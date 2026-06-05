El presidente ruso, Vladimir Putin, habló este jueves 4 de junio sobre la guerra de Ucrania, los compromisos de paz acordados con el presidente estadounidense, Donald Trump, y si permanecerá o no en el poder hasta 2036.

Putin conversó con altos cargos de agencias de noticias internacionales, en una reunión celebrada en la ciudad rusa de San Petersburgo.

Estos fueron los temas claves que abordó:

Ucrania, el control del Donbass y la paz

"Una cosa no excluye la otra. Controlar toda la región del Donbass y llegar a un acuerdo no son contradictorios. ¿Por qué supones que sí lo son?", señaló Putin a uno de los periodistas.

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"Las tropas rusas están avanzando a lo largo de todo el frente" dijo y añadió que Rusia había tomado el control de más del 85% de la región de Donetsk y controlaba el 80% de la región de Zaporizhia.

"Estamos totalmente dispuestos a llegar a un acuerdo con Ucrania por medios pacíficos. Y, concretamente, sobre la base de lo que discutimos en la reunión con el presidente Trump en Anchorage (Alaska, el 15 de agosto de 2025). En aquella ocasión, se plantearon algunas cuestiones a Rusia para que pudiéramos alcanzar ciertas concesiones. Rusia acepta las concesiones que discutimos en Anchorage. La parte ucraniana también debe aceptarlas. Y el conflicto llegará rápidamente a su fin natural".

Sobre los esfuerzos de Trump por acabar la guerra

Sobre el papel de Trump, Putin señaló que poner fin a esta guerra resultó ser más complicado de lo que creyó en un primer momento el mandatario estadounidense.

"Él mismo (Trump) habló de que no esperaba que fuera tan difícil (resolver la guerra de Ucrania). Desde fuera algunas cosas pueden no parecer tan complicadas, pero al profundizar en el asunto, resulta que hay bastantes factores desconocidos y que son importantes", aseguró el líder ruso.

No obstante, Putin sostuvo que, por su parte, sigue en pie lo acordado en las conversaciones de agosto del año pasado con Trump en Anchorage (Alaska).

"Las propuestas del presidente Trump, como ya he dicho, bien podrían servir de base para acuerdos de paz. Por lo tanto, sobre si la administración actuó correctamente o no: sí, se trata de una propuesta que exige concesiones, concesiones por ambas partes. También para Rusia. Y en general, estamos de acuerdo con estas concesiones. Necesitamos convencer a la parte ucraniana de ello, y eso es todo. En general, creo que pueden constituir la base de un acuerdo entre Rusia y Ucrania y poner fin a este conflicto".

Sobre mantenerse en el poder hasta 2036

Preguntado sobre si creía tener la resistencia y la salud necesarias para servir durante tanto tiempo, Putin, de 73 años, respondió: "Solo Dios sabe si tenemos la salud suficiente, para mí, para ustedes y para todos los aquí reunidos, para vivir hasta mañana, pasado mañana, e incluso más para resolver algunas de las tareas que tenemos por delante, para alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto".

Putin, en el poder como presidente o primer ministro desde 1999, afirmó que la Constitución le permite presentarse de nuevo en 2030 y cumplir otro mandato hasta 2036 si gana.

"En efecto, la Constitución me permite presentarme a las elecciones de 2030, pero creo que es demasiado pronto para hablar de ello. Para ser sincero, es muy pronto. Ni siquiera lo estoy pensando ahora mismo. Lo digo con total honestidad. Ni siquiera lo pienso", declaró Putin.

"El país se enfrenta a muchos problemas urgentes y de gran envergadura. Hay que resolverlos sin pensarlo demasiado, pensando en el futuro de Rusia".

Zelenski invita a Putin a negociar el fin de la guerra en una carta abierta

En la misma jornada, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, publicó una carta abierta dirigida a Vladimir Putin en la que propone que ambos líderes se reúnan para acordar el fin de más de cuatro años de guerra, con la advertencia de que Kiev seguirá combatiendo si eso no ocurre.

En la carta —que la oficina presidencial dijo haber enviado también a otros países, incluidos Estados Unidos— Zelenski afirma que la mayoría de los rusos están agotados por los ataques ucranianos con misiles y drones, la inflación y la escasez de combustible, y que están listos para la paz.

El mandatario sostuvo que, con la atención de Washington concentrada en el conflicto con Irán, "sería un error simplemente esperar a que la guerra en Europa vuelva al centro de su atención".

El camino hacia la paz, agregó, debe comenzar en la línea del frente, "la línea desde la cual debe partir la diplomacia". Ucrania, escribió, defiende "un alto el fuego total durante la duración de las negociaciones. Es una práctica habitual".

Zelenski propuso fijar una fecha concreta para el encuentro e indicó que varios países "han sido anfitriones tradicionales de líderes para resolver cuestiones de guerra y paz", entre ellos mencionó a Suiza, Turquía y los países del mundo árabe.

"No tengas miedo de tomar el camino que saca de esta guerra. Eso es lo principal que se te pide ahora", escribió Zelenski.

"Ucrania propone poner fin a esta guerra mediante un compromiso directo entre nosotros —y tú. Propongo una reunión... Si no llegas personalmente a la conclusión de que es momento de terminar esta guerra, Ucrania seguirá luchando por su existencia".

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Y advirtió que la continuación del conflicto podría poner en riesgo la posición personal de Putin: "Es un hecho de la historia rusa que conoces bien: cuando Rusia se cansa, llega el cambio".

En Moscú, el Kremlin confirmó haber visto la carta de Zelenski e indicó que Putin sería informado de su contenido.

Con Reuters y EFE

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