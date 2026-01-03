 

Lo esencial: 

  • Zelenski nombra a Mykhailo Fedorov, actual viceprimer ministro y ministro de Transformación Digital, como nuevo ministro de Defensa y a su jefe de inteligencia militar para dirigir su gabinete

  • Ucrania ordena la evacuación de 3.000 niños y sus padres de las regiones de Zaporizhia y Dnipropetrovsk.

  • Ucrania insiste en que solo ataca "objetivos militares".
  • Un ataque aéreo ruso contra un edificio en Járkiv, Ucrania, hirió al menos a 19 personas, según el gobernador. Rusia dice que los señalamientos sobre el ataque en Járkiv son falsos.
  • En 2025, Rusia logró su mayor avance desde el primer año de la guerra.

