La Policía estatal de Nueva Jersey, desplegada cerca del centro de detención de inmigrantes Delaney Hall, descubrió que agitadores de otros estados intensificaron las tensiones durante las protestas contra las políticas migratorias, aseguró la gobernadora Mikie Sherrill el sábado 30 de mayo.

Sus declaraciones tienen lugar luego de que en las inmediaciones del lugar se registraran manifestaciones a favor y en contra de las políticas migratorias del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, y tras días de protestas por la acción del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Medios locales informaron que, tras los disturbios de los últimos días, un grupo a favor del ICE se presentó el sábado en los aledaños de Delaney Hall, donde desde hace más de una semana hay apostados manifestantes que protestan por las supuestas condiciones que soportan en el centro los migrantes allí detenidos.

Ante la entrada del centro estaba también un grupo de agentes federales con escudos antidisturbios -algunos incluso con fusiles- apoyado por un vehículo blindado.

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Días de disturbios

Aunque no se repitieron choques como los del jueves entre miembros del ICE y manifestantes contrarios al Gobierno Trump, estos últimos se encararon repetidamente con el grupo que hizo acto de presencia ante Delaney Hall por primera vez.

Miembros del grupo de extrema derecha Proud Boys participan en una manifestación pro-ICE frente al Delaney Hall en Newark, Nueva Jersey, EE. UU., el 30 de mayo de 2026.

El viernes, en respuesta a los violentos disturbios que dejaron nueve detenidos, la gobernadora demócrata de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, anunció que se establecería una zona protegida para protestas pacíficas frente al centro y argumentó que no quería que se repitieran situaciones como las acaecidas el pasado enero en Mineápolis, cuando agentes de inmigración mataron a dos ciudadanos estadounidenses que protestaban contra sus redadas.

Legisladores, activistas y familiares llevan más de una semana haciendo guardia para obtener respuestas sobre la situación dentro del recinto de gestión privada que alberga a unos 300 inmigrantes, de los cuales una parte han iniciado una huelga de hambre tras denunciar condiciones inhumanas.

Un manifestante grita consignas junto a agentes de policía de Newark frente al centro de detención Delaney Hall en Newark, Nueva Jersey, EE. UU., el 30 de mayo de 2026.

Delaney Hall, que es el mayor centro de detención del ICE en la Costa Este de EE.UU. con más de 1.000 plazas, está gestionado por la empresa GEO Group, con un contrato a 15 años valorado en 1.000 millones de dólares.

Con EFE y Reuterrs

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