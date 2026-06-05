De adolescente, Roberto Sánchez quería ser sacerdote. Pasó dos años en un seminario católico en Lima antes de descubrir que lo suyo, en realidad, "era lo social". Décadas después, ese giro vocacional lo tiene a las puertas de la Presidencia de Perú con un sombrero campesino de ala ancha como bandera, disputando este domingo 7 de junio el balotaje contra la derechista Keiko Fujimori.

Ese sombrero no es una metáfora. Se lo prestó Pedro Castillo, el maestro rural sindicalista que gobernó Perú entre 2021 y 2022 y que actualmente cumple una condena de 11 años por conspiración para rebelión tras intentar disolver el Congreso.

Sánchez lo visita con frecuencia en la cárcel, le llevó el desayuno el día de la primera vuelta y prometió indultarlo si gana las elecciones. Al cierre de la campaña electoral llegó montado a caballo, emulando a su mentor.

De Huaral al Congreso

Nació el 3 de febrero de 1969 en Huaral, una provincia agrícola costera ubicada 75 kilómetros al norte de Lima, hijo de migrantes de los Andes del sur. Estudió psicología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la más antigua y prestigiosa universidad pública del país, y antes de la política nacional pasó por municipios: fue gerente en las municipalidades de Huaura, Huaral y San Borja. En 2021 llegó al Congreso.

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El 30 de mayo de 2026 se observa propaganda política de Roberto Sánchez en la carretera entre Puno y Juliaca, en la región de Puno, Perú

Su trayectoria partidaria comenzó en el Partido Humanista, fundado por el exministro Yehude Simón. Cuando este quedó salpicado por el escándalo del caso Odebrecht, Sánchez se hizo cargo del partido, lo renombró Juntos por el Perú y lo refundó a su imagen. Simón nunca se lo perdonó y lo llamó "traidor".

El ministro que sobrevivió a Castillo

Pese a pertenecer a un partido distinto al de Castillo, Sánchez supo ganarse su confianza tras la sorpresiva victoria del maestro cajamarquino en 2021. Lo nombró ministro de Comercio Exterior y Turismo y fue el único integrante del gabinete que se mantuvo desde el primer día hasta el último de ese gobierno.

Cuando Castillo intentó un autogolpe en diciembre de 2022, Sánchez renunció a su puesto en el ministerio. Ya de vuelta como congresista, cuando el Legislativo votó la destitución del entonces presidente, se abstuvo. Castillo, sin embargo, lo perdonó y lo eligió para que compitiera en su nombre.

Hoy su partido alberga a buena parte de la familia del expresidente: su hermano José Mercedes e Irma Castillo, su cuñada Yenifer Paredes y otros familiares directos integran las filas de Juntos por el Perú como candidatos a distintos cargos.

El voto del "Perú profundo"

"Yo vengo de abajo", dijo Sánchez en el debate presidencial. Su base electoral más sólida se encuentra en las zonas rurales y empobrecidas del sur andino, el mismo territorio que le dio la victoria a Castillo en 2021 frente a Keiko Fujimori.

Su propia fuerza electoral, sin embargo, es modesta.

Como candidato a diputado por Lima, encabezó la lista, pero obtuvo apenas 14.000 votos. Lo que lo impulsa es el nombre de Castillo, el sombrero y un electorado que considera que el expresidente fue derrocado por las élites políticas y económicas del país.

En la primera vuelta de abril aparecía quinto en las encuestas entre 35 candidatos y terminó accediendo al balotaje. Después, la Fiscalía reactivó una acusación en su contra por supuestamente haber declarado información falsa sobre aportes a su campaña parlamentaria entre 2018 y 2020. El caso sigue pendiente.

El giro de último momento

Esa base sólida en el sur andino encuentra dificultades para expandirse hacia el centro urbano y eso explica en parte lo que ocurrió en los últimos días de campaña.

El 1 de junio, después del debate con Fujimori, Sánchez presentó un plan de gobierno completamente nuevo.

El documento original registrado ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fue reemplazado por uno de 114 páginas, construido con cuatro agrupaciones aliadas. Lo llamó "programa de consenso".

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La Asamblea Constituyente, que en el plan original era el eje central de todo, aparece ahora como uno de varios componentes de una reforma democrática más amplia.

La Constitución de 1993, antes calificada de ilegítima, ahora requiere una "reforma de consenso" sometida a consulta popular. El giro es real, aunque incompleto: Sánchez no renuncia a la Constituyente, solo la baja en la jerarquía del discurso.

El candidato presidencial peruano Roberto Sánchez saluda a sus seguidores al llegar a un mitin en Lima, el 24 de mayo de 2026

Para el analista político Hernán Chaparro, el movimiento revela más un rasgo de carácter que una convicción programática.

"Es la demostración de que es alguien que gira rápido y que siempre está buscando acumular poder. Usó a Antauro Humala en la primera vuelta y cuando ya no le sirve, lo deja de lado", explica en diálogo con France 24.

La pregunta, dice, es si ese giro de último momento será suficiente para convencer al centro.

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Programa: entre el Estado y el mercado

En economía, su propuesta está muy alejada del modelo actual: mayor presencia del Estado, redistribución de recursos y renegociación de los contratos de explotación de recursos naturales, incluido el mayor yacimiento de gas del país.

Propone también revisar los acuerdos con empresas mineras chinas para incorporar transferencia de tecnología y acercar a Perú a los bloques BRICS y Mercosur. Al mismo tiempo, el nuevo plan promete respetar los tratados de libre comercio y la independencia del Banco Central.

En seguridad, la principal preocupación del electorado, promete derogar leyes que facilitan el delito y crear una Policía de Investigaciones para frenar la extorsión, que se quintuplicó en cinco años, y los asesinatos, que se duplicaron en el mismo período. También prometió elevar los salarios de 400.000 docentes y más de 100.000 policías.

El aliado que incomoda

El costado más vulnerable de Sánchez no es Castillo sino Antauro Humala, el militar retirado que lidera el movimiento etnocacerista, una corriente de supremacía de la raza andina. Antauro pasó 17 años preso por el Andahuaylazo, una sublevación en 2005 en la que murieron cinco policías, y salió en libertad en 2022. Sánchez lo incorporó a sus listas electorales.

Las posiciones de Antauro preocupan a amplios sectores de la sociedad peruana: propone fusilar a los expresidentes condenados por corrupción, entre ellos su propio hermano Ollanta, que gobernó entre 2011 y 2016, y recuperar militarmente los territorios perdidos ante Chile en la Guerra del Pacífico del siglo XIX.

El exmayor del Ejército Antauro Humala, hermano del expresidente peruano Ollanta Humala, habla con la prensa tras su liberación de la prisión de Piedras Gordas II en Ancón, Perú, el 20 de agosto de 2022

Sánchez dice que no comparte esas ideas. Pero la alianza está hecha, y según Chaparro, cuando Antauro dejó de sumarle votos, simplemente lo bajó del discurso.

"No soy comunista"

Se casó a los 44 años y tiene dos hijas, de nueve y tres años, a quienes ha mantenido completamente al margen de la campaña.

Dice que viene del socialcristianismo, afirma ser "hombre de fe", "provida" y "profamilia". Hace poco aclaró ante periodistas: "Respeto a los comunistas, pero no soy comunista".

Este domingo, con el sombrero de Castillo, busca lo que su mentor no pudo sostener.

Con EFE, AFP y AP

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