Después de 15 años de construcción, Etiopía inauguró oficialmente el martes la mayor represa hidroeléctrica de África, un proyecto de 5.000 millones de dólares destinado a electrificar millones de hogares. La Gran Presa del Renacimiento Etíope ha alimentado años de tensión con el Egipto situado aguas abajo, que teme una reducción de los caudales del Nilo, profundizando las fisuras regionales a pesar de las garantías de Adís Abeba sobre un reparto equitativo del agua.

Etiopía inauguró oficialmente el martes la mayor represa hidroeléctrica de África, un proyecto que proporcionará energía a millones de etíopes mientras profundiza la brecha con el Egipto situado aguas abajo, lo que ha desestabilizado a la región.

Etiopía, la segunda nación más poblada del continente con 120 millones de habitantes, considera a la Gran Presa del Renacimiento Etíope (GERD), de 5.000 millones de dólares, ubicada en un afluente del río Nilo, como central en sus aspiraciones de desarrollo económico.

Comenzada en 2011, la generación de energía de la represa debería eventualmente elevarse a 5.150 MW desde los 750 MW que ya producen sus dos turbinas activas.

El primer ministro Abiy Ahmed ha dicho que Etiopía usará la energía para mejorar el acceso de los etíopes a la electricidad y, al mismo tiempo, exportar el excedente a la región.

En un país con más de 80 grupos étnicos, cerca de 100 lenguas habladas y desgarrado por el conflicto armado, el proyecto hidroeléctrico es uno de los pocos temas que ha logrado consenso.

El TPLF, el partido tigrayano que estuvo en el poder hasta 2018, y el partido sucesor de Abiy se atribuyen el mérito de este éxito.

"Solo hay dos temas consensuados en Etiopía: el acceso al mar (el país no tiene salida al mar desde la independencia de Eritrea a principios de la década de 1990), y la presa", declaró a la AFP un diplomático extranjero con sede en Adís Abeba, quien habló bajo condición de anonimato.

"Hacer volar esa represa"

Los vecinos aguas abajo de Etiopía, sin embargo, han observado el avance del proyecto con temor.

Egipto, que construyó su propia represa de Asuán en el Nilo en la década de 1960, teme que la GERD pueda restringir su suministro de agua durante períodos de sequía, y que pueda llevar a la construcción de otras represas aguas arriba.

Ha rechazado amargamente la represa desde el principio, argumentando que viola tratados de agua que datan de la era colonial británica y que representa una amenaza existencial.

Egipto, con una población de unos 108 millones, depende del Nilo para aproximadamente el 90 % de su agua dulce, así que seguirá de cerca la evolución en el Nilo Azul y “ejercerá su derecho a tomar todas las medidas apropiadas para defender y proteger los intereses del pueblo egipcio”, declaró el lunes a Reuters el portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores egipcio, Tamim Khallaf.

Sudán se ha sumado a los llamados de Egipto para acuerdos legalmente vinculantes sobre el llenado y la operación de la represa, pero también podría beneficiarse de un mejor control de inundaciones y acceso a energía barata.

La posición de El Cairo recibió apoyo del presidente estadounidense Donald Trump durante su primer mandato. Trump dijo que era una situación peligrosa y que El Cairo podría terminar “haciendo volar esa represa”, pero su administración no logró asegurar un acuerdo sobre el proyecto, tras años de conversaciones sin resultados.

"No es una amenaza"

Insistiendo en que el desarrollo del proyecto es un derecho soberano, Etiopía ha seguido adelante. En 2020 comenzó a llenar el embalse por fases, mientras sostenía que la represa no dañaría significativamente a los países situados aguas abajo.

“La Presa del Renacimiento no es una amenaza, sino una oportunidad compartida”, dijo Abiy al parlamento en julio. “La energía y el desarrollo que generará están destinados a elevar no solo a Etiopía”.

Investigaciones independientes muestran que, hasta ahora, no se han registrado grandes alteraciones en el caudal aguas abajo, en parte debido a lluvias favorables y a un llenado cauteloso del embalse durante las estaciones húmedas en un período de cinco años.

En Etiopía, que ha enfrentado años de conflictos armados internos, en gran medida a lo largo de líneas étnicas, la GERD se ha convertido en una fuente de unidad nacional, dijo Magnus Taylor, del centro de estudios International Crisis Group.

“La idea de que Etiopía debería poder construir una represa en su propio territorio… y que no debería ser presionada por Egipto es, en general, algo que la mayoría de los etíopes respaldaría”, dijo.

El banco central de Etiopía proporcionó el 91 % de la financiación del proyecto, mientras que el 9 % fue financiado por etíopes a través de la venta de bonos y donaciones, sin ninguna asistencia extranjera, informaron medios locales.

Desconectada de la red

El embalse de la represa ha inundado un área más grande que el municipio de Inglaterra conocido como Gran Londres, lo que, según el gobierno, proporcionará un suministro de agua estable para la energía hidroeléctrica y la irrigación aguas abajo, al tiempo que limitará inundaciones y sequías.

Sin embargo, los etíopes rurales podrían tener que esperar un poco más para beneficiarse de la energía adicional: solo alrededor de la mitad de ellos están conectados a la red nacional.

Aunque las relaciones con Egipto por la represa se han deteriorado en el último año, aún pueden empeorar, señaló Matt Bryden, del centro de investigación Sahan Research.

El plan de Etiopía, un país sin litoral, de obtener acceso al mar a través de sus viejos adversarios Eritrea o Somalia ha llevado a Egipto a apoyar a Asmara y Mogadiscio.

La idea de que el estratégico rival Egipto dicte no solo el uso del agua del Nilo, sino también el acceso al mar Rojo, es claramente inaceptable para Adís Abeba, dijo el investigador Bryden.

Este artículo es una adaptación de su original en inglés

