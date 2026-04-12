El gabinete de seguridad israelí aprobó discretamente la creación de 34 asentamientos en Cisjordania a principios de abril, informaron el jueves medios como ’The Times of Israel', 'i24News' o 'Ynet', citando fuentes con conocimiento del tema que pidieron no ser identificadas.

Entre los asentamientos aprobados hay lugares que existían como barrios de otras colonias y recibieron el estatus de asentamiento independiente, otros eran puestos de avanzada ilegales que iniciaron su proceso de legalización y otros son comunidades nuevas, señaló la organización Peace Now (Paz Ya), un histórico movimiento israelí que aboga por el fin de la ocupación de los territorios palestinos en Cisjordania.

La medida se mantuvo confidencial por casi dos semanas hasta que comenzaron las filtraciones el jueves 9 de abril, puntualizaron los medios de comunicación israelíes y la ONG.

La autorización no ha sido publicada oficialmente por el Gobierno de Israel, que ha descartado las solicitudes de comentarios realizados por medios como Reuters. Además, las deliberaciones del Gabinete de Seguridad son información clasificada.

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Con la autorización para legalizar las nuevas comunidades, Israel suma 102 asentamientos nuevos o previamente no autorizados fueron legalizados en 2022, frente a solo seis aprobados formalmente en los 30 años posteriores a los Acuerdos de Oslo (1993).

"Hasta la formación de este gobierno, existían 127 asentamientos oficiales en Cisjordania. La adición de estos 102 asentamientos representa un aumento del 80%", alertó Peace Now.

La ONG remarcó que la aprobación de los nuevos asentamientos constituye la mayor cantidad de asentamientos aprobados a la vez por un gobierno.

Peace Now publicó un mapa con círculos en amarillo que señalan la ubicación de los nuevos asentamientos en áreas como Jenin, Tul Karem, Ramallah, Jericó, Hebrón, Belén o el Valle del Jordán. Todas las aprobaciones se dieron en la denominada Zona C, que tras acuerdos de Oslo permanecen bajo control civil y de seguridad israelí.

El impulso a la construcción de asentamientos del gobierno de Netanyahu "tiene como objetivo sepultar la idea de un Estado palestino en Cisjordania", según ha afirmado el ministro de Finanzas de extrema derecha, Bezalel Smotrich.

En medio de la expansión israelí en Cisjordania, durante la reunión del Gabinete de Seguridad del 1 de abril, que los medios sitúan como la fecha de la autorización de las colonias, el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, expresó su preocupación por el tamaño de las fuerzas armadas israelíes en los territorios ocupados.

Incluso dudó de la viabilidad de nuevos asentamientos ante la escasez de personal, reseñó la prensa israelí.

Condena "enérgica" de la UE

La Unión Europea no esperó a la confirmación oficial del Ejecutivo israelí para condenar "enérgicamente" la instalación de los 34 asentamientos. En un comunicado publicado el viernes, aseguró que la decisión es "ilegal, según el derecho internacional, y socava gravemente las perspectivas de paz y la solución de dos Estados".

El documento del Servicio de Acción Exterior de la UE insta "al Gobierno de Israel a que revierta estas decisiones, cumpla con sus obligaciones en virtud del derecho internacional y proteja a la población palestina de los territorios ocupados".

El órgano comunitario invocó el pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia del 19 de julio de 2024, que declaró ilegales las acciones unilaterales de Israel destinadas a expandir su presencia en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental.

En la misma línea, la Presidencia palestina condenó el plan como una "violación flagrante del derecho internacional".

Más de 500.000 israelíes viven en Cisjordania ocupada, entre unos tres millones de palestinos, en asentamientos que también son considerados ilegales según la ONU.

Violencia en aumento contra los palestinos

Bruselas también rechazó "la violencia continua y creciente de los colonos contra la población civil palestina", dos días después de la muerte de un palestino de 28 años en un ataque de colonos en la aldea de Tayasir, cerca de Tubas, en el norte de Cisjordania.

El ejército israelí informó que un soldado fuera de servicio disparó contra un palestino durante un incidente de lanzamiento de piedras cerca de Tayasir, sin aclarar de inmediato si el uniformado también era un colono involucrado en el ataque.

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Según los residentes, hace aproximadamente un mes, los colonos comenzaron a atacar a los habitantes de Tayasir tras establecer puestos de avanzada cerca del pueblo.

"No quieren dejarnos ningún sitio", se quejó Hussam Abdel Latif Wahdan a la agencia Reuters. El agricultor de 65 años afirmó haber sido atacado por una docena de colonos el mismo día de la muerte del joven. "Si no hubiera logrado escapar, me habrían matado", añadió.

"Los colonos israelíes están atacando a los palestinos en toda Cisjordania con impunidad y con tal crueldad que esto ha provocado el desplazamiento de comunidades enteras", declaró Sarit Michaeli, del grupo israelí de derechos humanos B’Tselem.

Con EFE, Reuters y medios locales.

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