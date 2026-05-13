El rey Carlos III expuso los próximos planes legislativos del líder británico Keir Starmer, durante una ceremonia solemne este miércoles 13 de mayo, que podría tener enormes repercusiones para el futuro del asediado primer ministro.

Starmer, que lucha por contener una revuelta dentro de su gobernante Partido Laborista, ha prometido que su Gobierno será "mejor" y más audaz para calmar a los votantes descontentos e impacientes por el cambio.

El discurso, pronunciado por el monarca pero redactado por ministros del Gobierno, se produce después de que casi una cuarta parte de los parlamentarios de Starmer le pidieran su dimisión tras los malos resultados de las elecciones locales de la semana pasada. A continuación, algunos de los planes políticos clave del Gobierno:

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Relaciones con la Unión Europea

Un proyecto de ley de Asociación Europea busca mejorar los lazos comerciales y de inversión del Reino Unido con la Unión Europea, su principal socio comercial, otorgando a la Administración nuevas facultades para implementar los acuerdos existentes y futuros con el bloque.

El rey Carlos III, junto a la reina Camila, pronuncia el Discurso del Rey en la Cámara de los Lores durante la Apertura del Parlamento, el 13 de mayo de 2026 en Londres, Inglaterra.

El Gobierno afirmó que la legislación sería importante para poner en práctica los acuerdos recientemente alcanzados con la UE en materia de electricidad, comercio de derechos de emisión y el sector de alimentos y bebidas.

Reguladores centrados en el crecimiento económico

Un proyecto de ley de Regulación para el Crecimiento exigirá a los reguladores que supervisan áreas como el medio ambiente, la salud y seguridad que prioricen el crecimiento económico y la inversión.

Esto permitirá a las empresas de sectores como la inteligencia artificial, la defensa y los servicios médicos realizar pruebas controladas antes de lanzar nuevos productos.

El Gobierno declaró que la normativa vigente en el Reino Unido es "frecuentemente compleja, reacia al riesgo y lenta en su adaptación".

Protección contra la injerencia extranjera

Un proyecto de ley para hacer frente a las amenazas estatales facilitará la designación y la imposición de sanciones a grupos que realicen actividades en nombre de Estados extranjeros hostiles.

Esto permitirá a la Policía y a la Fiscalía investigar y procesar a las personas que realicen actos de sabotaje y espionaje en su nombre, en virtud de la Ley de Seguridad Nacional.

Reforma para la revocación de títulos nobiliarios

Un proyecto de ley para la revocación de títulos nobiliarios facilitará la retirada de títulos a políticos caídos en desgracia que fueron miembros de la Cámara de los Lores, la cámara alta no electa del Parlamento.

Actualmente, los políticos que renuncian o son expulsados ​​de la Cámara Alta pueden seguir utilizando el título de "Lord".

La legislación surge después de que Peter Mandelson, arrestado a principios de este año bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de sus funciones públicas tras las revelaciones sobre sus vínculos con el desacreditado financiero Jeffrey Epstein, aún pueda utilizar el título de "Lord" a pesar de haber renunciado al Parlamento.

Normas de asilo más estrictas

El Gobierno pretende aprobar un nuevo proyecto de ley de inmigración diseñado para disuadir a los solicitantes de asilo de llegar al Reino Unido.

Esto incluye la sustitución del sistema de apelaciones de asilo de dos instancias por un único organismo de apelaciones diseñado para dar a los solicitantes de asilo una sola oportunidad para impugnar las solicitudes rechazadas.

La legislación también introducirá nuevas restricciones sobre la interpretación que los jueces pueden dar a los artículos 3 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que protegen contra los tratos inhumanos o degradantes y el derecho a la vida familiar y privada.

Archivo: los inmigrantes son escoltados hasta tierra desde el buque de la Fuerza Fronteriza del Reino Unido 'BF Ranger' en Dover, sureste de Inglaterra, el 6 de marzo de 2023, después de haber sido recogidos en el mar mientras intentaban cruzar el Canal de la Mancha.

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Seguridad energética

El Gobierno pretende aprobar varias leyes destinadas a mejorar la seguridad energética del Reino Unido, incluyendo la expansión del uso de la energía nuclear y la ruptura del vínculo entre los precios de la electricidad y la volatilidad de los precios del gas.

Esto incluye un proyecto de ley de independencia energética diseñado para facilitar la transición a la energía limpia mediante la simplificación de las regulaciones que rigen el despliegue de la energía eólica marina, el hidrógeno y las tecnologías de redes inteligentes.

Reducción de la edad para votar a 16 años

Un proyecto de ley de Representación del Pueblo implementará una política previamente anunciada para reducir la edad para votar en dos años, a 16 años, en todas las elecciones del Reino Unido, lo que supone una reforma importante del sistema democrático del país.

El Gobierno afirmó que el cambio está diseñado para impulsar la participación y la confianza en el sistema electoral.

Archivo: un trabajador se prepara para entregar urnas electorales en Edimburgo, Escocia, Reino Unido, el 3 de julio de 2024.

Sin legislación sobre bienestar social

No se ha presentado ninguna legislación destinada a abordar la reforma del sistema de bienestar social, que actualmente le cuesta al Gobierno más de 300.000 millones de libras (405.000 millones de dólares) al año.

El intento de reducir el gasto en asistencia social fue abandonado en julio tras una rebelión de los legisladores de Starmer.

Este artículo fue adaptado de su versión original en inglés

Con Reuters

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