"Es un asunto sensible que, como hemos dicho, manejamos con discreción. Pero puedo confirmar que recientemente se celebró aquí en Cuba un encuentro entre delegaciones de Cuba y Estados Unidos", afirmó este lunes 20 de abril a la publicación 'Granma' el subdirector general a cargo de EE. UU. en la Cancillería cubana, Alejandro García del Toro.

"Eliminar el embargo energético contra el país era una prioridad absoluta para nuestra delegación", declaró García del Toro.

El diplomático cubano agregó que en el encuentro no se establecieron "plazos" ni "planteamientos conminatorios" frente a ciertas informaciones aparecidas en medios estadounidenses que citaban un ultimátum de dos semanas para liberar a ciertos opositores presos.

El Gobierno cubano, por su parte, insistió a la delegación estadounidense en la eliminación del bloqueo energético que le ha impuesto Washington a la isla desde enero, que ha prolongado los extensos apagones que sufre la isla y paralizado casi por completo la actividad económica.

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"La eliminación del cerco energético contra el país fue un tema de máxima prioridad para nuestra delegación. Este acto de coerción económica, es un castigo injustificado a toda la población cubana. Es también un chantaje a escala global contra estados soberanos, los cuales tienen todo el derecho de exportar combustibles a Cuba en virtud de las normas que guían el libre comercio", argumentó García del Toro.

Según 'Granma', que no cita nombres concretos, por parte de EE. UU. participaron en el encuentro "secretarios adjuntos del Departamento de Estado", mientras que la parte cubana estuvo representada "al nivel de viceministro de Relaciones Exteriores".

Este reconocimiento por la parte cubana llega días después de que tres medios estadounidenses publicaran, citando fuentes anónimas, que representantes de ambos gobiernos se reunieron en La Habana el pasado 10 de abril.

Las informaciones procedentes de EE.UU., en general complementarias y coincidentes, apuntaban que los representantes de Washington exigieron a la parte cubana la liberación en el plazo de dos semanas de presos políticos relevantes, entre ellos los artistas disidentes Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo.

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Se trataría, argumentaron, de un gesto inicial de buena voluntad. Luego vendría una lista de exigencias, esencialmente profundas reformas en busca de una apertura económica y política.

El medio estadounidense 'Axios' afirmó que en la reunión bilateral participó Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente Raúl Castro, de quien se informó previamente que había sido clave en el inicio de estos diálogos.

Con EFE y Reuters

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