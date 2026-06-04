Donald Trump vuelve a intervenir en una elección latinoamericana. El respaldo al candidato derechista de Colombia, Abelardo De La Espriella, reabre el debate sobre la injerencia de EE. UU. en la región e incluso en países fuera del hemisferio.

A menos de tres semanas de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, el líder de la Casa Blanca expresó su “respaldo completo y total” a De La Espriella, vencedor de la primera vuelta en Colombia y favorito para disputar la Presidencia frente al candidato del Gobierno, el izquierdista Iván Cepeda. El mandatario estadounidense calificó al aspirante de la oposición como un líder “inteligente, fuerte y decidido” y aseguró que su eventual Administración fortalecería el crecimiento económico, el comercio, la lucha contra el narcotráfico y el restablecimiento de la “ley y el orden”.

La declaración es interpretada por sectores políticos y analistas como una intervención directa en una campaña electoral extranjera. Y es que el mensaje adquiere especial relevancia por provenir del jefe de Estado de la principal potencia mundial y principal socio político, económico y militar de Colombia.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Pero el aspecto más sensible de su pronunciamiento fue el mensaje político implícito. Trump afirmó que el resultado de los comicios será “muy importante para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos”, una declaración que diversos analistas interpretan como una señal directa a los votantes colombianos sobre las consecuencias internacionales de su elección.

La controversia se produce en un momento particularmente sensible para la relación bilateral. Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, Bogotá y Washington han atravesado episodios de tensión por las deportaciones de inmigrantes, la política antidrogas y las diferencias ideológicas entre el mandatario republicano y Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en Colombia.

En ese contexto, el respaldo explícito de la principal potencia hemisférica a uno de los candidatos presidenciales es leído por sectores políticos y académicos como una intervención en una campaña electoral soberana.

Leer también¿Por qué el oficialismo en Colombia cuestiona el conteo rápido de la primera vuelta electoral?

Entre la “plena identidad” y el rechazo a presiones externas

La respuesta más contundente llegó desde la Casa de Nariño. Petro cuestionó el pronunciamiento de Trump y sostuvo que “cuando un país interviene en las decisiones de otro país, muere la libertad”, al tiempo que llamó a los colombianos a preservar la soberanía nacional.

"Invito a toda Colombia a votar en plena libertad y no volvernos ni esclavos ni colonia de nadie. Luchó toda una generación joven de neogranadinos y neogranadinas al lado de Bolívar y Nariño para darnos Libertad y Soberanía. Si el corazón del mundo pierde su libertad y soberanía se apaga la esperanza del mundo y de Colombia", declaró Petro en sus redes sociales.

Montaje realizado por France 24 Español con fotografías de Reuters. A la derecha, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interviene en la Cumbre de Directores Ejecutivos de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) de 2025 en Gyeongju, Corea del Sur, el 29 de octubre de 2025. A la izquierda, el presidente colombiano Gustavo Petro habla durante una conferencia de prensa en medio de la disputa con su homólogo estadounidense por los ataques estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe, en la Casa de Nariño en Bogotá, Colombia, el 23 de octubre de 2025.

Desde la campaña de De La Espriella, en cambio, el apoyo fue celebrado. El candidato aseguró que existe una “plena identidad” con Trump en materia de seguridad y combate al narcotráfico, afirmó compartir la defensa de la propiedad privada y el libre comercio, y reivindicó una alianza estratégica entre Bogotá y Washington.

Según el abogado y empresario derechista que se presenta a la contienda como independiente, se trata de una "unión, fortalecida por dos líderes que se respetan y que comparten los mismos valores y principios innegociables, hará más prósperos a nuestros pueblos, más seguros sus hogares y más brillante su porvenir".

El episodio también llega en un contexto de cuestionamientos por parte de Petro y el candidato del Gobierno sobre el proceso electoral. Sin embargo, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, la OEA y representantes de la ONU y Human Rights Watch descartaron irregularidades en el conteo de votos de la primera vuelta. La delegación de la UE calificó los comicios como “ordenados, transparentes y fluidos”.

Más allá de la disputa política inmediata, el respaldo de Trump reabre una discusión más amplia sobre los límites de la influencia extranjera en campañas democráticas y sobre el peso que aún conserva Estados Unidos en la definición de los escenarios políticos latinoamericanos.

Leer tambiénEscrutinio en Colombia coincide con el preconteo; HRW, ONU, UE y OEA refutan denuncia de Petro sobre “posible fraude”

El modelo Trump: EE. UU. como actor electoral en América Latina y el mundo

El caso colombiano no constituye un hecho aislado. Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha asumido un papel cada vez más activo en los procesos políticos latinoamericanos, convirtiéndose en un factor externo de peso en varias campañas presidenciales.

En su estrategia, el mandatario estadounidense combina afinidades ideológicas con señales de presión diplomática, económica y comercial hacia gobiernos o candidatos considerados adversarios.

