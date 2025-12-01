Hay víctimas venezolanas entre los 83 fallecidos contabilizados en los al menos 21 ataques estadounidenses contra supuestas "narcolanchas" en el Caribe.

Luego de meses sin aludir a la identidad de los caídos en las operaciones norteamericanas, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se convirtió en la primera autoridad venezolana que denuncia "ejecuciones extrajudiciales" en los ataques que Washington ha escudado como acciones de lucha contra el "narcotráfico".

Rodríguez relató en declaraciones de la prensa que este 30 de noviembre se reunió en su despacho con "familiares de venezolanos asesinados, ejecutados extrajudicialmente en las acciones, a todas luces ilegítimas, ilegales, que han venido perpetrando desde el día 2 de septiembre, efectivos militares de los Estados Unidos de América".

Hasta el momento, el Gobierno de Nicolás Maduro había denunciado los bombardeos contra pequeños botes en el Caribe como un intento de la Administración de Donald Trump por desestabilizar al país, pero había evitado referirse a las víctimas, como sí lo habían hecho autoridades de Colombia, Ecuador, Trinidad y Tobago y República Dominicana, que registraron víctimas mortales en las operaciones.

Rodríguez evitó referirse a las identidades de los familiares, que aseguró están siendo amenazados "por sectores y personas que tienen un máximo interés en que ellas no digan la verdad y que no se diluciden los hechos".

El parlamentario anunció que la Asamblea Nacional integrará una comisión para determinar cuántas víctimas venezolanas han caído como resultado de las operaciones estadounidenses y pidió a la Fiscalía General que actúe para demostrar "los crímenes que se han cometido contra venezolanos y latinoamericanos en el mar Caribe".

La agencia Reuters divulgó el 28 de noviembre versiones de algunos familiares de las víctimas, según las cuales servicios de inteligencia venezolanos los habrían visitado después de los ataques y les habrían advertido no hacer publicaciones en redes sociales sobre la muerte de sus seres queridos.

Rodríguez calificó de "deleznable" que la Corte Penal Internacional no se haya pronunciado sobre las operaciones en el Caribe.

Hegseth, en la mira

El secretario de Defensa Pete Hegseth ha estado bajo intenso escrutinio los últimos días, luego de que el 'Washington Post' revelara que había dado órdenes al comando de Operaciones Conjuntas de "matarlos a todos", en un ataque que dejó dos sobrevivientes.

En el Congreso estadounidense legisladores de ambos partidos coincidieron este 30 de noviembre en que debe haber una investigación sobre la supuesta orden de liquidar a los sobrevivientes.

"Esto alcanza el nivel de un crimen de guerra si es cierto", estimó el demócrata por Virginia Tim Kaine, mientras que el republicano por Ohio Mike Turner admitió que "obviamente, si eso ocurriera, sería muy grave y estoy de acuerdo en que sería un acto ilegal".

Trump confirma llamada con Maduro

El presidente estadounidense Donald Trump confirmó este domingo que sostuvo una llamada telefónica con Nicolás Maduro, pero se rehúso a dar detalles.

Preguntado por los reporteros, el magnate republicano se limitó a decir que habló con Maduro y que la llamada "no salió bien ni mal".

Caracas pide ayuda a la OPEP

Maduro y su vicepresidenta Delcy Rodríguez dirigieron este 30 de noviembre una carta a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en la que denunciaron que las operaciones de Estados Unidos tienen como propósito apoderarse de las reservas petroleras de Venezuela.

"Esta pretensión no solo contraría las disposiciones que rigen la convivencia pacífica entre las naciones, sino que, además, pone en grave peligro la estabilidad de la producción petrolera venezolana y el mercado internacional", indicaron los representantes del ejecutivo venezolano en la carta.

Maduro y Rodríguez expresaron su confianza en las gestiones del secretario general de la OPEP, Haitham Al Ghais para enfrentar una situación que a su juicio "amenaza seriamente los equilibrios del mercado energético, tanto para los países productores como para los consumidores".

Petro solicita reunión de la OACI por el "cierre ilegal" del espacio aéreo colombiano

Más temprano, el presidente colombiano Gustavo Petro había alzado la voz ante la afirmación que Donald Trump hizo el sábado sobre el cierre total del espacio aéreo de Venezuela.

El presidente colombiano pidió al secretario general de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) convocar una sesión de emergencia porque considera la medida “absolutamente ilegal”.

