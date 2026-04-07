Irán ha permitido la salida del país de los dos exdetenidos franceses, Cécile Kohler y Jacques Paris, según anunció este martes 7 de abril el presidente Emmanuel Macron. Ambos habían permanecido refugiados en la sede diplomática de su país en Irán desde su liberación.

“Cécile Kohler y Jacques Paris están libres y de camino a territorio francés, tras tres años y medio de detención en Irán”, publicó Macron en su cuenta de la red social X.

La autorización para que abandonaran el territorio iraní, largamente anhelada por Francia, puso de manifiesto la forma en que la República Islámica discrimina entre naciones, tratando a algunas con benevolencia y a otras como adversarias, en el contexto de la guerra. Macron se ha distanciado del conflicto, afirmando que su país no fue consultado previamente sobre los ataques estadounidenses e israelíes y que no deseaba la guerra.

El líder del Elíseo agradeció a Omán su papel de mediador en la liberación de Kohler y Paris. “Es un alivio para todos nosotros y, obviamente, para sus familias”, agregó Macron.

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Las autoridades iraníes ordenaron su excarcelación el pasado noviembre, pero no les permitieron salir del país. Habían estado detenidos durante más de tres años acusados ​​de espionaje, cargos que París calificó de infundados.

Funcionarios franceses indicaron que se encontraban a salvo en la Embajada de Francia en Teherán.

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¿Cómo se logró la excarcelación de los ciudadanos franceses?

Cécile Kohler, una profesora de literatura de 40 años originaria del este de Francia, y su pareja Jacques Paris, de unos 70 años, fueron arrestados el 7 de mayo de 2022, último día de un viaje turístico a Irán.

Estuvieron recluidos en la sección 209, reservada para presos políticos, de la prisión de Evin en Teherán.

El presidente francés agradeció este martes a las autoridades omaníes "sus esfuerzos de mediación", sin ofrecer más detalles sobre los preparativos para la repatriación de la pareja de profesores.

El régimen iraní anunció posteriormente, a través de la agencia oficial de noticias IRNA, que la liberación de los dos ciudadanos franceses, detenidos en Irán en 2022, fue resultado de un acuerdo entre Teherán y París.

A cambio de la repatriación de Kohler y Paris, el Gobierno de Emmanuel Macron se comprometió a liberar a la ciudadana iraní Mahdieh Esfandiari, quien había sido condenada el 26 de febrero por el Tribunal Penal de París a cuatro años de prisión, uno de ellos en suspenso, por elogiar en redes sociales los ataques de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023 e incitar a ataques contra la comunidad judía en el territorio francés.

Mahdieh Esfandiari, quien residía anteriormente en Lyon (Ródano) y había sido presentada como moneda de cambio en las prolongadas negociaciones entre Irán y Francia, permanecía bajo arresto domiciliario en París desde el veredicto.

Según IRNA, ahora, en virtud del acuerdo alcanzado entre Teherán y París, el Gobierno francés ha garantizado la liberación total de Esfandiari y retirar su denuncia contra Teherán ante la Corte Internacional de Justicia.

Y es que Francia había presentado una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en mayo de 2025 contra la República Islámica por "incumplir su obligación de brindar protección consular" a los dos ciudadanos franceses.

Una fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores del país europeo informó que los dos ciudadanos franceses abandonaron Irán este martes al amanecer en un convoy diplomático con el embajador francés y que actualmente se encuentran en Azerbaiyán.

Los legisladores recibieron el anuncio por parte de Macron con una ovación de pie en la Asamblea Nacional.

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Con Reuters y artículo adaptado de su versión en inglés

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