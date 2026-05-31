El primer ministro libanés, Nawaf Salam, acusó el sábado 30 de mayo a Israel de llevar a cabo una "política de tierra arrasada" contra su país, tras los nuevos ataques israelíes en el sur de Líbano a pesar del alto el fuego teóricamente vigente.

Al mismo tiempo, "más de 25″ proyectiles, cohetes y drones fueron lanzados durante el día contra Israel desde el Líbano, según declaró un portavoz militar israelí a la AFP.

Y es que, pese a la tregua, Israel mantiene los ataques argumentando que su objetivo es su enemigo Hezbolá, el partido político chiita-libanés y una fuerza militar apoyada por Irán que ejerce gran poder en Líbano.

En ese sentido, en un discurso televisado, Nawaf Salam argumentó que la "política de tierra arrasada y castigo colectivo" que sigue el país vecino "no le traerá ni seguridad ni estabilidad".

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Tras las nuevas conversaciones entre Israel y Líbano celebradas en Washington, que hasta el momento no han tenido repercusión sobre el terreno, el jefe de gobierno defendió la continuación de las negociaciones con Israel, cuyo Ejército sigue avanzando hacia el interior del Líbano. Estas negociaciones constituyen "la vía menos costosa" para Beirut, subrayó.

Los enfrentamientos entre Israel y el grupo proiraní Hezbolá son casi diarios a pesar de la tregua del 17 de abril, que nunca se ha respetado .

El sábado por la mañana, el Ejército israelí pidió a los residentes de más de una decena de aldeas libanesas que evacuaran sus hogares antes de los ataques que afectaron a varias localidades del sur, según la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (NNA).

Fotografía tomada desde la zona de Marjayoun en la que se ven los ataques aéreos israelíes sobre la localidad de Arnoun, en el sur del Líbano, el 30 de mayo de 2026.

Por su parte, el Ejército libanés anunció que un ataque con drones israelíes, "dirigido", había alcanzado e herido gravemente a dos de sus soldados que viajaban en un vehículo cerca de la ciudad sureña de Nabatiyeh.

El fuego de artillería también tuvo como objetivo la zona que rodea la fortaleza medieval de Beaufort, un día después de que el Ministerio de Cultura expresara su preocupación por el "grave peligro" que suponen los ataques israelíes contra el patrimonio cultural.

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El sur de Líbano, una "zona de combate" para Israel

En un comunicado, el presidente Joseph Aoun y el primer ministro denunciaron las "prácticas reprobables de Israel", la "expansión" de sus ataques, así como la "continuación de los bombardeos y la destrucción de viviendas y sitios históricos con excavadoras".

El Ejército israelí ha intensificado en los últimos días sus operaciones aéreas y terrestres en Líbano, donde afirma tener como objetivo a Hezbolá, grupo al que exige desarmar. El movimiento rechaza y se opone a cualquier diálogo entre el Gobierno libanés e Israel.

Fotografía tomada desde la zona de Marjayoun en la que se aprecia una densa nube de humo tras un ataque israelí contra la localidad de Maifadoun, en el sur del Líbano, el 30 de mayo de 2026.

Esto se produce en medio de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que exige que el frente libanés del conflicto se incluya en cualquier acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

Desde el inicio de las hostilidades, los ataques israelíes en Líbano han causado la muerte de más de 3.300 personas y el desplazamiento de más de un millón, según las autoridades.

Esta semana, Israel declaró que considera una gran parte del sur del Líbano como una "zona de combate".

Según el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, los soldados israelíes "cruzaron" el río Litani el viernes, un río situado a unos treinta kilómetros de la frontera.

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Lanzamiento de cohetes hacia Israel

Por su parte, Hezbolá se atribuyó la responsabilidad del lanzamiento de cohetes hacia el norte de Israel y afirmó que estaba combatiendo para impedir que las tropas israelíes tomaran el control de las ciudades de Zawtar al-Sharqiya, Yohmor al-Shaqif y Dibbine, cerca de Nabatiyeh, alrededor de las cuales, según el grupo chiita, continúan maniobrando.

En la imagen se ven edificios destruidos en la localidad de Odaisseh, en el sur del Líbano, tomados desde el otro lado de la frontera, en la región de la Alta Galilea, al norte de Israel, el 29 de mayo de 2026.

De acuerdo con la agencia ANI, el movimiento chiita también afirmó haber "obligado al enemigo a retirarse" durante los enfrentamientos en Dibbine, una ciudad cuyas afueras fueron alcanzadas por las fuerzas israelíes durante la noche.

Según el Ejército, por primera vez desde el 17 de abril, se activaron las sirenas de alerta en Karmiel y Safed, en el norte de Israel.

La televisión pública israelí Kan emitió vídeos publicados en las redes sociales que mostraban cohetes cayendo al mar en una playa de Nahariya, cerca de la frontera, lo que provocó pánico entre los bañistas.

La reunión del viernes entre oficiales militares israelíes y libaneses, calificada de "constructiva" por el Pentágono, servirá "como base para el componente político" que abordarán ambos países los días 2 y 3 de junio, según Elbridge Colby, número dos del Departamento de Defensa.

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