Lo esencial:
- Israel anunció la captura del estratégico castillo de Beaufort, en el sur del Líbano, un sitio histórico de la región donde el Ejército israelí izó la bandera de su país.
- El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que la toma de la fortaleza de Beaufort representa un “punto de inflexión decisivo” en su ofensiva militar y ordenó "consolidar y extender" el control israelí en suelo libanés sobre territorios que, según Israel, estaban bajo control de Hezbolá.
- Un ataque israelí cerca de un hospital en la ciudad libanesa de Tiro hirió este domingo al menos a 13 personas, según el Ministerio de Salud de Líbano.
A continuación, las noticias más importantes del 31 de mayo relacionadas con el conflicto en Medio Oriente:
Con información de EFE, AFP, Reuters, AP y medios locales
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