Las caóticas elecciones generales en Perú suman este lunes 20 de abril un nuevo capítulo inédito con la celebración de audiencias públicas de recuento de votos correspondientes a al menos 380 actas observadas, un paso que toma especial importancia por la ajustada disputa para definir al rival de Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial.

El proceso de recuento, que se puede seguir mediante la transmisión web del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), comienza con los repasos de seis mesas de sufragio, cinco correspondientes a la región andina de Junín y una del norteño departamento de Piura.

El martes está programado el recuento de mesas de la provincia de Satipo, en Junín, y el miércoles se espera la revisión de mesas de otros cuatro distritos de Junín, de cuatro distritos de la región sureña de Ica, dos de la surandina Arequipa y tres de Lima.

Es la primera vez en la historia de Perú que se habilita el mecanismo de abrir los sobres con las cédulas de votación y proceder al recuento de los votos físicos para resolver las inconsistencias en las actas. En esta acción participan los tres miembros titulares del Jurado Electoral Especial correspondiente, un fiscal, un secretario y representantes de los partidos políticos.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Según el JNE, el recuento se dispone cuando las observaciones de las actas no se pueden resolver mediante el cotejo de sus copias y los motivos por los que un acta puede ser recurrida pueden ser la ausencia de firmas de algún miembro de la mesa, la ilegibilidad de los datos consignados, si hay información faltante o incompleta o por errores en la suma de los votos.

La medida fue habilitada en abril de 2025 mediante una enmienda aprobada en el Congreso para modificar la Ley Orgánica de Elecciones, y fue largamente vista como una respuesta a las falsas denuncias de fraude en las elecciones generales de 2021.

En los anteriores procesos electorales, las actas observadas se resolvían mediante el cotejo de sus distintas copias, sin que se procediera a volver a contar los votos físicos. Si esa acción no alcanzaba para subsanar las discrepancias, el acta quedaba anulada.

Leer tambiénVilo en Perú: conteo voto a voto por el segundo lugar del balotaje para enfrentar a Fujimori

Resultados "a mediados de mayo", mientras Sánchez y López Aliaga pelean voto a voto

En declaraciones al medio local RPP, la secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, señaló que "esperamos que para mediados de mayo tengamos, como mínimo, los resultados presidenciales, que son los que necesitamos para determinar la segunda vuelta".

Según el JNE, esa fecha se ubicaría dentro del plazo legal para la proclamación de resultados electorales, sin que se produzcan retrasos de cara a la segunda vuelta.

A falta de computar más de 150 mesas electorales y las actas observadas, el lento escrutinio provisorio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se sitúa en el 93,5% del total. La derechista Keiko Fujimori suma el 17% de los apoyos, mientras la lucha por el segundo lugar es liderada por el izquierdista Roberto Sánchez (12%), quien aventaja por unos 14.000 votos al ultraderechista Rafael López Aliaga (11,91%).

A lo largo de la última semana, la tendencia ha favorecido a Sánchez –exministro del expresidente encarcelado Pedro Castillo, a quien reivindica y de quien ha heredado un fuerte apoyo de regiones rurales y del sur andino–, hasta escalar al segundo lugar, aunque con una ajustada ventaja.

En una nota a sus clientes, JPMorgan destacó que la mayoría de las mesas electorales en disputa se ubican fuera de la capital, Lima, y su origen geográfico "será el factor determinante para la segunda vuelta".

"El hecho de que la diferencia se haya ampliado nuevamente, incluso mientras continúa el conteo de votos urbanos y en el extranjero, sugiere que la base rural de Sánchez está generando suficientes votos para contrarrestar la presión de su rival", agregó el banco.

Leer tambiénInforme desde Lima: resultados de las elecciones se conocerán en mayo

Los errores tiñen de desconfianza el proceso electoral

Las fallas logísticas que provocaron retrasos en la apertura de mesas y obligaron a extender la votación hasta el lunes para 52.000 ciudadanos han sembrado un clima de desconfianza en torno al proceso electoral, más allá de que el ONPE y observadores internacionales han descartado que existan pruebas de fraude.

Aún así, esa es la denuncia que sigue agitando el candidato de la extrema derecha, Rafael López Aliaga, quien en un mitin el domingo junto a cientos de seguidores reclamó que se realicen "elecciones complementarias" porque, según él, "un millón de peruanos cansados de esperar cinco horas al final no votaron" debido a las demoras.

Insistiendo en sus denuncias sin pruebas, el líder ultraconservador de Renovación Popular apuntó contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, a quien acusó de aplicar "una estrategia cubano venezolana" y lo tildó de "traidor del Perú".

También advirtió, en tono amenazante, al presidente del JNE, Roberto Burneo, para decirle que "tenga cuidado porque está en sus manos" convocar a comicios complementarios antes del 3 de mayo, un tema que "está calentando mucho la calle" y que, si no se lleva a cabo, "no le garantizo nada, señor Burneo".

Corvetto es, actualmente, uno de los más señalados por las irregularidades en los comicios. La justicia peruana lo investiga de forma preliminar –a él y otros tres altos funcionarios de la ONPE– por el presunto delito de colusión en agravio del Estado y la Policía Nacional de Perú dispuso reforzar los controles en terminales aéreas y terrestres para evitar su salida del país o la de los otros oficiales sospechosos.

El todavía jefe de la ONPE –más allá del pedido de destitución de López Aliaga y otros dirigentes, y de rumores sobre su posible reemplazo, desmentidos por la Junta Nacional de Justicia– calificó de "despropósito" la orden policial y ratificó, según recoge RPP, su "total disponibilidad", como testigo, a la investigación.

Con ese fin, de acuerdo al documento de su defensa legal citado por RPP, Corvetto se ha ofrecido a autorizar el levantamiento del secreto de sus comunicaciones y a entregar su pasaporte a las autoridades.

En tanto, las fallas han generado choques entre los órganos electorales. El viernes, Burneo reconoció que "nunca antes, en ningún proceso electoral" en la capital Lima había ocurrido "una demora de esta naturaleza", pese a que "en todo momento la ONPE aseguró que (el material electoral) iba a llegar en el momento respectivo".

Leer tambiénDenuncias de supuesto fraude electoral avivan la incertidumbre sobre el rival de Fujimori en el balotaje

Si bien indicó que las investigaciones en curso "determinarán las responsabilidades", el jefe de la JNE sostuvo que "existen serias irregularidades respecto al manejo y la función del ente encargado de la organización del proceso", en referencia a la ONPE, liderada por Corvetto.

En el revoleo de culpas, el presidente encargado de Perú, José María Balcázar, apuntó contra el Jurado Nacional de Elecciones, indicando que "nosotros le hemos dado todos los recursos económicos" de cara a los comicios y "apenas han utilizado la tercera parte".

En declaraciones a Exitosa, el mandatario consideró "imperdonable" cualquier error que alimente sospechas sobre el proceso electoral y reclamó celeridad de la justicia para determinar responsabilidades de los funcionarios implicados y despejar las dudas sobre la legitimidad de los comicios.

Con Reuters, EFE y medios locales

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más