El ejército israelí lanzó este martes panfletos sobre la Ciudad de Gaza instando a sus residentes palestinos a evacuar antes de un asalto que el ministro de Defensa de Israel ha comparado con un “huracán poderoso”. “¡Han sido advertidos, salgan de allí!” dijo el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

Los palestinos que viven entre las ruinas de la Ciudad de Gaza recibieron este martes panfletos del ejército israelí ordenándoles salir, después de que Israel anunciara que estaba a punto de arrasar la zona en un asalto para eliminar a Hamás.

Los residentes de la ciudad, hogar de un millón de palestinos antes de la guerra, han estado esperando un ataque durante semanas, desde que el gobierno israelí diseñó un plan para asestar un golpe fatal a Hamás en lo que dice son los últimos bastiones del grupo militante.

"Digo a los residentes de Gaza, aprovechen esta oportunidad y escúchenme con atención: ¡han sido advertidos, salgan de allí!", dijo el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

El ejército israelí lanzó panfletos con órdenes de evacuación sobre los residentes que se encontraban entre los escombros de la Ciudad de Gaza, donde en los últimos días ha bombardeado torres residenciales hasta dejarlas en el suelo.

El portavoz del Ejército de Israel, Avichay Adraee, emitió un mensaje urgente a los residentes de la Ciudad de Gaza, instándolos a evacuar inmediatamente desde la Ciudad Vieja y al-Tuffah hacia la zona de Al-Mawasi.

Las órdenes de evacuación causaron pánico y confusión entre los habitantes del principal centro urbano de la franja, quienes dicen que no hay un lugar seguro adonde ir para escapar del bombardeo y de la crisis humanitaria. Algunos dijeron que no tendrán otra opción que ir hacia el sur, pero muchos dijeron que permanecerían y no hay señales inmediatas de un éxodo masivo.

“A pesar del bombardeo de la semana pasada, me resistí a irme, pero ahora iré para estar con mi hija”, dijo por mensaje de texto Um Mohammad, madre de seis hijos de 55 años.

"Morir en casa… o morir en el sur"

Las autoridades sanitarias de Gaza anunciaron que evacuarían los dos principales hospitales operativos de la Ciudad de Gaza, Al Shifa y Al Ahli, agregando que los médicos no dejarían a los pacientes desatendidos.

La mayoría de los gazatíes ya han sido desplazados varias veces desde que comenzó la guerra el 7 de octubre de 2023, cuando militantes de Hamás atacaron Israel, matando a 1.200 personas y tomando 251 rehenes, según cifras israelíes.

La ofensiva militar de Israel ha matado a más de 64.000 palestinos, según el ministerio de salud de Gaza. Casi toda la población ha sido desplazada internamente, gran parte del territorio está en ruinas y la crisis de hambre ha empeorado en los últimos meses.

El ejército israelí ha instruido a los residentes de la Ciudad de Gaza a trasladarse a una “zona humanitaria” designada en el ya superpoblado área de Al-Mawasi, a lo largo de la costa en el sur, donde miles de palestinos ya se han refugiado en tiendas. Israel también ha bombardeado regularmente el sur.

Um Samed, madre de cinco hijos de 59 años, dijo que ahora la elección era si “quedarse y morir en casa en la Ciudad de Gaza, o seguir las órdenes de Israel y salir de Gaza y morir en el sur”.

"Huracán poderoso"

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo el lunes que el ejército desataría un “huracán poderoso” que destruiría Gaza si Hamás no liberaba a los últimos rehenes que tiene y se rendía.

Israel ha llamado a decenas de miles de reservistas para una operación terrestre. Netanyahu dijo que las fuerzas israelíes se estaban organizando y reuniendo en la Ciudad de Gaza.

No se espera que la operación a gran escala comience la próxima semana, y hasta el martes no se reportó ningún avance nuevo de los tanques para profundizar la ofensiva terrestre. Las fuerzas israelíes han operado en las afueras de la Ciudad de Gaza desde el mes pasado, y el ejército dijo que ya controla el 40 % de la ciudad.

Lanzar el nuevo asalto israelí podría complicar los esfuerzos de alto el fuego para poner fin a la guerra de casi dos años. Las esperanzas estaban puestas en la mediación para alcanzar un alto el fuego que evitara el plan de Israel.

El ministerio de salud de Gaza apeló a la comunidad internacional para proteger los hospitales de la Ciudad de Gaza, advirtiendo sobre “una catástrofe humanitaria que amenaza la vida de miles de pacientes y heridos”.

Indignación internacional

Varios países europeos, molestos por el bombardeo israelí en Gaza, han dicho que reconocerán la independencia palestina este mes cuando la Asamblea General de la ONU se reúna en Nueva York. Israel y su principal aliado, Estados Unidos, rechazan estas iniciativas de reconocimiento.

Críticos internacionales dicen que el plan de Israel, que incluye desmilitarizar toda la franja mientras toma control de seguridad, podría empeorar la situación humanitaria de los 2,2 millones de palestinos que viven allí.

Israel ha recibido presión de países árabes y occidentales por su conducta en la guerra en Gaza. Un monitor global de hambre, utilizado por la ONU, ha declarado hambruna en áreas incluyendo la Ciudad de Gaza.

Netanyahu dice que Israel no tiene otra opción que completar la tarea y derrotar a Hamás, dado que el grupo militante se ha negado a deponer las armas. Hamás dice que no se desarmará a menos que se establezca un Estado palestino independiente, y no liberará a todos los rehenes sin un acuerdo que ponga fin a la guerra.

Una flotilla que busca romper el bloqueo naval de Israel y llevar ayuda a Gaza dijo el martes que uno de sus barcos principales fue atacado por un dron en un puerto en Túnez, aunque los seis pasajeros y la tripulación estaban a salvo. La flotilla incluye a la activista sueca Greta Thunberg, quien en un intento anterior de llegar a Gaza en junio fue capturada en el mar por Israel y deportada.

