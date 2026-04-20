Una turista canadiense murió este lunes 20 de abril y al menos cuatro personas más resultaron heridas en una balacera en la zona arqueológica de Teotihuacán, uno de los sitios más emblemáticos de México, informó el Gabinete de Seguridad del país.

“De acuerdo con información preliminar, un hombre realizó disparos en el lugar y posteriormente se privó de la vida. Lamentablemente una mujer de nacionalidad canadiense perdió la vida”, señalaron las autoridades en redes sociales.

Autoridades del Estado de México confirmaron que las personas heridas en el ataque armado son cuatro turistas extranjeras: dos colombianas, una canadiense y una rusa.

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El secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda, informó en entrevista con el medio 'Foro TV' que la situación “ya está controlada” y detalló la nacionalidad de cuatro de los heridos tras el tiroteo registrado en la Pirámide de la Luna, aunque no precisó la gravedad de su estado.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó el hecho y manifestó su “sincera solidaridad” con las personas afectadas y sus familias.

Asimismo, señaló que está en contacto con la embajada de Canadá.

“He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos. Personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura se dirige ya al sitio para brindar atención y acompañamiento, junto con las autoridades locales”, apuntó.

El tiroteo fue registrado en videos de turistas en redes sociales, donde se ve al autor sospechoso en la Pirámide de la Luna. Minutos después se oyen los disparos y a una mujer gritando: “Llamen a la Policía”, mientras otras personas, algunos de ellas extranjeras, corren en medio de la confusión.

La Guardia Nacional (Policía militarizada) y la Policía del Estado de México desplegaron un operativo y cercaron el sitio, ubicado a unos 50 kilómetros de la capital mexicana, mientras continúan las investigaciones.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de la turista que murió ni la del atacante.

Teotihuacán, declarada Patrimonio Mundial por la Unesco, es uno de los destinos más visitados del país y recibe cada año a millones de turistas atraídos por las pirámides del Sol y de la Luna.

Con EFE y Reuters

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