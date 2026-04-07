Un episodio "maníaco" que duró cuatro meses. De esta forma ha explicado el rapero Kanye West, hoy conocido con el renovado nombre artístico de Ye, el periodo en el que hizo comentarios antisemitas, se declaró admirador de Adolfo Hitler, le dedicó una canción y sacó al mercado camisetas con esvásticas.

Aun con todos los movimientos mercadotécnicos que fue capaz de concretar durante su brote, el cantante estadounidense insiste en que se trató de una etapa en la que no tuvo control de sí mismo y pide una nueva oportunidad que el festival Wireless de Londres parece dispuesto a darle, incluso a costa de su propia supervivencia.

El director general de la empresa organizadora Festival Republic, Melvin Benn, ha instado a la fanaticada a “que le ofrezca algo de perdón y esperanza”, a través de un comunicado en el que también reflexionó sobre las segundas oportunidades.

"El perdón y dar a las personas una segunda oportunidad se están convirtiendo en una virtud perdida en este mundo cada vez más divisivo", escribió Benn. "Pediría a la gente que reflexione sobre sus comentarios instantáneos de disgusto ante la probabilidad de que él actúe (como fue el mío) y que le ofrezca algo de perdón y esperanza, como yo he decidido hacer”.

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No son pocos los que ven con desconcierto la inclusión de Ye en el cartel del festival Wireless. Tres patrocinadores del evento (incluyendo al principal, Pepsi) han retirado su publicidad desde que se conoció que los organizadores planean tener a West actuando ante una multitud que podría sumar las 150.000 personas.

La redención pública del exesposo de Kim Kardashian tras su etapa neonazi comenzó la semana pasada en el estadio SoFi de Los Ángeles, donde cantó sin incidentes frente a miles de fanáticos que parecieron ser receptivos a la carta de disculpa que publicó en enero a página completa en el 'Wall Street Journal'.

En ella, el cantante aseguraba que fue víctima de "un episodio maníaco de cuatro meses de comportamiento psicótico, paranoico e impulsivo que destruyó" su vida y atribuía su actitud a una lesión cerebral no diagnosticada y a un trastorno bipolar no tratado.

Ese precedente ha animado a Benn a normalizar la presencia del rapero en los escenarios. "La música de Ye se escucha en emisoras comerciales de radio en este país. Está disponible en streaming y descargas en directo en este país sin comentarios ni críticas de nadie, y él tiene derecho legal a entrar y actuar en este país", apuntó el empresario en el comunicado.

Benn recordó: "No le estamos dando una plataforma para exaltar opiniones de cualquier tipo, solo para interpretar las canciones que actualmente se escuchan en las emisoras de radio de nuestro país y en las plataformas de streaming y que millones escuchan y disfrutan".

Starmer está preocupado, Khan defiende los valores

La molestia por la inclusión de Ye en la cartelera del festival Wireless ha llegado hasta el mismísimo número 10 de Downing Street.

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, hizo un pronunciamiento público sobre el tema al considerar “profundamente preocupante” que el evento musical programara al cantante estadounidense de 48 años en su cartelera.

"El antisemitismo en cualquier forma es aborrecible y debe ser combatido firmemente dondequiera que aparezca", afirmó Starmer, en declaraciones que reportó el diario 'The Sun' en su edición dominical.

"Todos tienen la responsabilidad de asegurar que Gran Bretaña sea un lugar donde el pueblo judío se sienta seguro y protegido", agregó Starmer.

Con West definitivamente es difícil que esa sensación de seguridad y protección se mantenga. El rapero lanzó en mayo de 2025 el tema ‘Heil Hitler’, con estribillos como “todos mis negros nazis, negro, heil Hitler” y un fragmento de un discurso del Führer para cerrar.

Luego explicaría que esa etapa fue una reacción al momento personal que atravesaba, con sus bienes personales congelados por una deuda con el fisco y en medio de una disputa por la custodia de los cuatro hijos que tuvo con Kardashian.

Las consecuencias del periodo siguen afectando su carrera musical. Australia le revocó la visa en julio de 2025, unos meses después de que el cantante pagara un aviso en el Super Bowl que remitía a una página web donde vendía sus camisetas con esvásticas.

Un portavoz del alcalde de Londres, Sadiq Khan, aseguró que West no representaba los valores de la capital británica y deslindó al ayuntamiento de la organización del festival.

La diputada laborista Rachael Maskell se sumó a los cuestionamientos, al afirmar que "no se le debe dar una plataforma" a West, mientras que el líder del Partido Liberal Demócrata, Ed Davey, fue partidario de impedir el ingreso del cantante al Reino Unido, señalando que "hay que ponerse más duro contra el antisemitismo".

Kemi Badenoch, dirigente conservadora, agregó que "no hay que dar voz a personas que hacen declaraciones antisemitas o que difunden cualquier contenido que incite a la violencia y al odio contra los judíos".

Cerrar la puerta al mensaje

El Partido Conservador, la principal facción opositora del Parlamento británico, le ha dirigido una carta a la ministra del Interior, Shabana Mahmood, en la que le pide impedir que West ingrese a Reino Unido.

No sería una circunstancia sin precedentes, porque el Ministerio ya canceló en enero la Autorización Electrónica de Viaje (ETA) de la activista ultraderechista neerlandesa Eva Vlaardingerbroek, bajo la acusación de difundir información falsa.

El Consejo de Liderazgo Judío advirtió la semana pasada sobre la inconveniencia de dar visibilidad a West en momentos en los que se han exacerbado los ataques contra la comunidad judía en el país.

El 23 de marzo, fueron incendiadas cuatro ambulancias pertenecientes a una organización benéfica judía, en un ataque que inicialmente se investigó como instigado por Irán, por el que permanecen en custodia dos hombres y un adolescente de 17 años.

En octubre de 2025, un hombre embistió con un vehículo a un grupo de fieles congregados en una sinagoga en Mánchester y luego atacó a varios con un cuchillo, causando la muerte de dos de ellos y heridas de consideración a otros tres, antes de ser abatido por la policía.

Con AP, Reuters y EFE

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