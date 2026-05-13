Lo esencial: 

  • Al menos ocho personas, incluidos dos niños, fueron asesinados por Israel en ataques aéreos contra una autopista al sur de Beirut, Líbano.
  • Donald Trump llega a China donde abordará múltiples asuntos con el presidente chino, Xi Jinping, incluida la guerra de EE. UU. e Israel contra Irán, ahora bajo un débil alto el fuego.
  • Irán ejecutó a un hombre acusado de espiar para Israel.

A continuación, las principales noticias de Medio Oriente este miércoles 13 de mayo, en medio de las frágiles treguas en Irán y Líbano: 

France24

Liberté Égalité Actualité

France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes.

Ver más