Madrid volvió a convertirse en el centro de atención del mundo católico con la llegada del papa León XIV este sábado 6 de junio, quien inició una visita de una semana al país ibérico, marcada por un fuerte mensaje político, social y religioso.

En un contexto de creciente polarización en Europa y de tensiones internas en la política española, el pontífice instó a los líderes y ciudadanos a rechazar las narrativas que los dividen y a recuperar una cultura de diálogo capaz de afrontar los desafíos de este tiempo.

La visita representa un hito para la Iglesia católica, pues se trata del primer viaje de un papa a España en 15 años y del primer desplazamiento de León XIV a un país de la Unión Europea fuera de Italia desde el inicio de su pontificado.

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Además, representa un giro respecto a la estrategia de su predecesor, el papa Francisco, quien concentró buena parte de sus viajes en comunidades católicas periféricas y países alejados de los tradicionales centros del cristianismo.

Recibido en Madrid por los reyes Felipe VI y Letizia, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pontífice estadounidense abrió su agenda oficial con un discurso de fuerte contenido político y moral. Ante las autoridades españolas, advirtió sobre el auge de líderes y movimientos que buscan apoyo popular alimentando las divisiones sociales.

“Hoy, la tentación de ganar popularidad avivando las llamas de la polarización parece haber crecido en lugar de disminuir”, afirmó.

También denunció que la dignidad humana continúa estando en un foco de vulnerabilidad en distintas partes del mundo y llamó a escuchar el “grito por la paz” que surge desde numerosos conflictos internacionales.

El Papa León XIV llega al Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez de Madrid, el sábado 6 de junio de 2026, mientras inicia un viaje apostólico de siete días hacia la España continental y las Islas Canarias.

Un mensaje global

El pontífice ha mostrado en los últimos meses una postura más directa frente a cuestiones internacionales, incluyendo críticas a políticas migratorias restrictivas y a conflictos armados que, a su juicio, amenazan la estabilidad global.

En Madrid insistió en que la paz solo puede construirse mediante el reconocimiento de la complejidad de las sociedades contemporáneas y el “rechazo a las respuestas simplistas”.

Para ilustrar esa idea, recurrió a la historia de España en las distintas culturas convergieron en un mismo territorio, construyendo el país que hoy se consolida una de las principales economías de Europa.

Recordó la convivencia de cristianos, musulmanes y judíos durante parte de la Edad Media y destacó el papel de ciudades como Toledo y Córdoba como centros de intercambio cultural y de conocimiento.

Mencionó especialmente la labor de la Escuela de Traductores de Toledo, donde textos árabes fueron traducidos al latín, al castellano y al hebreo, contribuyendo al desarrollo intelectual europeo.

“Por amor a la verdad, invito a todos a dejar de lado las narrativas divisivas y polarizadoras de vuestra realidad e historia social”, expresó.

Según el papa, la experiencia histórica española demuestra que la cultura del encuentro genera estabilidad y prosperidad, mientras que la confrontación conduce a fracturas más profundas, que son difíciles de sanar y traen retroceso a ciertas democracias.

Política convulsa puertas adentro

Las palabras del pontífice llegan en un momento particularmente sensible para España. El país vive intensos debates sobre inmigración, feminismo, identidad territorial y corrupción política.

El Gobierno socialista de Pedro Sánchez enfrenta fuertes críticas de la oposición conservadora y de la formación de extrema derecha Vox, especialmente por su decisión de avanzar en un programa de regularización que beneficia a cientos de miles de inmigrantes sin documentación.

El Papa León XIV estrecha la mano de José María Aznar, ex Primer Ministro de España, mientras se reúne con el rey de España Felipe VI, la reina Letizia, y con Leonor, princesa de Asturias, y la infanta Sofía en el Palacio Real de Madrid, el sábado 6 de junio de 2026, con motivo de su viaje apostólico a España.

El plan del Gobierno es hacerlos parte del sistema nacional, de forma “express”, para que puedan acceder a trabajos formales, y que, asimismo, aporten con sus impuestos, pero desde la oposición se defiende que la regularización masiva traerá un “efecto llamada” para que más migrantes lleguen a España, ignorando las restricciones que tiene este programa, que es para personas que llegaron al país a corte de 2025.

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La agenda de León XIV

Y es que la cuestión migratoria ocupará un lugar destacado durante el viaje papal, el pontífice ha mantenido la defensa de los migrantes como una de las prioridades de su pontificado, siguiendo una línea similar a la de Francisco.

Tras su estancia en Madrid y Barcelona, viajará a las Islas Canarias, principal puerta de entrada a Europa para miles de personas procedentes de África Occidental.

Allí se reunirá con migrantes y organizaciones humanitarias que trabajan en la atención de quienes llegan tras peligrosas travesías por el Atlántico.

También está previsto que participe en un acto de homenaje a las víctimas que han perdido la vida intentando alcanzar territorio europeo por medio de rutas extremadamente inseguras.

La ceremonia incluirá el lanzamiento de una corona de flores al mar desde el puerto de Las Palmas, escenario de una de las mayores crisis migratorias recientes en España.

La agenda también estará marcada por otro de los desafíos más delicados para la Iglesia católica que, para este punto, es imposible ignorar: los abusos sexuales cometidos por miembros del clero.

El Vaticano confirmó que León XIV sostendrá encuentros con víctimas durante su visita, en un intento de hacer frente a los errores de la iglesia católica y traer sanidad a quienes fueron agredidos. El pontífice reconoció antes de llegar a España que los abusos continúan siendo “una herida abierta” para la institución.

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La cuestión fue abordada igualmente por el rey Felipe VI durante la ceremonia de bienvenida. El monarca destacó la importancia de la “claridad y firmeza” del papa para avanzar en los procesos de reparación y sanación de las víctimas, en referencia al sistema de compensaciones impulsado recientemente entre la Iglesia y el Estado español.

El cambio religioso generacional

La visita se desarrolla además en un contexto de profunda transformación religiosa. España, históricamente uno de los bastiones del catolicismo europeo, ha experimentado un fuerte proceso de secularización desde la transición democrática posterior a la muerte de Francisco Franco en 1975.

Las encuestas reflejan una caída significativa del número de ciudadanos que se identifican como católicos y una disminución constante de la práctica religiosa.

Sin embargo, diversos estudios apuntan a un renovado interés por la espiritualidad entre los jóvenes. Investigaciones recientes muestran un aumento de quienes se consideran católicos practicantes dentro de la Generación Z, un fenómeno que ha llamado la atención tanto de sociólogos como de líderes religiosos.

Sobre este asunto, León XIV aseguró sentirse especialmente alentado por esas señales. Durante el vuelo hacia Madrid comentó que percibe una búsqueda espiritual entre los jóvenes españoles, aunque reconoció con humor que compite por su atención con fenómenos culturales de gran impacto.

La coincidencia de su visita con los multitudinarios conciertos del artista puertorriqueño Bad Bunny en Madrid dio pie a una de las frases más comentadas del viaje. “Creo que muchos irán a ver a Bad Bunny”, dijo el papa entre risas. “Pero creo que también habrá algunos aquí para ver al papa”.

Con Reuters, EFE y AP.

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