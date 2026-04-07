Una disposición de la nueva ley de servicio militar en Alemania desató confusión en el país. La norma establece que los hombres de entre 17 y 45 años deben solicitar autorización para permanecer en el extranjero por más de tres meses.

Aunque la ley fue aprobada en 2025 con el objetivo de aumentar el número de efectivos del Ejército, esta disposición en particular había pasado desapercibida. Sin embargo, comenzó a generar controversia después de que fuera destacada por medios locales como 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' y 'Bild', lo que despertó inquietudes sobre el alcance de los cambios.

La ley entró en vigor en enero, pero ha despertado atención dentro y fuera del país desde el fin de semana a raíz de un reporte de la prensa local. En teoría, afectaría a millones de hombres entre 17 y 45 años en el país más poblado de la Unión Europea.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Tras la polémica, el Gobierno se pronunció y buscó calmar los ánimos. Un portavoz del Ministerio de Defensa recordó que el servicio militar en Alemania es voluntario y añadió que están trabajando en la elaboración de “regulaciones específicas para conceder exenciones al requisito de autorización, también para evitar una burocracia innecesaria”.

Según el portavoz, “la normativa ya se aplicaba durante la Guerra Fría y no tenía ninguna relevancia práctica”, y precisó además que “no está sujeta a sanciones”. Igualmente, aseguró que se trata de un procedimiento rutinario en el contexto actual, en el que el servicio militar es voluntario y el país no enfrenta una emergencia de seguridad.

“Aclararemos mediante reglamentos administrativos que la autorización se considerará concedida siempre que el servicio militar sea voluntario”, afirmó.

Respecto a las dudas sobre si estas autorizaciones podrían ser rechazadas, el Ministerio intentó despejarlas al señalar que, al no ser obligatorio el servicio militar, “dichas autorizaciones deben, en principio, concederse”.

La ley, que ha generado gran controversia, fue aprobada el año pasado en un contexto en el que Alemania busca reforzar su capacidad militar ante la amenaza de Rusia y en medio de dudas sobre el compromiso de Estados Unidos con la defensa de sus aliados en la OTAN. De hecho, Alemania pretende aumentar el número de soldados activos hasta 260.000 para 2035, frente a los 183.000 registrados al cierre de 2025.

Al respecto, el año pasado el canciller alemán, Friedrich Merz, dijo a los líderes militares que el país necesitaba ser capaz de defenderse lo antes posible y que requería más soldados.

Leer también"El plan soñado de Putin": la OTAN reacciona a la amenaza de salida de Donald Trump

¿Qué alcance tiene la ley?

Según Reuters, el Ministerio de Defensa señaló que la norma busca garantizar un sistema de registro militar sólido y fiable.

“En caso de emergencia, debemos saber quién puede estar residiendo en el extranjero durante un periodo prolongado”, indicó la cartera en una respuesta enviada por correo electrónico.

Sin embargo, y a pesar de los llamados a la calma, políticos de la oposición y otros sectores han criticado al Gobierno por generar confusión en torno a la norma.

En diálogo con France 24, el doctor Jochen Kleinschmidt, investigador asociado de la Universidad Politécnica de Dresde, asegura que, hasta el momento, la ley “no ha tenido un impacto real”. Y agrega: “Hasta ahora ese reglamento es puramente hipotético y se va a quedar así mientras el servicio militar sea voluntario. Así que ese permiso para salir del país se concede automáticamente”.

Kleinschmidt argumenta que, como la legislación no introduce cambios en la obligatoriedad del servicio militar, no habría repercusiones reales —ni penalidades ni sanciones— para una persona que no presentara esta autorización.

Según el 'Frankfurter Rundschau', la regla se aplicaría independientemente de si un hombre alemán “planeaba un semestre de estudios en el extranjero, trabajar en otro país o hacer un viaje de mochilero alrededor del mundo”.

La disposición, planteada de esta manera, generó temor entre la juventud alemana y dudas en un país marcado por una fuerte tradición pacifista tras el trauma de las dos guerras mundiales y décadas de servicio militar obligatorio. Para Kleinschmidt, se trata además de una estrategia de comunicación “desastrosa”.

