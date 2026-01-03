Los separatistas yemeníes respaldados por los Emiratos Árabes Unidos anunciaron este viernes 2 de enero el inicio de un periodo de transición de dos años hacia la declaración de un Estado independiente, después de que sus fuerzas se apoderaran de amplias zonas del sur del país.

El Consejo de Transición del Sur (STC) afirmó que el proceso incluiría un diálogo y un referéndum sobre la independencia, después de que los ataques aéreos de la coalición liderada por Arabia Saudita mataran el viernes a 20 combatientes separatistas de sus fuerzas.

Un oficial militar dijo que los combatientes murieron en ataques contra bases militares en Al-Khasha y Seiyun.

“Anunciamos el inicio de una fase de transición de dos años de duración, y el Consejo hace un llamamiento a la comunidad internacional para que patrocine el diálogo entre las partes interesadas del sur y del norte”, dijo el presidente del STC, Aidaros Alzubidi, en un discurso televisado.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Sin embargo, advirtió de que el grupo declararía la independencia “de inmediato” si no se producía el diálogo o si el sur de Yemen volvía a ser objeto de ataques.

“Esta declaración constitucional se considerará efectiva de forma inmediata y directa antes de esa fecha si no se atiende la petición o si el pueblo del sur, su territorio o sus fuerzas son objeto de cualquier ataque militar”, afirmó Alzubidi.

Las fuerzas del SCT se apoderaron de grandes extensiones del sur de Yemen, gobernado por un gobierno conflictivo con agendas contrapuestas, en una ofensiva relámpago y sin apenas oposición el mes pasado.

Los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, expulsaron al Gobierno del norte del país en 2014, lo que provocó una vana intervención militar de la coalición liderada por Arabia Saudita.

Este artículo fue adaptado de su versión original en inglés.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más