"Ninguna compañía aérea debe aceptar órdenes ilegales sobre el espacio aéreo de ningún país. Le solicito al presidente Trump retornar al respeto del orden jurídico internacional que es el acumulado de la sabiduría de la civilización humana", dijo el presidente colombiano.

“El presidente Trump solo ha ordenado a las empresas de aviación de los EE. UU. a no hacer sus rutas pactadas a Venezuela, su orden solo es legítima para las empresas estadounidenses”, aclaró Petro en la red social X.

En otro mensaje, en la misma red social, también pidió a la Unión Europea rechazar el anuncio de Trump.

"Solicito a la Unión Europea en aras del acuerdo alcanzado entre Unión Europea y América Latina y el Caribe ordenar la normalización de los vuelos a Venezuela o multar a las empresas que no lo hagan", expresó.

El sábado 29 de noviembre, Donald Trump publicó un mensaje en la red social Truth Social advirtiendo que se considere completamente cerrado el espacio aéreo de Venezuela.

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención!”, escribió.

Cuatro horas después del anuncio del Gobierno de Estados Unidos, Venezuela respondió con un comunicado, publicado por el canciller Yván Gil, calificando el anuncio de “acto hostil, unilateral y arbitrario” y “una amenaza explícita de uso de la fuerza”.

“Este tipo de declaraciones se inscriben en una política permanente de agresión contra nuestro país, con pretensiones colonialistas sobre nuestra región de América Latina y el Caribe, negando el Derecho Internacional”, dice el comunicado.

El Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, que conecta la capital Caracas, mantiene sus vuelos solamente con Copa Airlines, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena, así como las compañías locales Avior y Conviasa, operando con normalidad.

Avianca, TAP Air Portugal, Gol, Iberia, Turkish Airlines, Latam (su filial colombiana) y Air Europa siguen sin operar hacia Caracas después de que el 22 de noviembre la Administración Federal de Aviación (FAA) advirtió a las líneas aéreas que debían actuar "con precaución" cuando sobrevolaran el espacio aéreo de Venezuela "debido al empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar".

Este debate sobre el espacio aéreo de Venezuela se produce en un contexto de crecientes tensiones entre Washington y Caracas, marcado por el mayor despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe en décadas. Bajo el argumento de combatir el narcotráfico, la operación incluye el portaaviones USS Gerald R. Ford, acompañado de cazas F-35 operando en la zona.

Desde septiembre, al menos 21 ataques ordenados por Trump contra presuntas “narcolanchas” en el Caribe, todos ejecutados sin que se hayan presentado pruebas, han provocado más de 80 muertos. Diversas organizaciones de derechos humanos y ONG denuncian que estos operativos podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.

Ante el aumento de la presión militar de Estados Unidos sobre Venezuela y los temores de una posible intervención, Gustavo Petro ha insistido en que no apoya una invasión y ha pedido respetar el derecho internacional y la soberanía venezolana.

"El Senado de los EE. UU. no ha dado la autorización para una intervención armada. El orden internacional debe preservarse y América Latina y el Caribe debe decirlo sin temor. Venezuela necesita más democracia y la democracia es producto solo de sus fuerzas internas y de su pueblo", dijo el presidente colombiano.

La organización Alba denuncia como una "amenaza colonialista" el anuncio de Trump

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) condenó este domingo lo que calificó de "nueva amenaza colonialista" de Trump en referencia a la misma afirmación sobre el espacio aéreo venezolano publicada en Truth Social el sábado.

"Este anuncio, profundamente hostil, desproporcionado e incompatible con el Derecho Internacional, constituye un acto de agresión política que reafirma la conducta imperial de Washington contra los pueblos libres de América Latina", indicó la organización Alba en un comunicado difundido por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela.

"Pretender ejercer jurisdicción extraterritorial sobre territorio venezolano, imponer órdenes o condicionar la integridad de su espacio aéreo, no solo es ilegal, sino que constituye una arrogante provocación contra toda la región", precisó.

Alba también acusó a Trump de “manipular” el tema migratorio para fines políticos ya que Estados Unidos suspendió “los vuelos regulares destinados a la repatriación de venezolanas y venezolanos en el marco de la Misión Vuelta a la Patria".

"Con esta acción, que afecta directamente a familias, niñas, niños y trabajadores migrantes, se confirma que Washington está dispuesto a manipular el drama migratorio como instrumento de chantaje político", explicó.

Con información de EFE, AP y Reuters

