El presidente Gustavo Petro aseguró este jueves 4 de junio que los "aliados" del "Gobierno de Estados Unidos" en Colombia "vienen de la gobernanza narcoparamilitar".

Las declaraciones del mandatario colombiano tienen lugar después de que Washington y el propio Donald Trump expresaran un amplio respaldo al abogado millonario Abelardo de la Espriella. El aspirante de extrema derecha sorprendió al ser el más votado en la primera vuelta del 31 de mayo, por encima del que iba favorito en las encuestas, el candidato de izquierda y apoyado por Petro, Iván Cepeda.

De la Espriella, abogado de 47 años, ha construido su fortuna tras años de representar a figuras como paramilitares narcotraficantes, estafadores y estrellas de fútbol.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"Lamento que figuras y gobiernos que quieran luchar contra el narcotráfico estén ayudando a precisamente llevar al poder político en Colombia al crimen", afirmó el primer presidente izquierdista de la historia del país.

"Son genocidas y narcotraficantes", aseveró este jueves el presidente colombiano en una entrevista con la agencia AFP en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, en Bogotá. Petro dijo incluso haber estado "a punto de morir asesinado varias veces" por la persecución contra la izquierda.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio, en una elección marcada por la polarización política en Colombia. Collage realizado por France 24.

En la campaña para el balotaje del 21 de junio, De la Espriella recibió el apoyo del mandatario estadounidense, de quien se declara un admirador.

Leer también¿Intromisión electoral?: apoyo de Trump a candidato colombiano reabre el debate sobre injerencia en comicios clave

Petro ha sido un duro crítico de Trump y se ha enfrentado frecuentemente con los gobiernos de derecha en la región aliados a Washington: entre ellos el ecuatoriano Daniel Noboa, el argentino Javier Milei, el chileno José Antonio Kast y el salvadoreño Nayib Bukele.

Iván Cepeda, candidato del partido de Petro, acusó tras la primera vuelta a De la Espriella de representar el "fascismo mafioso".

De la Espriella se presenta como un empresario exitoso que hizo fortuna a través de su bufete y otras actividades comerciales como la venta de licores. Además, es criticado por sus comentarios machistas y homófobos.

Tras el espaldarazo de Trump, el jurista prometió relacionarse "como nunca antes" con Washington si es elegido presidente.

"Están colocando una política ideológica que divide al mundo"

La histórica relación entre Estados Unidos y Colombia entró en tensión durante el Gobierno de Petro y con el retorno de Trump a la Casa Blanca. Los dos se enfrentaron en múltiples ocasiones en redes sociales.

Trump llegó a decir que Petro es un "líder del narcotráfico" y lo sancionó financieramente en medio de un repunte de la violencia en el país, el mayor productor de cocaína del mundo.

El presidente colombiano lamentó que su homólogo estadounidense incumpliera un supuesto acuerdo de no intervenir en las elecciones en Colombia, alcanzado durante una visita en febrero a la Casa Blanca.

"Están colocando una política ideológica que divide al mundo entre los que piensan como ellos y los que no pensamos como ellos", dijo el presidente colombiano mientras comía una barra de chocolate fabricada por campesinos que sustituyeron la coca, principal componente de la cocaína, por cacao.

Petro mostró una serie de cuadros con cifras que, según él, explican cómo los narcocultivos se han reducido durante su mandato en el país.

Leer tambiénTensión entre Trump y Petro: ¿se enfría la relación de EE. UU. con Colombia?

Cepeda: el respaldo de Trump tiene "tinte injerencista"

Cepeda, un senador de 63 años, aseguró que el respaldo de Trump a De la Espriella tenía un "tinte injerencista".

El 7 de junio, los colombianos decidirán en las urnas entre la continuidad de la "Paz total", la política con la que Petro buscó una salida negociada con diferentes grupos armados, o la "mano dura" de De la Espriella con megacárceles y bombardeos.

El presidente colombiano Gustavo Petro durante una entrevista con la AFP en Bogotá el 4 de junio de 2026.



Viejo aliado de Venezuela, Petro se desmarcó del derrocado presidente Nicolás Maduro, hoy en una prisión en Estados Unidos tras su captura en una incursión militar de Estados Unidos en Caracas.

"Yo realmente conocí a (Hugo) Chávez" cuando gobernaba, pero después "no volví a Venezuela. Sentí una degradación política de ese proceso", añadió.

Petro aseguró haber conversado con Maduro, tras no reconocer las elecciones de 2024 en las que se proclamó como ganador en medio de denuncias de fraude. "Se lo dije personalmente: 'Aprenda a hacer oposición como lo hemos hecho nosotros durante 50 años en Colombia'", señaló.

Con AFP

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más