Lo esencial:

La Media Luna Roja de Irán denunció ataques de Estados Unidos e Israel contra 17 zonas civiles, y los calificó como crímenes de guerra.

y los calificó como crímenes de guerra. Al menos 18 personas murieron y 24 resultaron heridas tras un ataque contra una zona residencial en la provincia iraní de Alborz, según las agencias estatales.

tras un ataque contra una zona residencial en la provincia iraní de Alborz, según las agencias estatales. Tres muertos por la policía deja un tiroteo cerca del consulado israelí en Estambul.

El Ejército de Israel insta a la población civil iraní a no utilizar trenes ni acercarse a las vías férreas hasta las 21:00 (hora local) por riesgo directo para sus vidas.

por riesgo directo para sus vidas. El precio del petróleo acumula un alza del 52% desde el inicio del conflicto.

A continuación, la información más relevante de la jornada del 7 de abril, en el marco de la escalada de la guerra en Medio Oriente, iniciada tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta de Teherán:

Con información de EFE, AP, Reuters, AFP y medios locales

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