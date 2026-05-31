Lo esencial:

Israel anunció la captura del estratégico castillo de Beaufort, en el sur del Líbano, un sitio histórico de la región donde el Ejército israelí izó la bandera de su país.

en el sur del Líbano, un sitio histórico de la región donde el Ejército israelí izó la bandera de su país. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que la toma de la fortaleza de Beaufort representa un “punto de inflexión decisivo” en su ofensiva militar y ordenó "consolidar y extender" el control israelí en suelo libanés sobre territorios que, según Israel, estaban bajo control de Hezbolá.

sobre territorios que, según Israel, estaban bajo control de Hezbolá. Un ataque israelí cerca de un hospital en la ciudad libanesa de Tiro hirió este domingo al menos a 13 personas, según el Ministerio de Salud de Líbano.

A continuación, las noticias más importantes del 31 de mayo relacionadas con el conflicto en Medio Oriente:

Con información de EFE, AFP, Reuters, AP y medios locales

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