Lo esencial:

Donald Trump afirmó que con la guerra con Irán, EE. UU. ha provocado "un cambio de régimen" y declaró que el país puede ser acabado en una noche "y esa noche puede ser mañana" martes.

El jefe del Pentágono sostuvo que este lunes habrá "el mayor volumen de ataques" contra Irán desde el inicio de la guerra.

Irán rechazó la más reciente propuesta que recibió sobre un alto el fuego con Israel y EE. UU. En cambio, exigió un fin definitivo de la guerra.

Horas antes, Irán y EE. UU. recibieron de los países mediadores una propuesta que plantea 45 días de alto el fuego, que podría ampliarse a un fin de la guerra.

La televisión estatal iraní confirmó el asesinato, en ataques conjuntos de EE. UU. e Israel, del jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, Majid Khademi.

Israel afirma que atacó la planta de South Pars, en Asaluyeh, la mayor la mayor instalación petroquímica de Irán.

Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las principales noticias de este lunes 6 de abril en torno a la guerra de Israel y EE. UU. contra Irán, que mantiene sus ataques de represalia en Medio Oriente:

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