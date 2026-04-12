El hombre armado con un machete que fue abatido a tiros por la policía de Nueva York luego de apuñalar a tres personas en un andén llevó a cabo un "acto aleatorio de violencia" y no un atentado terrorista, según concluyó la jefa de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch.

Durante una conferencia de prensa, Tisch relató que cuando fue interceptado por las fuerzas del orden, el atacante, que fue identificado como Anthony Griffin, de 44 años, actuaba de forma errática y "repetía que era Lucifer".

El hombre no tenía registros de alteración emocional, pero sí había sido arrestado en tres oportunidades. Según Tisch, su ataque estuvo motivado por algún trastorno de salud mental.

La jefa de policía de la ciudad agregó que los oficiales le dieron "al menos 20 órdenes" de que arrojara el machete que blandía cuando fue interceptado, pero no solo no atendió a ninguno de ellos, sino que se lanzó contra los agentes, que interpretaron esta acción como una amenaza y dispararon en dos oportunidades.

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El alcalde Zohran Mamdani felicitó la actuación de los miembros de las fuerzas del orden y prometió que se revelarían los videos de las cámaras corporales que portaban.

“Agradezco al Departamento de Policía de Nueva York por su rápida respuesta y por haber evitado más violencia”, afirmó Mamdani.

Los arrestos anteriores de Griffin habían estado relacionados precisamente con situaciones en las que amenazó con perpetrar ataques con objetos punzantes.

Las tres víctimas fueron trasladadas a un hospital y se espera que sobrevivan. Se trata de hombre de 84 años que sufrió heridas en la cabeza y el rostro, otro de 65 al que se diagnosticó una fractura de cráneo producto del ataque con machete, y una mujer de 70 lesionada en un hombro.

El incidente ocurrió alrededor de las 9:50 hora local (13:50 GMT), en un andén del metro de Grand Central, una de las estaciones más grandes y concurridas de la ciudad, en Midtown Manhattan.

La gobernadora Kathy Hochul declaró en redes sociales que “personas inocentes fueron atacadas en un acto de violencia sin sentido… Agradezco a nuestros valientes agentes que actuaron con rapidez para detener al sospechoso”.

Con EFE y fuentes locales

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