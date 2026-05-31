Lo esencial:

Colombia elige este domingo al presidente número 43 de su historia republicana.

Unos 41,4 millones de colombianos podrán participar en la primera vuelta presidencial, entre ellos 1,4 millones de votantes residentes en el exterior.

entre ellos 1,4 millones de votantes residentes en el exterior. La Registraduría Nacional informó que las urnas estarán abiertas este domingo de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en todo el territorio colombiano.

en todo el territorio colombiano. Los votantes decidirán entre 11 candidatos a la Presidencia.

Iván Cepeda, representante de la izquierda, encabeza los sondeos y aparece como el candidato con más opciones de pasar a una eventual segunda vuelta. Detrás de él figuran Abelardo de la Espriella, de ultraderecha, y Paloma Valencia, del derechista Centro Democrático.

y aparece como el candidato con más opciones de pasar a una eventual segunda vuelta. Detrás de él figuran Según las encuestas, ninguno de los aspirantes alcanzaría la mayoría absoluta necesaria para imponerse en primera vuelta. De mantenerse esa tendencia, Colombia deberá celebrar una segunda vuelta el 21 de junio.

A continuación, los momentos más relevantes de la jornada de votación del 31 de mayo para elegir al próximo presidente de Colombia:

Con EFE, AFP, Reuters y medios locales

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