Lo esencial:

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán dice que no hay "avances concretos" en las negociaciones para poner fin a la guerra con EE. UU..

Donald Trump adopta un tono optimista y afirma que las conversaciones con Irán podrían dar un resultado "durante el fin de semana".

Nuevos ataques estadounidenses e iraníes ponen a prueba el ya frágil alto el fuego.

Las autoridades de Kuwait denuncian nuevos ataques con drones iraníes que dejan al menos una persona muerta y 63 heridos.

Las embestidas llegan un día después de que las fuerzas de EE. UU. e Irán cruzaran ataques, mientras las conversaciones permanecen estancadas.

El Ejército de Israel mató al menos seis personas tras lanzar nuevos ataques contra la ciudad de Tiro, en el sur del Líbano. Los asaltos se producen pese a la nueva ronda de conversaciones que tuvo lugar el martes en Washington.

El mandatario estadounidense, Donald Trump, reconoce haber tenido un altercado con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por “su constante conflicto en Líbano”.

Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las principales noticias de este 3 de junio en Medio Oriente que atraviesa por una escalada, mientras las conversaciones se estancan:

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