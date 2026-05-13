Florentino Pérez cree que “algunos periodistas y personas” que “quieren destruir al Real Madrid” operan “en las sombras” para provocar un cambio en la directiva del club.

Por ello el presidente del equipo blanco decidió dar un paso al frente, y convocar a una caótica rueda de prensa en la que negó que esté pensando en dimitir, pero convocó a elecciones.

"Quiero hablar de todos aquellos que creo que están detrás de esta campaña … Algunas personas se están moviendo en las sombras para presentarse a las elecciones. Pues que corran. Esta es la oportunidad que les estoy dando", aseguró.

El encuentro con los medios fue probablemente el capítulo más disparatado de una temporada en la que al Madrid no le han faltado las polémicas, desde los malos resultados hasta las peleas de vestuario, pasando por los desplantes de Vinicius al técnico Xabi Alonso, su destitución y la incapacidad de Álvaro Arbeloa de encaminar un proyecto que hiciera honor a la rica historia y la multimillonaria plantilla del club.

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"Comparto la frustración de que este año no hemos podido ganar nada", dijo Pérez. "Soy el primero que quiere ganarlo todo. Permítanme recordarles que, bajo mi presidencia, hemos ganado 66 títulos en fútbol y baloncesto: 37 en fútbol y 29 en baloncesto."

Pérez, que fue reelecto sin oposición en enero de 2025 para un periodo que concluirá en 2029, comenzó asegurando que “lamento decirles que no voy a dimitir”, invitando a sus detractores a presentarse y desafiarlo en elecciones que convocará próximamente.

Será, sin embargo, una tarea cuesta arriba, pues la más reciente reforma de estatutos del club blanco prácticamente cierra las puertas a cualquier opción rival, al exigir condiciones como un aval equivalente al 15% del presupuesto anual del equipo, actualmente por encima de los 1.280 millones de euros, con lo que los candidatos tendrían que acreditar un patrimonio de 187 millones de euros.

🔵«Y Florentino me acusó de antimadridista». La crónica personal del rifirrafe entre el presidente blanco y @Ruben_Canizares , redactor de ABC acusado de escribir con la intención de destruir al Real Madrid 🔗 https://t.co/R8enJHzxCi pic.twitter.com/4FR4bwKZlX — ABC.es (@abc_es) May 12, 2026

Después de anunciar la convocatoria, se dedicó a prodigarse en ataques directos contra periodistas que “se están aprovechando para atacarme”. Prometió cancelar su suscripción al diario ‘ABC’ “por honrar a mi padre, que me lo agradecerá” y se enfrascó en atacar a un medio digital ya cancelado, ‘Relevo’, que según él fue creado para “meterse con el Real Madrid y su presidente”.

Pero las acusaciones también implicaron generalidades, como acusar a jefes de periódicos, canales y emisoras de radio de alimentar una imagen de caos que, asegura, no existe realmente.

"Me da vergüenza decirlo, pero también me han elegido el mejor presidente del mundo", afirmó. "¿Cómo va a ser el caos si somos el club más prestigioso del mundo?"

También rechazó versiones de una supuesta enfermedad: "Dijeron que tengo cáncer y que era terminal. Fue lo más indigno que me ha pasado nunca. Dijeron que no salí, que no podía andar".

No es la primera pelea

El presidente se rehusó a responder preguntas deportivas, como las consultas que varios periodistas le hicieron sobre los planes para la reconstrucción luego de dos temporadas en blanco o el supuesto fichaje del portugués José Mourinho para sustituir a Arbeloa.

Sin embargo, sí se refirió al reciente enfrentamiento entre Federico Valverde y Aurelien Tchouaméni que dejó a los dos multados con 500.000 euros y al uruguayo en el hospital con puntos de sutura, luego de supuestamente golpearse con una mesa en la caída luego de un forcejeo.

Su respuesta, curiosamente, abonó a la tesis de una pelea en lugar de la versión del accidente, porque insistió en que conflictos similares no son extraños a la dinámica del vestuario blanco.

“Llevo 26 años y en ninguno no se han pegado dos jugadores o cuatro. Pero queda dentro de la casa”, aseguró, condenando la filtración y agregando que “los que lo han sacado lo hacen porque no están contentos y creen que van a salir del club”.

Barcelona: el sospechoso habitual

La conferencia de prensa de Pérez se produjo luego de que su archirrival, el FC Barcelona, asegurara su segundo título en fila con una victoria 2-0 sobre el cuadro merengue en el Camp Nou, y a pesar de la negativa a discutir asuntos deportivos abundó en acusaciones contra el equipo blaugrana.

Pérez anunció que notificará a la UEFA sobre el caso Negreira, refiriéndose al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros José María Enríquez Negreira, a quien la fiscalía española investiga por supuestamente haber recibido 8,4 millones de euros del Barcelona por concepto de asesoría entre 2001 y 2018.

"No hay precedentes en la historia del fútbol mundial. Es el mayor escándalo de la historia y un caso que sigue sin resolver y en marcha”, afirmó. "Estamos recopilando un dossier importante que presentaremos inmediatamente a la UEFA para que puedan abordarlo en su raíz y resolverlo por el bien del fútbol mundial”.

Durante el periodo en cuestión, Pérez señaló que “he ganado siete ligas, pero podría haber ganado 14, porque las otras me las han robado” y aunque sus acusaciones señalan que los pagos se limitan a un periodo ya concluido, recordó que “este año nos han quitado 18 puntos. Si alguno ve ‘Real Madrid TV’, lo habrá podido ver”.

Con ello se refirió a los videos que suele recopilar el canal oficial del cuadro blanco, en el que se señala a los árbitros de irregularidades que supuestamente inciden en el marcador final de los partidos.

La respuesta del Barcelona no se hizo esperar. Ante los señalamientos de Pérez de “enriquecer a los árbitros” y salir “siempre beneficiado” por sus decisiones, el equipo emitió un comunicado en el que anunció que “nuestro departamento legal está estudiando detenidamente sus manifestaciones y acusaciones” y “valorando los próximos pasos a seguir”.

El Barcelona no ha negado los pagos a Negreira, pero asegura que correspondían a informes y asesoramiento técnico sobre árbitros.

Con AP, EFE y Reuters

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