ha garantizado y garantiza la integridad territorial, la paz del país y el uso y disfrute de todos nuestros territorios. Nuestro pueblo está seguro y en paz".

Maduro también se refirió al tema migratorio, otro de los ejes de discordia entre ambos países, y llamó a Washington a reanudar un acuerdo migratorio del que el venezolano acusa a Estados Unidos de haberlo suspendido unilateralmente.

“Habíamos llegado a un acuerdo (…) todo estaba funcionando perfectamente y, hace tres semanas, las autoridades del gobierno de Estados Unidos desistieron de seguir enviando migrantes a Venezuela”, dijo.

Máxima tensión entre ambos países

La propuesta de diálogo se da en un momento de máxima tensión entre los dos países y marcado especialmente por la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe.

Washington ha atacado a unas 30 embarcaciones que asegura estarían asociadas al tráfico de drogas, en operativos que han resultado en más de 100 muertes. Venezuela ha acusado a Washington de llevar a cabo homicidios en el Caribe y Colombia también lo señala de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales y de violar el derecho internacional.

Trump acusa a Maduro de encabezar una red de narcotráfico, mientras Maduro asegura que Estados Unidos y Trump buscan forzar un cambio de poder en Venezuela para tener acceso a las reservas de petróleo del país, las más grandes del mundo.

Mientras tanto, el jueves, las autoridades venezolanas anunciaron la liberación de 88 presos que habían sido puestos tras las rejas luego de manifestaciones contra los resultados de las presidenciales de 2024, que la oposición señala de fraudulentas, y que llevaron a Maduro al poder por seis años más.

Días antes, también habían liberado a otros 99 detenidos. Sin embargo, una misión de Naciones Unidas presente en el país ha asegurado que en los últimos meses la represión contra opositores a Maduro se ha intensificado, mientras que la oposición señala que aunque se haya liberado a presos políticos, las detenciones han continuado. Según la ONG Provea, en el país hay unos 700 presos políticos.

Con AFP, EFE y medios internacionales

