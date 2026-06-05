Estados Unidos impuso el jueves 4 de junio sanciones financieras al presidente cubano, Miguel Díaz- Canel, y a algunas personas y entidades de la isla, según aparece en el sitio web del Departamento del Tesoro.

Horas después de conocerse la medida, Díaz-Canel reaccionó y calificó de "amenazadoras" las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Cuba.

"El presidente de EE. UU hace nuevas declaraciones amenazadoras contra Cuba; y el Departamento del Tesoro incorporó nuevos nombres de dirigentes, organizaciones y empresas cubanas a una lista ilegítima de sanciones", escribió el mandatario en la red social X.

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Díaz – Canel, de 66 años, es presidente del país caribeño desde que sucedió a Raúl Castro, hermano del exlíder cubano Fidel Castro, en 2018.

Una "vil inclusión"

Asimismo, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, se pronunció sobre las sanciones, que también iban dirigidas a otras cuatro personas y cinco entidades, incluido el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. El ministro de Exteriores aseguró que toda acción dirigida a "construir un escenario de conflicto" está destinada al "fracaso"

Rodríguez afirmó en X que la "vil inclusión" de Díaz-Canel, parte de su familia y otras personas e instituciones cubanas en la lista de sancionados es "la última muestra del plan intervencionista estadounidense" para presentar a La Habana "como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos".

"Cada acción estadounidense dirigida a construir un escenario de conflicto entre los dos países estará destinada al fracaso. Cada amenaza contra la independencia y soberanía de Cuba tendrá como respuesta más unidad y determinación de nuestro pueblo", criticó.

Se trata de una nueva medida de Washington para intensificar la presión sobre los líderes de la isla tras el bloqueo energético y la acusación de asesinato contra Raul Castro por parte de la Justicia estadounidense.

En paralelo a la publicación de las sanciones, Donald Trump declaró a periodistas que Estados Unidos quiere que Cuba "fuera un país bien gobernado".

El mes pasado, el Gobierno estadounidense impuso sanciones a 11 funcionarios cubanos, entre ellos el ministro de Comunicaciones del país, varios líderes militares y su principal agencia de inteligencia.

Estados Unidos también acusó a Raúl Castro de asesinato por su presunta participación en un incidente de 1996 en el que aviones cubanos derribaron aeronaves operadas por un grupo de exiliados cubanos.

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Con Reuters y EFE

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