Lo esencial:

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reúne con Emmanuel Macron en París, con el objetivo de reforzar el apoyo europeo a un “acuerdo de paz” con Rusia que proteja los intereses del país invadido.

El Gobierno ruso confirmó que el presidente Vladimir Putin se reunirá el martes 2 de diciembre con el enviado especial de EE. UU., Steve Witkoff, para negociar sobre el llamado “plan de paz” para Ucrania, que causa rechazo en Kiev y el resto de aliados europeos.

Al menos tres personas murieron y ocho resultaron heridas tras nuevos ataques rusos en Dnipro, Ucrania.

A continuación, las noticias más destacadas sobre la invasión rusa a Ucrania y las negociaciones en torno al llamado “plan de paz”, este lunes 1 de diciembre:

