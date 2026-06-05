Lo esencial:

Hezbolá rechaza el acuerdo negociado entre Líbano e Israel sin su presencia y lo condiciona a un alto el fuego completo y la retirada de las tropas del Estado de mayoría judía.

El presidente libanés, Joseph Aoun, destaca la "última oportunidad" para una tregua integral y señala que el acuerdo negociado en EE. UU. podría entrar en vigor en 24 horas tras aprobación de todas las partes implicadas.

Al menos nueve personas murieron tras bombardeos israelíes en la Franja de Gaza , según la Defensa Civil.

, según la Defensa Civil. Israel Katz afirmó que las tropas de Israel continuarán por ahora con las operaciones terrestres en el sur de Líbano y los residentes desplazados no podrán regresar a sus hogares.

y los residentes desplazados no podrán regresar a sus hogares. Itamar Ben-Gvir calificó de “grave error” la tregua con Líbano y solicitó una votación en el gabinete.

El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, afirmó que los enemigos de Irán buscan "dañar la resiliencia del pueblo y crear divisiones internas" tras su supuesta derrota en el campo de batalla.

Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las principales noticias de este 4 de junio relacionadas con la guerra en Medio Oriente:

Con AFP, Reuters, AP, EFE y medios locales

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