“El párrafo de la ley sobre el servicio militar suena bastante difícil, suena bastante raro, sobre todo en un país donde en el oriente durante 40 años fue muy difícil salir del país. Así que para muchos, sobre todo para los jóvenes, que no tienen experiencia con el servicio militar obligatorio como ocurría durante muchas décadas, suena un poco difícil en realidad”, señala.

Además, explica que la norma es similar a regulaciones que existieron durante décadas, hasta que el Gobierno de la excanciller Angela Merkel eliminó la obligatoriedad del servicio militar en 2011.

Leer tambiénAlemania: ¿por qué los hombres deben reportar si salen del país por más de tres meses?

Un cambio de estrategia

La disposición hace parte de una modernización del servicio militar en Alemania. Esta incluye la reintroducción de algunos elementos obligatorios y la posibilidad de recurrir al reclutamiento forzoso si no hay suficientes voluntarios.

Entre los aspectos que estipula la ley está que todos los mayores de 18 años recibirán este año un formulario para evaluar su motivación y aptitud. Responderlo será obligatorio para los hombres y voluntario para las mujeres, ya que la Constitución impide obligarlas a prestar servicio militar.

Asimismo, se establece la obligatoriedad de someterse a un examen médico para los hombres nacidos a partir del 1 de enero de 2008.

Expertos señalan que, pese a estos cambios, no está garantizado que la estrategia sea efectiva.

“Es en realidad un poco difícil, sobre todo considerando la situación demográfica del país, así que no va a haber muchos más jóvenes”, afirma Kleinschmidt.

Además, el especialista añade que “muchos críticos del proceso argumentan que, en vez de reclutar a jóvenes —que de todas formas serán necesarios en el mercado laboral—, sería posible utilizar más a los reservistas, es decir, personas que han prestado servicio militar en el pasado y estarían dispuestas a volver para ejercicios regulares”. Según explica, esta estrategia “se empezó bajo el gobierno anterior, pero esencialmente no se ha continuado”.

Por otro lado, entre la juventud alemana crece la oposición a cualquier forma de obligatoriedad. De hecho, miles de estudiantes se manifestaron el año pasado en decenas de ciudades contra la reforma impulsada por Merz bajo la consigna “No queremos ser carne de cañón”.

Leer tambiénUcrania arde fuera del foco: cómo la escalada en Medio Oriente redefine la invasión rusa

La amenaza rusa y el rearme europeo

La ley no puede entenderse sin el contexto actual en Alemania y en Europa. El Gobierno ha defendido la reforma como una medida necesaria para cumplir los objetivos de la OTAN, en un momento en el que crece la percepción de que el país ha dependido durante demasiado tiempo de Estados Unidos y en el que Rusia sigue siendo vista como una amenaza tras más de cuatro años de guerra en Ucrania.

En este escenario de rearme en Europa, Merz ha manifestado su intención de convertir a Alemania en el Ejército convencional más fuerte del continente. Según The Guardian, el país ha eximido gran parte del gasto en defensa del llamado “freno al endeudamiento” constitucional y prevé destinar más de 500.000 millones de euros a defensa entre 2025 y 2029.

Sin embargo, también crecen las dudas sobre la capacidad del Gobierno para cumplir estos objetivos, incluso si se reinstaura el servicio militar obligatorio.

“Muchos críticos, yo incluido, piensan que establecer las estructuras para el retorno del servicio militar obligatorio va a durar tanto tiempo que una defensa confiable no será posible hasta 2029, cuando Rusia posiblemente habrá reconstruido sus capacidades militares”, concluye Kleinschmidt.

Por ahora, la medida sigue generando divisiones en Alemania, en un país donde el rearme vuelve a abrir debates históricos sobre el papel del Ejército.

Leer tambiénUcrania arde fuera del foco: cómo la escalada en Medio Oriente redefine la invasión rusa

Con EFE, Reuters y medios locales

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más