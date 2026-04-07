Lo esencial:

  • La Media Luna Roja de Irán denunció ataques de Estados Unidos e Israel contra 17 zonas civiles, y los calificó como crímenes de guerra. 
  • Al menos 18 personas murieron y 24 resultaron heridas tras un ataque contra una zona residencial en la provincia iraní de Alborz, según las agencias estatales.
  • Tres muertos por la policía deja un tiroteo cerca del consulado israelí en Estambul. 
  • El Ejército de Israel insta a la población civil iraní a no utilizar trenes ni acercarse a las vías férreas hasta las 21:00 (hora local) por riesgo directo para sus vidas.
  • El precio del petróleo acumula un alza del 52% desde el inicio del conflicto. 

A continuación, la información más relevante de la jornada del 7 de abril, en el marco de la escalada de la guerra en Medio Oriente, iniciada tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta de Teherán:

Con información de EFE, AP, Reuters, AFP y medios locales

France24

Liberté Égalité Actualité

France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes.

Ver más