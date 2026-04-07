La Corte Suprema de Estados Unidos despejó el lunes el camino para que el Departamento de Justicia avance en la retirada de un caso penal en el que Steve Bannon, influyente aliado de Donald Trump, fue condenado tras negarse a cumplir una citación del Congreso.

Los jueces anularon la decisión de un tribunal inferior que había ratificado la condena de 2022 contra Bannon por negarse a entregar documentos o testificar ante un comité del Congreso que investigaba el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 por parte de seguidores de Trump.

El Departamento de Justicia, bajo la administración Trump, pidió a la Corte Suprema anular la decisión del tribunal inferior y sostuvo en documentos judiciales que retirar el caso contra Bannon “responde al interés de la Justicia".

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El Departamento ya había presentado una solicitud para desestimar el caso ante el tribunal de primera instancia. Tras el rechazo de la Corte Suprema, en junio de 2024, a la petición de Bannon de evitar la prisión mientras se resolvía su apelación, cumplió una condena de cuatro meses en una cárcel federal de baja seguridad en Danbury, Connecticut.

Este lunes, el Departamento de Justicia declinó hacer comentarios.

La Corte Suprema, en una breve orden sin firma, devolvió el caso al tribunal inferior para que lo reexamine “a la luz de la solicitud pendiente de desestimación de la acusación”.

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¿De qué se le acusa a Bannon?

Bannon fue condenado por un jurado en Washington por dos cargos de desacato al Congreso por no proporcionar documentos ni testimonio a un comité de la Cámara de Representantes, controlado por los demócratas, que investigaba el asalto al Capitolio.

Los manifestantes intentaron impedir la certificación por el Congreso de la victoria electoral del demócrata Joe Biden sobre Trump en las elecciones de 2020, en las que el presidente republicano fracasó en su intento de reelección. Bannon calificó la investigación del comité y los cargos en su contra, presentados durante la presidencia de Biden, como motivados políticamente.

Bannon, de 72 años, fue asesor clave de la campaña presidencial de Trump en 2016 y su principal estratega en la Casa Blanca en 2017, durante el primer mandato del entonces presidente, antes de distanciarse y posteriormente reconciliarse.

Durante la audiencia de sentencia, el fiscal J.P. Cooney afirmó que Bannon decidió “desafiar abiertamente al Congreso”.

“Bannon no está por encima de la ley, y eso es lo que hace importante este caso”, añadió.

Bannon fue liberado de prisión una semana antes de la victoria de Trump sobre la demócrata Kamala Harris en las elecciones de 2024.

El exasesor de Trump se presentó a sí mismo como un preso político y dijo a los periodistas tras su liberación: “Estoy lejos de estar derrotado. He salido fortalecido tras mis cuatro meses en la prisión federal de Danbury”. Luego retomó la conducción de su pódcast 'War Room'.

Figura combativa, Bannon ayudó a articular el populismo de derecha 'America First' y una fuerte oposición a la inmigración, que han marcado la Presidencia de Trump. También ha desempeñado un papel clave en los medios de derecha y ha promovido causas y candidatos conservadores en Estados Unidos y en el extranjero.

Bannon, muy solicitado para apariciones públicas como figura destacada de la derecha, participó el mes pasado, por ejemplo, en la Conferencia de Acción Política Conservadora en Texas.

Según el comité de la Cámara, Bannon habló con Trump al menos dos veces el día previo al asalto del 6 de enero, asistió a una reunión de planificación en un hotel de Washington y dijo en su pódcast que “mañana estallará el caos”.

El Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia ratificó en 2024 la condena de Bannon, lo que motivó su apelación ante la Corte Suprema.

Los abogados de Bannon han presentado diversos argumentos legales para impugnar la citación, incluidos aspectos relacionados con el privilegio ejecutivo —un principio jurídico que permite al presidente mantener ciertas comunicaciones en privado— y la autoridad del comité del Congreso para emitir la citación.

Bannon también ha enfrentado otros problemas legales. En febrero de 2025 se declaró culpable en un tribunal estatal de Nueva York de un cargo de fraude, tras ser acusado de engañar a donantes en 2019 en una campaña privada de recaudación de fondos para apoyar el muro fronterizo entre Estados Unidos y México. En ese caso evitó la cárcel.

Trump indultó a Bannon en 2021 tras ser imputado por cargos federales también relacionados con la recaudación de fondos para el muro fronterizo.

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Con Reuters

Este artículo fue adaptado de su versión original en inglés.

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