En medio de fuertes tensiones dentro del Consejo Nacional Electoral en Honduras, a raíz del proceder para contar y revisar los votos, una de las tres consejeras de la entidad, Cossette López, denunció que marcadas diferencias entre representantes de las Juntas Especiales de Verificación y Recuento en el Centro Logístico Electoral paralizaron el proceso de verificación de las actas durante más de nueve horas.

Para la funcionaria del sistema electoral del país centroamericano, hay quienes buscan retrasar lo más posible el proceso de reconteo, con el objetivo de obtener réditos políticos.

“El retardo malicioso es evidente. Si están dejando actas en cero sin fundamento legal, eso tiene consecuencias. Equivale a decir que en más de cien lugares no hubo elección. La democracia tiene reglas y es deber de todos respetarlas, incluso de los que se sienten intocables”, escribió López en su cuenta de X.

A su vez, Ana Paola Hall, otra de las tres consejeras de la entidad dijo el sábado que el avance nulo que se ha presentado en las últimas horas en la revisión de las actas, es producto de "un clima de intimidación contra funcionarios electorales y miembros propuestos por Partidos".

Tras el inicio de la verificación de 2.792 actas electorales, sobre las cuales pesan las sospechas de irregularidades, el pasado jueves 18 de diciembre, se han logrado revisar y escrutar únicamente 983 actas hasta el momento.

Es así como el último reporte del CNE informa que el candidato conservador del Partido Nacional de Honduras, Nasry Asfura, obtuvo 1.369.370 papeletas, lo que equivale al 40,29% del total de los ciudadanos que salieron a ejercer su derecho al voto el pasado 30 de noviembre.

En segundo lugar, permanece el candidato centrista Salvador Nasralla, quien logró obtener 1.345.086 sufragios a su favor, es decir, el 39,57% del total de los votos. Sin embargo, el aspirante por el Partido Liberal ha aseverado en reiteradas ocasiones, que no acepta el resultado de los comicios, pues según él hubo anomalías a lo largo del proceso.

De igual manera, la candidata del Partido Libre, Rixi Moncada, cercana a la actual presidenta, Xiomara Castro, y a su esposo, el expresidente, Manuel Zelaya, también ha puesto en duda la legitimidad de las votaciones y asegura que en Honduras hubo un fraude electoral.

Una postura por parte de Moncada y Nasralla que para la consejera del CNE, Cossette López, ha generado dificultades para realizar el proceso de escrutinio especial.

"Representantes del Partido Liberal y de Libertad y Refundación optaron por abandonar el recinto, ubicándose en las afueras del lugar y paralizando nuevamente el trabajo electoral en abierta confabulación", notificó la funcionaria.

Disputas internas dentro del Consejo Nacional Electoral

Por otra parte, continúan las diferencias al interior del organismo encargado de velar por el correcto funcionamiento del proceso electoral del país.

Las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall han sindicado a su par, Marlon Ochoa, de intentar programar una reunión presencial el sábado, que sería “una trampa” y que pondría el proceso de reconteo en riesgo.

A lo largo de la semana, Ochoa, quien trabajó en el Gobierno de Xiomara Castro como secretario de Finanzas, ha denunciado que las elecciones del 30 de noviembre fueron fraudulentas.

"A mí no me van a obligar a validar ninguna elección fraudulenta, ni a punta de bala, y lo que se constata es que la elección del 30 de noviembre es la más sucia en la historia de este país", señaló el funcionario del CNE en una conferencia de prensa este sábado.

Un punto a tener en cuenta es que Estados Unidos, por medio del Departamento de Estado, anunció esta semana la revocación y la negación de visas de entrada al país al consejero Ochoa y a Mario Morazán, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral de Honduras.

Decisión que fue duramente criticada por los miembros del Partido Libre, que sindican a la Casa Blanca de querer intervenir en el proceso democrático hondureño.

A lo largo del proceso de campaña, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostró su apoyo directo al candidato derechista Nasry Asfura.

Los partidos políticos se preparan para volver al Centro Logístico Electoral

En medio de la incertidumbre y el retiro parcial de los miembros del Partido Liberal y el Partido Libre del lugar en Tegucigalpa, en donde se realiza el proceso de escrutinio especial, este domingo algunos líderes políticos han hecho un llamado a sus miembros para que regresen al Centro Logístico Electoral.

Muestra de ello son las declaraciones del presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras, Roberto Contreras, quien pidió a sus escrutadores volver cuanto antes a sus labores.

“Es responsabilidad del Partido acompañar el proceso a fin de que el CNE brinde la declaratoria en el tiempo preciso; de lo contrario, estaríamos socavando las bases de la democracia del país. Los caprichos de los políticos pasan a un segundo plano cuando están en juego los intereses de la patria”, escribió el jefe de la formación política de Salvador Nasralla en su cuenta de X.

A su vez, a pesar de las denuncias de fraude por parte de la candidata Rixi Moncada y el Partido Libre, la presidenta Xiomara Castro declaró esta semana que aceptará los resultados del reconteo, y que impulsará una transición de entrega del poder de forma pacífica.

Por ley, el Consejo Nacional Electoral de Honduras tiene hasta el 30 de diciembre para dar a conocer los resultados finales de las votaciones, que definirán el futuro político de la nación centroamericana.

Con EFE y medios locales

