Lo esencial:
-
Zelenski nombra a Mykhailo Fedorov, actual viceprimer ministro y ministro de Transformación Digital, como nuevo ministro de Defensa y a su jefe de inteligencia militar para dirigir su gabinete.
-
Ucrania ordena la evacuación de 3.000 niños y sus padres de las regiones de Zaporizhia y Dnipropetrovsk.
- Ucrania insiste en que solo ataca "objetivos militares".
- Un ataque aéreo ruso contra un edificio en Járkiv, Ucrania, hirió al menos a 19 personas, según el gobernador. Rusia dice que los señalamientos sobre el ataque en Járkiv son falsos.
- En 2025, Rusia logró su mayor avance desde el primer año de la guerra.
