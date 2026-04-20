Un fallo judicial que obliga a devolver miles de millones de dólares en Estados Unidos.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) lanzó este lunes 20 de abril el portal que permitirá a los importadores comenzar a reclamar los reembolsos, marcando el inicio de lo que podría convertirse en el mayor proceso de devolución de aranceles en la historia estadounidense.

El origen del proceso se remonta al 20 de febrero, cuando la Corte Suprema, en una decisión de 6 votos contra 3, determinó que Donald Trump excedió sus competencias al imponer aranceles generalizados a productos de casi todos los países, invocando una emergencia nacional vinculada al déficit comercial.

Aunque el tribunal no detalló cómo debía realizarse la devolución, el Tribunal de Comercio Internacional ordenó posteriormente al gobierno iniciar el proceso de reembolsos.

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Según documentos judiciales, más de 330.000 importadores pagaron aproximadamente 166.000 millones de dólares en aranceles correspondientes a más de 53 millones de envíos. Sin embargo, no todos los casos serán procesados de inmediato, ya que el sistema se implementará por fases.

¿Cómo funcionará el sistema de reembolso?

El nuevo mecanismo se basa en un portal digital gestionado por la CBP, a través del sistema ACE (Automated Commercial Environment). Las empresas deberán presentar una "declaración CAPE", que incluye los detalles de las importaciones, los aranceles pagados y la documentación correspondiente.

Una vez aprobadas las solicitudes, la agencia estima que los pagos se realizarán entre 60 y 90 días, aunque advirtió que los errores o problemas técnicos podrían retrasar el proceso.

El sistema se aplicará inicialmente a los casos más recientes y a aquellos aún pendientes de liquidación, mientras que otras solicitudes serán abordadas en fases posteriores.

Hasta el 14 de abril, unas 56.497 empresas se habían registrado en el sistema de pago electrónico, paso obligatorio para recibir los reembolsos, lo que representa aproximadamente 127.000 millones de dólares potencialmente elegibles, incluidos intereses.

Es un proceso complejo y con riesgo de retrasos. Los expertos advierten que el proceso será técnicamente complejo. Las empresas deben revisar miles de registros y presentar documentación precisa para evitar el rechazo de sus solicitudes.

Abogados y consultores señalaron que incluso un error en una sola entrada podría provocar que se rechace una solicitud completa. Además, el alto volumen de solicitudes podría generar problemas técnicos en el portal durante los primeros días.

Algunas estimaciones previas dentro del propio Gobierno advertían que el proceso podría durar meses o incluso años, aunque el lanzamiento del portal se ha producido antes de lo previsto inicialmente.

Las empresas pequeñas se encuentran entre las más interesadas en el proceso, ya que muchas absorbieron los costos de los aranceles sin trasladarlos completamente a los consumidores.

Algunas compañías han señalado que el principal desafío será el tiempo de respuesta, ya que los retrasos en los reembolsos podrían afectar su liquidez.

El proceso también implica una carga administrativa significativa, especialmente para empresas que importaron múltiples productos o realizaron numerosos envíos.

¿Recibirán reembolsos los consumidores?

El sistema contempla que los reembolsos se entreguen directamente a las empresas que pagaron los aranceles, lo que significa que no están obligadas a transferir ese dinero a los consumidores.

Sin embargo, algunos casos podrían derivar en devoluciones indirectas. Empresas de mensajería que cobraron aranceles directamente a los clientes han indicado que devolverán el dinero una vez reciban los fondos del gobierno.

Además, varias demandas colectivas buscan obligar a grandes compañías a reembolsar a los consumidores que asumieron los costos.

Según estimaciones previas de la Reserva Federal de Nueva York, empresas y consumidores absorbieron alrededor del 90% de la carga arancelaria, lo que deja abierta la posibilidad de que el impacto de los reembolsos se extienda más allá del sector empresarial.

¿Habrá litigios y nuevas disputas?

Es sin duda un proceso sin precedentes y también podría derivar en nuevas batallas legales. Algunas empresas ya han presentado demandas relacionadas con los aranceles, y el gobierno aún podría apelar la orden judicial que exige los reembolsos.

Además, la primera fase del sistema no cubrirá todos los casos, lo que podría generar nuevas disputas sobre quién tiene derecho a recibir el dinero y cuándo.

El lanzamiento del portal marca el inicio de un proceso sin precedentes por su escala y complejidad. Con más de 330.000 importadores afectados y miles de millones en juego, el sistema deberá gestionar una demanda masiva mientras enfrenta posibles desafíos técnicos, administrativos y legales.

Aunque el Gobierno ha dado el primer paso, la devolución total de los aranceles podría prolongarse durante meses o incluso años, en un proceso que redefine las consecuencias económicas y legales de la política comercial impulsada durante la Administración Trump.

Con AP y medios locales

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