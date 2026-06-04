Lo esencial:
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El ministro de Asuntos Exteriores de Irán dice que no hay "avances concretos" en las negociaciones para poner fin a la guerra con EE. UU..
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Donald Trump adopta un tono optimista y afirma que las conversaciones con Irán podrían dar un resultado "durante el fin de semana".
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Nuevos ataques estadounidenses e iraníes ponen a prueba el ya frágil alto el fuego.
- Las autoridades de Kuwait denuncian nuevos ataques con drones iraníes que dejan al menos una persona muerta y 63 heridos.
- Las embestidas llegan un día después de que las fuerzas de EE. UU. e Irán cruzaran ataques, mientras las conversaciones permanecen estancadas.
- El Ejército de Israel mató al menos seis personas tras lanzar nuevos ataques contra la ciudad de Tiro, en el sur del Líbano. Los asaltos se producen pese a la nueva ronda de conversaciones que tuvo lugar el martes en Washington.
- El mandatario estadounidense, Donald Trump, reconoce haber tenido un altercado con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por “su constante conflicto en Líbano”.
Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las principales noticias de este 3 de junio en Medio Oriente que atraviesa por una escalada, mientras las conversaciones se estancan:
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