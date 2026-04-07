Lo esencial

Por primera vez en más de medio siglo, los astronautas sobrevolaron la Luna este lunes 6 de abril, lo que marca el punto culminante de la misión Artemis II.

El equipo de Artemis II batió el récord de distancia establecido por la misión Apolo 13 de 1970, que se esperaba que superara por 4.105 millas (6.606 kilómetros) cuando alcanzara la distancia máxima prevista del viaje desde la Tierra.

El sobrevuelo se inició el lunes alrededor de las 14:45 hora del este de EE. UU. (18:45 GMT) y terminó alrededor de las 21:20 (01:20 GMT).

Hacia las 22.44 GMT, la nave comenzó su paso por detrás de la Luna y perdió las comunicaciones de radio con la Tierra, un periodo de silencio absoluto de unos 40 minutos y que estaba previamente programado.

Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación los hechos más importantes del histórico sobrevuelo a la Luna de este 6 de abril de 2026.

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