Fue un viaje que el fallecido papa Francisco nunca pudo materializar y como una toma de testigo en el terreno, el papa León XIV visita el país por dos días en una muy esperada gira en un contexto complejo.

El papa León XIV empezó su visita este 30 de noviembre en la capital Beirut donde se dirigió a una sala del palacio presidencial en presencia de dirigentes como el presidente Joseph Aoun y el primer ministro Nawaf Salam, así como líderes religiosos de las numerosas agrupaciones religiosas.

“Bienaventurados los pacificadores”, dijo al empezar su discurso el máximo jerarca de la Iglesia católica, quien reconoció la situación geopolítica “muy compleja, conflictiva e incierta”.

“El compromiso y el amor por la paz no conocen el miedo ante la aparente derrota”, afirmó el papa.

Por su parte, el presidente Joseph Aoun recordó la diversidad religiosa del país y reconoció que la situación es compleja para buena parte de la población.

“En nuestro país y en nuestra región hay mucha angustia y mucha gente que sufre”, afirmó Aoun, añadiendo que es un Estado “donde conviven cristianos y musulmanes, diferentes pero iguales”.

El papa invita a los libaneses a quedarse en su país

En el barrio de Baabda, a las afueras de Beirut, el papa invitó a la población a luchar por el futuro de su país.

“Los artífices de la paz se atreven a perseverar. A veces es más fácil huir o, simplemente, más práctico irse a otro lugar. Se necesita mucho valor y clarividencia para quedarse o regresar a tu país y considerar que incluso las situaciones difíciles merecen amor y dedicación”, dijo.

Ante la situación económica y de seguridad, se ha intensificado la migración de los libaneses. Según el centro de investigación independiente Al-Doualiya, unos 800.000 libaneses emigraron entre 2012 y 2024 para una población de unos 5,8 millones de habitantes, entre ellos 1 millón de refugiados sirios.

“Sabemos que la incertidumbre, la violencia, la pobreza y muchas otras amenazas provocan aquí, como en otras partes del mundo, una fuga de jóvenes y familias que buscan su futuro en otro lugar, aun cuando dejar su patria les cause un profundo dolor”, dijo León XIV.

León y la solución de los dos Estados

Durante su vuelo hacia Líbano, el papa afirmó que la única salida al conflicto entre Hamás e Israel es la creación de un Estado palestino.

“Sabemos que, por ahora, Israel no acepta esta solución, pero la consideramos la única viable (…) También somos amigos de Israel y buscamos actuar como una voz mediadora entre ambas partes, que pueda ayudarlas a encontrar una solución que garantice justicia para todos”, dijo a la prensa.

El viernes, el líder del grupo chiita Naim Qassem, dijo que esperaba que la visita del papa ayudara a poner fin a los ataques israelíes.

Desde el 7 de octubre y el inicio de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, el conflicto entre Hezbolá e Israel escaló. Ambas partes firmaron la paz hace un año, pero el Ejército israelí sigue presente en el sur del país, donde lleva a cabo frecuentes ataques.

Israel acusa a Hezbolá de intentar rearmarse y al Gobierno libanés de no haber logrado retomar el control de las armas en el país.

El papa también visitará el puerto de Beirut, donde tuvo lugar la masiva explosión en 2020 que dejó al menos 218 personas muertas. Además, dará una misa al aire libre en el litoral de Beirut y visitará un hospital psiquiátrico donde se reunirá con pacientes.

Con Reuters y AFP