Uno de los casos más recientes es el de Honduras. Durante la campaña presidencial, Trump expresó su preferencia por Nasry Asfura y advirtió que una victoria de otro candidato podría afectar la cooperación bilateral. La oposición señaló aquellas declaraciones como una forma de presión sobre el electorado hondureño.

En Argentina, la Administración estadounidense también fue señalada por intervenir indirectamente en el clima electoral mediante gestos políticos y apoyo explícito al ahora presidente Javier Milei. Washington vinculó parte de su respaldo financiero y económico a la continuidad del proyecto político alineado con la Casa Blanca.

Archivo: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señala con el dedo al recibir al presidente de Argentina, Javier Milei, en la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, el 14 de octubre de 2025.

En ambos casos, los candidatos respaldados por Trump terminaron imponiéndose en las urnas.

Bajo este panorama, Brasil es el próximo gran escenario de disputa. Surge como el siguiente gran frente de la confrontación política regional. Aunque Trump todavía no ha formalizado un respaldo electoral directo, recientemente recibió en Washington al senador Flavio Bolsonaro, una de las principales figuras de la oposición conservadora y potencial rival del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

La difusión de fotografías del encuentro desde la Oficina Oval fue interpretada como una señal política en favor del sector bolsonarista.

Las diferencias entre Trump y Lula son conocidas. El mandatario estadounidense ha cuestionado reiteradamente a los gobiernos de izquierda latinoamericanos y mantiene discrepancias con Brasil sobre asuntos comerciales, geopolíticos y estratégicos. Sin embargo, los analistas advierten que una intervención demasiado explícita podría generar efectos contrarios a los buscados y terminar fortaleciendo a los candidatos atacados.

Aunque Trump ha logrado instalarse como un actor relevante en varias campañas latinoamericanas, su influencia no siempre resulta efectiva, al menos no si lo comparamos con elecciones recientes en países fuera del hemisferio. En los comicios del pasado abril, el estadounidense acudió al rescate del entonces primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, con una intervención que, incluso, cruzó los límites de las palabras de apoyo a la distancia. En plena campaña electoral, su vicepresidente J.D. Vance llegó a Budapest, donde expresó abiertamente su respaldo al aliado de Vladimir Putin y con 16 años en el poder.

El mensaje de influencia fue directo. Trump prometió "todo el poderío económico" de Estados Unidos para ayudar a Hungría si el líder ultraderechista era reelegido. "Estamos entusiasmados por invertir en la futura prosperidad que se generará gracias a la continuidad del liderazgo de Orbán", afirmó, una declaración similar a la que hizo frente a los casos de Honduras y Argentina.

Pero sus palabras no fueron suficientes y el conservador Péter Magyar rompió con años de hegemonía política.

En naciones como Canadá y Australia, las intervenciones del mandatario estadounidense terminaron perjudicando a las fuerzas políticas afines a sus posiciones.

En países con una fuerte sensibilidad histórica frente a la intervención extranjera, el respaldo de Washington puede convertirse en un arma de doble filo.

Aún no está claro si la intromisión de Trump en la campaña colombiana pasará a ser más agresiva o no y si otro paso en ese sentido podría causar una reacción a la inversa que impulse a parte del electorado a opciones que perciban como defensoras de la soberanía.

Leer tambiénAdmirador de Trump, Milei y Bukele: así es Abelardo de la Espriella

Seguridad y mano dura, una región que redefine su relación con Washington

La creciente preocupación por la inseguridad y el crimen organizado ha favorecido el ascenso de líderes que promueven políticas de mano dura, con un auge de los candidatos afines a Trump, ya que el discurso conecta con varias de las prioridades impulsadas por el inquilino de la Casa Blanca.

En Colombia, De La Espriella construyó buena parte de su campaña alrededor de propuestas de endurecimiento penal y combate frontal a los grupos armados ilegales. Su estilo político ha sido comparado con el del presidente salvadoreño Nayib Bukele, otro de los dirigentes latinoamericanos que mantiene una relación cercana con Washington. El fenómeno se repite en otras naciones donde el deterioro de la seguridad pública ha desplazado el debate electoral hacia temas de orden, control territorial y lucha contra el crimen.

Las elecciones que se desarrollan en América Latina durante 2026 reflejan una transformación más profunda: la redefinición de la relación entre los gobiernos de la región y Estados Unidos.

Violencia ligada a narcotráfico en Ecuador

Mientras China amplía su influencia económica y comercial, Trump impulsa una política exterior más confrontativa, basada en vínculos bilaterales, presiones selectivas y afinidades ideológicas. En ese contexto, los procesos electorales se han convertido en un espacio donde la influencia estadounidense vuelve a hacerse visible de manera abierta.

La elección colombiana representa así mucho más que una disputa entre dos proyectos políticos nacionales. También funciona como una prueba sobre el alcance real de la influencia de Trump en América Latina y sobre la capacidad de los países de la región para preservar la autonomía de sus decisiones democráticas frente a las presiones externas.

Leer tambiénLa guerra que ningún presidente ha logrado terminar en Colombia

Con Reuters, EFE y medios locales

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más