Lo esencial:
- Al menos ocho personas, incluidos dos niños, fueron asesinados por Israel en ataques aéreos contra una autopista al sur de Beirut, Líbano.
- Donald Trump llega a China donde abordará múltiples asuntos con el presidente chino, Xi Jinping, incluida la guerra de EE. UU. e Israel contra Irán, ahora bajo un débil alto el fuego.
- Irán ejecutó a un hombre acusado de espiar para Israel.
A continuación, las principales noticias de Medio Oriente este miércoles 13 de mayo, en medio de las frágiles treguas en Irán y Líbano:
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