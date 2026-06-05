Lo esencial:

  • Hezbolá rechaza el acuerdo negociado entre Líbano e Israel sin su presencia y lo condiciona a un alto el fuego completo y la retirada de las tropas del Estado de mayoría judía.
  • El presidente libanés, Joseph Aoun, destaca la "última oportunidad" para una tregua integral y señala que el acuerdo negociado en EE. UU. podría entrar en vigor en 24 horas tras aprobación de todas las partes implicadas.
  • Al menos nueve personas murieron tras bombardeos israelíes en la Franja de Gaza, según la Defensa Civil. 
  • Israel Katz afirmó que las tropas de Israel continuarán por ahora con las operaciones terrestres en el sur de Líbano y los residentes desplazados no podrán regresar a sus hogares. 
  • Itamar Ben-Gvir calificó de “grave error” la tregua con Líbano y solicitó una votación en el gabinete. 
  • El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, afirmó que los enemigos de Irán buscan "dañar la resiliencia del pueblo y crear divisiones internas" tras su supuesta derrota en el campo de batalla. 

Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las principales noticias de este 4 de junio relacionadas con la guerra en Medio Oriente

Con AFP, Reuters, AP, EFE y medios locales 

France24

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