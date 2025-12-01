Aunque Donald Trump no precisó los detalles de su reciente llamada con Nicolás Maduro, y solo se limitó a confirmar que existió, el senador republicano, Markwayne Mullin, declaró en una entrevista con la cadena local ‘CNN’ que EE. UU. le dio al líder chavista “la oportunidad de salir” del país, hacia Rusia-aliado de Caracas- o cualquier otra nación.

“Le dimos a Maduro una oportunidad de partir, le dijimos que puede ir a Rusia o a otro país. Y el propio pueblo venezolano también ha hablado y dicho que quiere un nuevo líder y restaurar a Venezuela como el país que solía ser, un país próspero, pero Maduro ha destrozado ese país”, sostuvo Mullin.

Las declaraciones del congresista republicando, quien integra el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado de Estados Unidos, se produjeron después de que el líder de la Casa Blanca confirmara su conversación telefónica con Maduro, cuyo Gobierno no mantiene relaciones diplomáticas con Washington desde 2019.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Sin embargo, y pese a las crecientes advertencias, el republicano sostuvo que la Administración Trump no apuesta por ataques dentro de Venezuela. El pasado 21 de noviembre, el mandatario estadounidense amenazó con iniciar "muy pronto" ataques terrestres contra lo que denominó narcos en Venezuela.

“Él (Trump) no va a poner tropas en Venezuela, lo que estamos tratando de hacer es proteger nuestras propias costas, le dejamos muy claro a Maduro y al pueblo venezolano–que no quiere que esto suceda, es Maduro–que no vamos a permitirle que siga usando Venezuela como un país terrorista para enviar toneladas de drogas a Estados Unidos”, quien agregó que tras presuntas acciones de Caracas para enviar drogas no solo por mar, sino también por aire, fue que el mandatario estadounidense decidió cerrar el espacio aéreo venezolano.

Una nueva escalada de la tensión, fuertemente rechazada por el mandatario colombiano, Gustavo Petro, que lo señaló como una violación a la soberanía de otro Estado. Por este motivo, el líder de la Casa de Nariño pidió el domingo una reunión de Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Leer también#VenezuelaHoy: Jorge Rodríguez confirma víctimas venezolanas en las “ejecuciones extrajudiciales” de EE. UU. en el Caribe

Venezuela denuncia “amedrentamiento” de EE. UU. ante instancias internacionales

En Caracas, la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, anunció que el Gobierno venezolano denunció formalmente a Estados Unidos por el “amedrentamiento” que, aseguró, busca apoderarse de las reservas de petróleo de su país.

La denuncia, señaló Rodríguez, fue hecha ante la alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudita y Rusia, y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

“Estados Unidos pretende apoderarse de las vastas reservas de petróleo de Venezuela, la más grande del planeta, por medio del uso de la fuerza militar letal, contra el territorio, el pueblo y las instituciones del país”, declaró.

“Esta pretensión no solo contraría las disposiciones que rigen la convivencia pacífica entre las naciones, sino que, además, pone en grave peligro la estabilidad de la producción petrolera venezolana y el mercado mundial”, agregó la número dos del Ejecutivo del país latinoamericano.

Leer tambiénTrump amenaza con iniciar "muy pronto" ataques terrestres contra narcos en Venezuela

Con Reuters, EFE y medios locales

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más