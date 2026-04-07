Lo esencial:
- Donald Trump afirmó que con la guerra con Irán, EE. UU. ha provocado "un cambio de régimen" y declaró que el país puede ser acabado en una noche "y esa noche puede ser mañana" martes.
- El jefe del Pentágono sostuvo que este lunes habrá "el mayor volumen de ataques" contra Irán desde el inicio de la guerra.
- Irán rechazó la más reciente propuesta que recibió sobre un alto el fuego con Israel y EE. UU. En cambio, exigió un fin definitivo de la guerra.
- Horas antes, Irán y EE. UU. recibieron de los países mediadores una propuesta que plantea 45 días de alto el fuego, que podría ampliarse a un fin de la guerra.
- La televisión estatal iraní confirmó el asesinato, en ataques conjuntos de EE. UU. e Israel, del jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, Majid Khademi.
- Israel afirma que atacó la planta de South Pars, en Asaluyeh, la mayor la mayor instalación petroquímica de Irán.
Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las principales noticias de este lunes 6 de abril en torno a la guerra de Israel y EE. UU. contra Irán, que mantiene sus ataques de represalia en Medio Oriente:
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